Subastan una icónica foto de David Bowie por una cifra millonaria

La foto de un álbum de David Bowie podría convertirse en la imagen más valiosa de la historia del rock (foto: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

La icónica foto de David Bowie utilizada en la portada del álbum Aladdin Sane saldrá a subasta el 22 de octubre, y podría convertirse en la imagen más valiosa de la historia del rock. El retrato, tomado por el renombrado fotógrafo Brian Duffy, no solo consagra la transformación de Bowie en leyenda, sino que ahora aparece como uno de los objetos más codiciados por coleccionistas y fanáticos de la música.

Según The Guardian, el valor inicial de esta fotografía será de 300.000 euros (aproximadamente USD 350.000), superando incluso a la famosa portada de Led Zeppelin, vendida en 2020 por USD 320.000. La subasta está organizada por la reconocida casa Bonhams y promete una puja histórica en el mercado de memorabilia musical.

Un retrato inolvidable: arte, símbolo y récords

La imagen de Bowie con un rayo rojo y azul cruzando su rostro se ha convertido en un símbolo universal del rock y en uno de los retratos más fáciles de reconocer a nivel mundial. No solo marcó la carrera del artista británico, sino que consolidó su estatus de icono. La sesión fotográfica incluyó no solo esa imagen, sino una serie de tomas, objetos y utensilios que serán subastados junto a la fotografía original.

Entre los objetos destacados del archivo de Duffy que se subastarán, figuran el taburete en el que Bowie posó, la cámara Hasselblad 500C que capturó la imagen y una fotografía de cuerpo entero del músico. Todos estos elementos, debido a su relevancia histórica, han despertado enorme interés entre expertos y coleccionistas.

La magnitud de la fotografía fue resaltada por Claire Tole-Moir, ejecutiva de Bonhams: “Las únicas otras obras de arte de esta importancia fueron la de George Hardie para el álbum debut de Led Zeppelin y Captain Fantastic de Elton John, que recaudó USD 212.500. Así que está a la altura”, explicó Tole-Moir, subrayando el estatus de obra maestra que tiene la imagen de Bowie para el mundo del arte musical.

La portada del álbum "Aladdín Sane" que será subastada el próximo 22 de octubre (foto: Wikipedia/RCA Records)

El legado de Bowie

La atención mundial hacia Bowie se revitalizó aún más con la apertura del Centro David Bowie en Stratford, Londres. Este espacio actúa como un archivo monumental que alberga más de 90.000 objetos personales del artista. El centro rinde homenaje a su carrera y su enorme influencia cultural, permitiendo a visitantes y estudiosos entrar en contacto cercano con piezas de valor incalculable.

Entre los tesoros expuestos se encuentra el conjunto de seda bordada que Bowie lució durante la gira de Ziggy Stardust, diseñado por Kansai Yamamoto, y la guitarra acústica Harptone de 12 cuerdas utilizada en el videoclip de “Space Oddity”. El extenso archivo también conserva dibujos, notas personales y objetos tan curiosos como la llave del departamento que compartió con Iggy Pop en Berlín durante los años setenta.

A diferencia de los museos tradicionales, el Centro funciona como biblioteca de acceso libre, en la que los visitantes pueden reservar hasta cinco piezas para ser observadas de cerca en una sala de estudio dedicada. La exhibición permanente sobre la influencia de Bowie en la moda y la cultura tuvo, en su inauguración, la curaduría de Nile Rodgers, productor del célebre álbum Let’s Dance (1983).

Esta propuesta innovadora busca acercar la obra de Bowie de manera interactiva, haciendo palpable su huella en generaciones futuras.

El legado de Bowie sigue creciendo con la subasta y la expansión de su archivo en el museo Victoria & Albert (foto: EFE/Pfarrhofer Herbert)

Preservando el enigma: un archivo vivo y en expansión

El surgimiento del Centro David Bowie y la anunciada subasta de la fotografía de Aladdin Sane forman parte del extraordinario legado que el artista dejó al museo Victoria & Albert, institución que ya había organizado, en 2013, una retrospectiva sobre su obra. Desde entonces, un equipo de especialistas ha trabajado durante siete años para identificar, clasificar y conservar el vasto archivo.

“Nunca terminaremos de descifrarlo, siempre será un enigma”, admitió la curadora Harriet Reed a NPR, reflejando así tanto la profundidad como la complejidad del universo personal y artístico de Bowie.

Con la subasta del icónico retrato, la fascinación por Bowie alcanza un nuevo hito. La imagen, junto a los objetos que la acompañan, no solo relata parte de la historia del rock, sino que confirma el impacto perdurable de un artista sin igual.