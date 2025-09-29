Entretenimiento

Llega el primer tráiler de ‘Jay Kelly’: Adam Sandler y George Clooney emprenden un viaje en busca del sentido de la vida

La cinta se estrenará en un número selecto de salas de cine el 14 de noviembre y estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre

Por Marco Antonio González Aguilera

Jay Kelly es un actor consagrado que emprende un viaje de auto descubimiento Crédito: Netflix

El director Noah Baumbach, recordado por Historia de un matrimonio, vuelve con una nueva comedia dramática.

Netflix publicó esta semana el tráiler oficial de Jay Kelly, una cinta protagonizada por George Clooney y Adam Sandler. El filme gira al rededor de un actor veterano llamado Jay Kelly, interpretado por Clooney, que entra en una crisis de vida al darse cuenta de todo lo que ha sacrificado, por lo que se embarca en una aventura para recuperar su vida. En esta travesía se ve involucrado Ron, el manager de Kelly, quien intenta ayudarlo, pero solo logra empeorar las cosas.

La épica aventura de Jay Kelly se sitúa en la encrucijada entre los “remordimientos de la vida y las glorias del éxito”, según lo reportado por The Hollywood Reporter. En el tráiler se muestra a Jay Kelly que se prepara para rodar una película; fuera de escena los fans claman al actor como un “héroe del cine”, mientras que otros lo critican.

Netflix presenta 'Jay Kelly'. Esta
Netflix presenta 'Jay Kelly'. Esta cinta será la primera colaboración de Adam Sandler y George Clooney (Foto: YouTube/@Netflix)

Ya no quiero estar aquí Jerry. Quiero irme de la fiesta”, dice Kelly con melancolía.

¿Qué responde a los que dicen que solo se interpreta a sí mismo?”, le pregunta una reportera, a lo que Kelly responde en otra toma: “¿Saben lo difícil que es ser uno mismo?

Detrás del éxito, el actor experimenta un profundo vacío al darse cuenta de que se perdió el crecimiento de su hija: “Adiós, papá, me voy al sábado a París”, le confiesa su hija.

Jay Kellly se da cuenta
Jay Kellly se da cuenta de todo lo que ha sacrificado cuando se da cuenta de que se perdió de la infancia de su hija (Foto: YouTube/@Netflix)

En un ataque de ansiedad, Kelly decide que la solución es seguir a su hija a Francia. En ese momento, Ron llega para intentar calmar a su amigo y cliente, pero solo logra empeorar las cosas y se ve arrastrado a un viaje en búsqueda del verdadero Jay Kelly.

La mente detrás de ‘Jay Kelly’

Noah Baumbach presentó en el Festival Internacional de Venecia 2025 Jay Kelly. Además de dirigir, Baumbach escribe el guion, con ayuda de la actriz y guionista Emily Mortimer.

La proyección en el Lido generó expectación no solo por la presencia de dos de las figuras más carismáticas de Hollywood, sino también porque marca la cuarta colaboración de Baumbach con Netflix, tras títulos que alcanzaron un gran éxito como Historia de un matrimonio del 2019 y Ruido de fondo del 2022.

"Jay Kelly" es la cuarta
"Jay Kelly" es la cuarta película que Noah Baumbach hace para Netflix (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Por otra parte, las interpretaciones fueron uno de los puntos más comentados en Venecia. George Clooney aporta carisma al protagonista, un actor de éxito incapaz de enfrentar su vacío emocional. Paralelamente, está Adam Sandler como el abnegado representante Ron Sukenick, quien roba las miradas con una actuación contenida y profundamente humana, logrando la mayor carga emotiva del filme.

También forman parte del reparto, Laura Dern, Riley Keough, Patrick Wilson y Jim Broadbent, entre otros.

Jay Kelly llegará a las salas de cine el 14 de noviembre, antes de su estreno global en Netflix el 5 de diciembre.

