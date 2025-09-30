“Con los pies en la tierra” y una amistad que trasciende el set: qué se sabe sobre el final Stranger Things

Los hermanos Duffer destacaron la importancia de la amistad entre los jóvenes actores (Netflix)

A tan solo semanas de que Stranger Things realice su despedida definitiva, los protagonistas vuelven a ser el centro de atención. Más allá de su éxito y gran actuación, dejaron una marca que fue destacada por sus creadores, Matt y Ross Duffer. Su capacidad para atravesar un fenómeno mundial sin perder el rumbo fue motivo de charla en una entrevista.

El elenco y quienes forman parte de la serie se preparan para decir adiós a uno de los programas más influyentes de la última década. Con este panorama, se refirieron al impacto que la producción ha tenido en sus vidas y en la cultura popular. Incluso, los Duffer destacaron el entorno de los jóvenes actores ante la fama y afirmaron: “Tenían buenas familias y padres que los mantenían con los pies en la tierra”.

A medida que se acerca el estreno de la última temporada, los protagonistas y responsables de este fenómeno televisivo comparten sus experiencias de crecimiento, los desafíos de la fama y la expectativa ante el desenlace de una historia que ha acompañado a millones de espectadores desde 2016.

El impacto de Stranger Things en la vida de los protagonistas

Los creadores enfatizaron que la protección de los actores jóvenes fue un objetivo constante en cada temporada (Netflix)

Desde su debut, Stranger Things se consolidó como un referente global gracias a su ambientación ficticia en Hawkins, Indiana. Con homenajes a los clásicos de los 80, el grupo de jóvenes protagonistas, encabezado por Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Finn Wolfhard, ha crecido frente a las cámaras y bajo la mirada atenta del público.

Winona Ryder, quien interpreta a la madre de Will Byers, destacó el privilegio de presenciar esa evolución: “Pude ver crecer a estos niños, lo cual fue el regalo más grande que me dio este programa”, expresó en un material promocional reciente.

Los hermanos Duffer han subrayado la importancia de proteger a los actores más jóvenes de los riesgos asociados a la fama temprana. Matt reconoció el alivio que supone ver que “ninguno de ellos ha sido arruinado por esta experiencia”, mientras que Ross atribuyó la estabilidad del elenco al apoyo familiar: “Todo se reduce a los padres. Tenían buenas familias y padres que los apoyaban y los mantenían con los pies en la tierra”.

Ross y Matt Duffer fueron los creadores de Stranger Things (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La dinámica de grupo también resultó clave, ya que el hecho de atravesar juntos las distintas etapas del rodaje permitió que los actores conservaran la amistad más allá de las cámaras. Gracias al trabajo en conjunto, la producción fue galardonada con 12 premios Primetime Emmy y es reconocida por su estética retro.

En la cuarta temporada, la serie introduce a Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower. Se trata del antagonista principal, con grandes poderes psíquicos y que se convirtió en lo más inquietante del Upside Down.

El desenlace de Stranger Things se perfila como un evento de gran magnitud, con una estructura de estreno escalonada: la quinta y última temporada se dividirá en tres partes, con el primer bloque de cuatro episodios disponible el 26 de noviembre, un segundo bloque de tres capítulos el 25 de diciembre y el desenlace final el 31 de diciembre. Este formato busca mantener la expectativa y acompañar a los seguidores durante las festividades de fin de año.

Millie Bobby Brown y la última temporada

Millie Bobby Brown asegura que Stranger Things no defraudará en su quinta temporada (Netflix)

Millie Bobby Brown, quien le da vida a Eleven (Once) y se ha convertido en el rostro más reconocible de la serie, anticipa una temporada final marcada por la acción y la madurez de los personajes. “La espera valdrá la pena”, aseguró la actriz británica, quien describió el nuevo tono de los episodios como “mucho más una aventura, mucho más una misión”.

Asimismo, destacó que los protagonistas se enfrentarán a situaciones límite que exigirán una entrega total: “Todos están metidos de lleno en el asunto. Nadie se queda de brazos cruzados. Todos van a toda máquina, a por todas”. Sus palabras reflejan el crecimiento colectivo del elenco y la promesa de un desenlace que promete emocionar a todos.

El enfrentamiento final con Vecna, el más reciente antagonista, se perfila como el clímax de una historia que ha acompañado a una generación. La estructura de estreno en tres partes, con fechas clave a finales de noviembre y diciembre, refuerza la expectativa de los seguidores, que esperan una conclusión a la altura del fenómeno cultural que Stranger Things ha representado desde su llegada a Netflix.