‘Los Simpson’ regresan al cine: Disney confirma una nueva película de la familia amarilla

Después de años de rumores, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie volverán a la pantalla grande con una nueva aventura animada que promete conquistar tanto a los fans clásicos como a las nuevas generaciones

Uriel Monterrubio

Uriel Monterrubio

A casi 20 años del estreno de la película original, Los Simpsons confirman su regreso a la pantalla grande

Después de dos décadas alejados de la pantalla grande, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie regresarán al cine con una nueva película animada. Disney y 20th Century confirmaron oficialmente la producción de la secuela Los Simpson: la película, con estreno previsto para el 23 de julio de 2027, desplazando en la cartelera a un proyecto sin título del universo Marvel, que ha sido retirado de los planes del estudio.

De este modo, en la programación de lanzamientos de Marvel Studios, ya no habrá un estreno entre Avengers: Doomsday el 18 de diciembre de 2026 y Avengers: Secret Wars el 17 de diciembre de 2027.

Aunque ni Disney ni 20th Century Studios han revelado detalles sobre la trama de la próxima entrega, ambas compañías difundieron en Instagram el primer póster promocional del filme, en el que destaca la imagen de una rosquilla rosa y el mensaje: “Homer’s coming back for seconds” (Homero regresa por más).

La secuela de 'Los Simpson'
La secuela de 'Los Simpson' se estrenará el 23 de julio de 2027 (Créditos: Instagram/Disney)

La larga historia de ‘Los Simpson’

Creada por Matt Groening, Los Simpson ostenta ya el récord como la serie animada y la comedia de mayor duración en la televisión mundial. La compañía ya confirmó su renovación hasta la temporada 40, programada para transmitirse en 2028 y 2029. Ubicada en el ficticio Springfield, la trama original gira en torno a la vida de la familia Simpson, conformada por el patriarca Homero, su esposa Marge y sus hijos Bart, Lisa y Maggie.

El primer largometraje de la familia, Los Simpson: la película, llegó a los cines en julio de 2007, convirtiéndose en un éxito de taquilla que recaudó 536 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 75 millones de dólares. El filme, dirigido por el veterano del programa David Silverman, mostró a Springfield aislada bajo una enorme cúpula de cristal después de que Homero contaminara accidentalmente el lago de la ciudad. Aunque los rumores sobre una secuela han circulado durante años, no fue hasta ahora que se confirmó su desarrollo.

La primera película de Los
La primera película de Los Simpson llegó en 2007. A pesar de las duras críticas fue un rotundo éxito en taquilla

Sobre la permanencia de la serie en la cultura popular, el actual showrunner de Los Simpson, Matt Selman, señaló en diálogo con Variety que la llegada de la producción a plataformas de streaming permitió captar una nueva generación de seguidores. “Ahora, en lugar de que los niños la vean en la televisión local en la tarde, pueden verla toda, todo el tiempo, todo el día, para siempre”, expresó Selman al medio estadounidense. “Estar en Disney+ nos ha dado cierta renovación. No es que pensáramos que la necesitábamos, pero la apreciamos”, añadió.

