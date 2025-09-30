Entretenimiento

“Con los pies en la tierra” y una amistad que trasciende el set: qué se sabe sobre el final Stranger Things

A semanas de que finalice la última temporada, los hermanos Duffer destacaron el trabajo de los jóvenes actores y cómo se mantuvieron unidos pese a toda la fama que obtuvieron

Por Bautista Salaverri

Guardar
Los hermanos Duffer destacaron la
Los hermanos Duffer destacaron la importancia de la amistad entre los jóvenes actores (Netflix)

A tan solo semanas de que Stranger Things realice su despedida definitiva, los protagonistas vuelven a ser el centro de atención. Más allá de su éxito y gran actuación, dejaron una marca que fue destacada por sus creadores, Matt y Ross Duffer. Su capacidad para atravesar un fenómeno mundial sin perder el rumbo fue motivo de charla en una entrevista.

El elenco y quienes forman parte de la serie se preparan para decir adiós a uno de los programas más influyentes de la última década. Con este panorama, se refirieron al impacto que la producción ha tenido en sus vidas y en la cultura popular. Incluso, los Duffer destacaron el entorno de los jóvenes actores ante la fama y afirmaron: “Tenían buenas familias y padres que los mantenían con los pies en la tierra”.

A medida que se acerca el estreno de la última temporada, los protagonistas y responsables de este fenómeno televisivo comparten sus experiencias de crecimiento, los desafíos de la fama y la expectativa ante el desenlace de una historia que ha acompañado a millones de espectadores desde 2016.

El impacto de Stranger Things en la vida de los protagonistas

Los creadores enfatizaron que la
Los creadores enfatizaron que la protección de los actores jóvenes fue un objetivo constante en cada temporada (Netflix)

Desde su debut, Stranger Things se consolidó como un referente global gracias a su ambientación ficticia en Hawkins, Indiana. Con homenajes a los clásicos de los 80, el grupo de jóvenes protagonistas, encabezado por Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Finn Wolfhard, ha crecido frente a las cámaras y bajo la mirada atenta del público.

Winona Ryder, quien interpreta a la madre de Will Byers, destacó el privilegio de presenciar esa evolución: “Pude ver crecer a estos niños, lo cual fue el regalo más grande que me dio este programa”, expresó en un material promocional reciente.

Los hermanos Duffer han subrayado la importancia de proteger a los actores más jóvenes de los riesgos asociados a la fama temprana. Matt reconoció el alivio que supone ver que “ninguno de ellos ha sido arruinado por esta experiencia”, mientras que Ross atribuyó la estabilidad del elenco al apoyo familiar: “Todo se reduce a los padres. Tenían buenas familias y padres que los apoyaban y los mantenían con los pies en la tierra”.

Ross y Matt Duffer fueron
Ross y Matt Duffer fueron los creadores de Stranger Things (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La dinámica de grupo también resultó clave, ya que el hecho de atravesar juntos las distintas etapas del rodaje permitió que los actores conservaran la amistad más allá de las cámaras. Gracias al trabajo en conjunto, la producción fue galardonada con 12 premios Primetime Emmy y es reconocida por su estética retro.

En la cuarta temporada, la serie introduce a Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower. Se trata del antagonista principal, con grandes poderes psíquicos y que se convirtió en lo más inquietante del Upside Down.

El desenlace de Stranger Things se perfila como un evento de gran magnitud, con una estructura de estreno escalonada: la quinta y última temporada se dividirá en tres partes, con el primer bloque de cuatro episodios disponible el 26 de noviembre, un segundo bloque de tres capítulos el 25 de diciembre y el desenlace final el 31 de diciembre. Este formato busca mantener la expectativa y acompañar a los seguidores durante las festividades de fin de año.

Millie Bobby Brown y la última temporada

Millie Bobby Brown asegura que
Millie Bobby Brown asegura que Stranger Things no defraudará en su quinta temporada (Netflix)

Millie Bobby Brown, quien le da vida a Eleven (Once) y se ha convertido en el rostro más reconocible de la serie, anticipa una temporada final marcada por la acción y la madurez de los personajes. “La espera valdrá la pena”, aseguró la actriz británica, quien describió el nuevo tono de los episodios como “mucho más una aventura, mucho más una misión”.

Asimismo, destacó que los protagonistas se enfrentarán a situaciones límite que exigirán una entrega total: “Todos están metidos de lleno en el asunto. Nadie se queda de brazos cruzados. Todos van a toda máquina, a por todas”. Sus palabras reflejan el crecimiento colectivo del elenco y la promesa de un desenlace que promete emocionar a todos.

El enfrentamiento final con Vecna, el más reciente antagonista, se perfila como el clímax de una historia que ha acompañado a una generación. La estructura de estreno en tres partes, con fechas clave a finales de noviembre y diciembre, refuerza la expectativa de los seguidores, que esperan una conclusión a la altura del fenómeno cultural que Stranger Things ha representado desde su llegada a Netflix.

Temas Relacionados

Stranger ThingsMillie Bobby BrownMatt y Ross DufferNetflixSerieEstreno Stranger ThingsNewsroom BUE

Últimas Noticias

La tajante respuesta de J.K. Rowling a los comentarios de Emma Watson: “Es ignorante de cuán ignorante es”

“No era multimillonaria a los catorce años”, añadió Rowling sobre los privilegios de los que ha disfrutado Watson gran parte de su vida

Infobae

La última publicación de Paola Caldera, la influencer venezolana que murió tras meses de lucha contra la leucemia

En uno de sus videos más recientes en TikTok, la influencer reveló que estaba en aislamiento por su salud

La última publicación de Paola

El círculo íntimo de Nicole Kidman asegura que Keith Urban ya estaría con otra mujer tras la separación

La noticia difundida por TMZ reveló que la pareja tomó caminos diferentes en junio, en medio de versiones que señalan que el cantante alquiló una vivienda en Nashville y no muestra intención de reconciliación

El círculo íntimo de Nicole

Nicole Kidman le pidió oficialmente el divorcio a Keith Urban tras 19 años de matrimonio

Según TMZ, la actriz ha iniciado el proceso formal para disolver su enlace con el cantante de música country

Nicole Kidman le pidió oficialmente

La historia de amor de Keith Urban y Nicole Kidman: un vistazo a su romance de dos décadas

Su matrimonio tuvo un inicio complicado, pues el cantante de música country luchaba con el alcoholismo

La historia de amor de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: hubo cuatro

Triple femicidio narco: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

Científicos hallan pruebas de un antiguo océano en el hemisferio norte de Marte

La solidaridad no tiene edad: 80 adultos mayores trabajan como voluntarios en el Banco de Alimentos de Buenos Aires

Casación rechazó una queja de Cristina Kirchner y avaló un audio de Lázaro Báez en la “Ruta del dinero K”

Fentanilo contaminado: fuerte reclamo en Diputados de los familiares de las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
Los factores genéticos detrás de

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Emotivo adiós a Claudia Cardinale en París, con música de Ennio Morricone y recuerdos de su familia

TELESHOW
El blooper de Susana Giménez

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez: el tierno video

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego de que le retiraran la respiración asistida: últimos detalles

Wanda Nara se fue del hotel de los Martín Fierro con Martín Migueles