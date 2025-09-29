Cómo están hoy los Parchís, el grupo que revolucionó la música para niños en los años 80

Parchís revolucionó la música infantil en los años 80 y sigue siendo un ícono cultural en España y América Latina (Facebook)

Los Parchís marcaron una época en la música infantil y transformaron el panorama cultural en España y América Latina. El grupo nació en 1979, cuando cinco niños españoles pasaron a representar las fichas de colores del popular juego de mesa. La agrupación saltó a la fama con una aparición en el programa Aplauso y, a partir de entonces, los integrantes se convirtieron en figuras reconocidas y queridas por familias y niños de toda una generación. Su presencia en escenarios y medios los consagró como referentes de la música y el entretenimiento en la década de los 80.

Los integrantes originales fueron Tino Fernández, Yolanda Ventura, Gemma Prat, David Muñoz y Óscar Ferrer. Cada uno ocupó un rol ligado a un color: Tino, como la ficha roja; Yolanda, la amarilla; Gemma, la verde; David, el dado blanco; y Óscar, la ficha azul. Con el paso de los años, Frank Díaz reemplazó a Óscar. El grupo conquistó al público con canciones que acompañaron cumpleaños, fiestas y eventos infantiles. Así consolidaron una carrera que los llevó a girar por España y diversos países de América Latina.

De acuerdo con Diario de Sevilla, tras el auge y posterior separación del grupo, los exintegrantes tomaron rumbos muy distintos. Tino Fernández fue el líder y una de las figuras más populares. Al dejar la agrupación, intentó desarrollar una carrera como solista y grabó tres discos. Luego se dedicó al mundo empresarial. En su etapa adulta, pasó por una situación adversa: un accidente de tránsito le provocó la pérdida de un brazo y una fuerte depresión. Con el tiempo logró superar estos desafíos y se mantiene alejado de la música, enfocado en actividades de distribución comercial.

Tino Fernández representaba la ficha roja dentro del grupo (Instagram)

Yolanda Ventura, quien personificó la ficha amarilla, se trasladó a México. Según precisó Diario de Sevilla, allí logró una carrera exitosa como actriz en televisión, cine y teatro. Recibió un premio a Mejor Actriz en Obra de Vanguardia y alcanzó notoriedad por sus papeles en telenovelas. Yolanda continúa en el mundo artístico y consolidó una trayectoria independiente de su pasado en Parchís. Supo separar su imagen juvenil y reinventarse como intérprete a lo largo de los años.

Por su parte, Gemma Prat, ficha verde, encontró su vocación lejos de la televisión. Al dejar el grupo, estudió puericultura y comenzó a trabajar en hospitales. En la actualidad, según detalló el medio español, cumple funciones en el sector de salud aunque, en algunas ocasiones especiales, volvió a los escenarios para reuniones puntuales con sus excompañeros. En sus declaraciones, Gemma mencionó que valora mucho su nueva profesión y siente orgullo por su labor actual, que la completa más allá del ámbito artístico.

Yolanda Ventura (izquierda), Gemma Prat (derecha) (Instagram)

En tanto, Frank Díaz ocupó el lugar de la ficha azul y en la actualidad se dedica a la fotografía. En el pasado trabajó como modelo en campañas publicitarias y regresó brevemente a la música formando parte del grupo Cien Cielos, el cual se disolvió.

Frank Díaz fue la ficha azul en Los Parchís (Instagram)

David Muñoz, representación del dado blanco, siguió otro camino. Al disolverse la banda, estudió Ciencias Económicas en Escocia y luego se instaló en Nueva York. En la actualidad, trabaja en una agencia de publicidad y estuvo vinculado al mundo del modelaje, además de colaborar en producciones musicales de artistas reconocidos como Kabah, Miguel Bosé y Mecano.

David Muñoz, representación del dado blanco (Instagram)

De acuerdo con la publicación de Diario de Sevilla, el fenómeno Parchís no desapareció pese a la distancia y los cambios en la vida de sus miembros. Las canciones siguen presentes en la memoria colectiva y acompañan fiestas y eventos. El grupo alcanzó una popularidad que traspasó fronteras y permanece vigente como uno de los íconos más recordados de la música infantil de habla hispana. Años después de su disolución, los integrantes conservan el reconocimiento y forman parte del imaginario común de varias generaciones.

La agrupación también dejó una marca cultural por su formato: cada integrante representaba un color del juego de mesa Parchís, lo cual se plasmó en los espectáculos y apariciones públicas. Los discos que grabaron, junto a las giras por distintos países, consolidaron su éxito a nivel internacional. El grupo se despidió de la escena en los años 80 pero siguió reuniéndose en ocasiones especiales, alimentando el cariño y la nostalgia de sus seguidores.

El fenómeno Parchís sigue vigente gracias a la nostalgia y al impacto de sus canciones en fiestas y eventos infantiles (Foto: X)

En la actualidad, Tino, Yolanda, Gemma, Óscar y David llevan vidas muy diferentes y siguen caminos que reflejan distintas pasiones y proyectos. Algunos permanecen cerca del mundo artístico y otros prefieren ámbitos alejados de los escenarios. La historia de Parchís es reconocida por la transformación de niños artistas en adultos que supieron superar las dificultades y reinventarse fuera del fenómeno masivo que los impulsó a la fama.

Parchís representa hoy un caso excepcional de éxito infantil y es parte central de la cultura popular en varios países. La música y el recuerdo de esos años lo mantienen vigente y la memoria de sus integrantes despierta interés y afecto entre quienes crecieron durante aquella época. El legado del grupo perdura y su historia muestra cómo el paso del tiempo transforma vidas, pero nunca borra huellas profundas en la gente y en la historia de la música.