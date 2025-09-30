Cómo es el “Project Rock N’ Roll Stars”, la movida solidaria que está impulsando Oasis en los fans más jóvenes

La campaña de Oasis ofrece a los fans piezas inéditas y exclusivas como parte de su regreso solidario (Crédito: Kevin Cummins vía Sony Music)

Oasis, la icónica banda británica responsable de éxitos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, ha sorprendido a sus seguidores no solo con su regreso a los escenarios, sino también a través de una iniciativa solidaria inédita: Project Rock N’ Roll Stars. Este proyecto busca financiar la educación musical en las escuelas estatales del Reino Unido, enfrentando uno de los desafíos más apremiantes del sistema educativo británico.

El regreso de Oasis y su vínculo con la solidaridad

El 2025 ha marcado el regreso esperado de Oasis a los escenarios con la gira “Oasis Live’25”. Miles de fanáticos presenciaron de nuevo a los hermanos Liam y Noel Gallagher juntos, un hecho que parecía casi imposible hasta hace poco. Sin embargo, este retorno no se limitó al ámbito musical. La banda amplió su alcance con el lanzamiento de una línea oficial de indumentaria en colaboración con Adidas y, más importante aún, con el inicio de Project Rock N’ Roll Stars.

La noticia se difundió hoy a través de las redes sociales oficiales del grupo, donde se detalló el objetivo de reunir fondos para dotar de instrumentos a las escuelas públicas de Reino Unido, involucrando activamente a los seguidores. “Colecciona las letras originales de Oasis escritas a mano y devuelve la música a las escuelas estatales del Reino Unido”, invitó la agrupación en su comunicado oficial.

Project Rock N’ Roll Stars es la nueva iniciativa solidaria de Oasis en apoyo a la educación musical (Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni)

Letras autografiadas y póster exclusivo: objetos solidarios de edición limitada

El corazón de Project Rock N’ Roll Stars consiste en una colección exclusiva de impresiones en tamaño A4 con las letras manuscritas de las canciones más emblemáticas de Oasis. Entre ellas destacan “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Stand By Me”, “Champagne Supernova” y “Rock’N’ Roll Star”. La colección, desarrollada en conjunto con Circa, presenta además un póster de 50×50 cm, donde se retrata un momento único: Liam y Noel Gallagher tomados de la mano al salir al escenario de Wembley durante un show reciente en Londres.

Estas piezas se ofrecerán en una edición limitada hasta el 25 de noviembre, permitiendo a los fanáticos adquirir desde una sola impresión por 150 libras hasta el set completo por 1.000 libras. Los fondos recaudados con cada venta serán destinados íntegramente a escuelas públicas para la compra de instrumentos y el fomento de la enseñanza musical entre los alumnos más jóvenes del Reino Unido.

Los hermanos Gallagher promueven la compra de instrumentos musicales para jóvenes del Reino Unido (Crédito: Zak Hussein/Europa Press)

Una respuesta al declive de la música

La motivación detrás de Project Rock N’ Roll Stars es clara: la drástica reducción de la provisión de música en las escuelas estatales británicas debido a los continuos recortes presupuestarios. En muchas instituciones, las aulas permanecen en silencio por la falta de materiales y apoyo para los programas artísticos. En respuesta, el proyecto se compromete a distribuir directamente los instrumentos a las instituciones seleccionadas y promover la formación integral de las futuras generaciones.

Desde la página oficial explicaron: “Project Rock’N’ Roll Stars responde al declive de la provisión de música en las escuelas estatales del Reino Unido. Con presupuestos recortados y aulas en silencio, cada impresión vendida reunirá fondos para llevar instrumentos directamente a las escuelas y asegurar que la próxima generación tenga las herramientas para tocar, crear y soñar en grande”.

La banda invita a la comunidad educativa y al público general a postular instituciones educativas a través de un enlace habilitado para recibir instrumentos musicales, ampliando así el alcance e impacto del proyecto.

Los seguidores de Oasis pueden adquirir impresiones limitadas y apoyar a nuevas generaciones de músicos (Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando serán los próximos recitales

En el marco de su gira “Oasis Live’25″, la banda ya realizó sus presentaciones en el Reino Unido y Norteamérica. Ahora, será el turno de Asia, luego Oceanía, y por último, América del Sur.

21 de octubre de 2025 – Goyang (Corea del Sur) : Estadio de Goyang.

25 de octubre de 2025 – Tokio (Japón) : Tokyo Dome.

31 de octubre de 2025 – Melbourne (Australia) : Marvel Stadium, junto a Ball Park Music .

7 de noviembre de 2025 – Sídney (Australia) : Accor Stadium.

15 de noviembre de 2025 – Buenos Aires (Argentina) : Estadio Más Monumental.

19 de noviembre de 2025 – Santiago (Chile) : Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

22 de noviembre de 2025 – São Paulo (Brasil): Estadio Morumbi.