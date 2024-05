Las 6 portadas de discos de emblemáticas bandas y artistas que se inspiraron en otras tapas de álbumes

El viaje hacia el concepto de los álbumes comienza muchas veces con la portada (Kate Dearman for The Washington Post)

En las búsquedas creativas de los discos, los músicos no se centran solamente en las letras de las canciones, los estilos y los sonidos. La identidad y el viaje hacia los álbumes comienza muchas veces con la portada. La foto o la obra es igual de importante como la música para los artistas y amantes de la música.

En varias ocasiones se usan fotos de los artistas principales o de la banda entera. En otras se usan obras de artistas contratados por los músicos. Y en la actualidad hasta se utilizan obras hechas digitalmente. La importancia es tal, que en más de una oportunidad se hicieron portadas inspiradas en otras viejas, a modo de homenaje. Aquí, algunos casos.

1-De un ícono argentino a uno internacional

En 1999, tras su paso por Soda Stereo, Gustavo Cerati capturó la atención de muchos con la publicación de “Bocanada”, su segundo álbum en solitario. Este trabajo se destacó por su profunda inmersión en los sonidos electrónicos, algo distintivos en la época. Pero también llamó la atención por su portada artística, que muestra al músico argentino en el acto de exhalar el humo de un cigarrillo. Claro, una bocanada.

Curiosamente, esta imagen guarda una similitud con la tapa de uno de los álbumes de grandes éxitos de Bob Dylan, lanzado a finales de los años 60. Gaby Herbstein, la fotógrafa detrás de la portada de Cerati, confirmó que esta fue inspirada en la obra de Dylan, especialmente en aspectos como la iluminación, el fondo.

Esta es la foto de Herbstein usada para la portada de Bocanada

Esta portadad de Bob Dylan inspiró a Herbstein para sus trabajos con Cerati en Bocanada

2-Homenaje en el hip hop

En 1986, el álbum debut de los Beastie Boys, “Licensed to Ill”, marcó un antes y un después en el hip hop. Impulsó a la banda al estrellato gracias a temas legendarios y una portada que capturaba la atención de inmediato. El disco inspiró a mezclar el género con otros estilos musicales.

Diseñada por David Gambale, la portada hace alusión al Starship, un avión de gran lujo utilizado por Led Zeppelin en los años 70. Esta misma imagen fue retomada por Eminem en 2018 para su décimo álbum, “Kamikaze”. La portada del disco es un homenaje explícito al trabajo que abrió caminos para las futuras generaciones de raperos blancos.

"Licensed to Ill" de Beastie Boys marcó un antes y un después para los blancos dentro del hip hop

En "Kamikaze", Eminem se acordó de Beastie Boys

3-Un guiño rolinga

Mötley Crüe debutó como banda con el álbum “Too Fast For Love”, en 1981. Y la portada fue una pieza que quizás no era reconocida por todos como un tributo. Este álbum, uno de los primeros de metal, catapultó a la banda al estrellato y los posicionó como figuras prominentes del género en Estados Unidos a principios de la década de los 80.

Inicialmente, no se admitió su naturaleza tributaria, pero Nikki Sixx, miembro de la banda, reveló más adelante que la elección de la imagen para la portada tenía un motivo. Se trata de una fotografía de la entrepierna de Vince Neil, el vocalista, vestido con pantalones de cuero con estoperoles. Estuvo claramente inspirada en la portada creada por el icónico Andy Warhol para “Sticky Fingers” de los Rolling Stones, de 1971. Esta influencia es evidente y marca un vínculo entre ambas obras.

-"Too Fast For Love" de Mötley Crüe

4-Tributos al Rey del rock and roll

En 1959, RCA Victor (antigua discografía) compiló en el álbum “50.000.000 Elvis Fans Can’t Be Wrong” una selección de sencillos lanzados por el icónico cantante estadounidense, Elvis Presley. Este álbum reunió éxitos significativos que contribuyeron a la definición del rock and roll.

Pero no solo los temas del disco fueron influyentes para otros notables artistas, sino que también lo fue su portada. Rod Stewart, para la portada de su duodécimo álbum de estudio, “Body Wishes”, optó por homenajear la icónica portada del recopilatorio de Elvis, caracterizada por repetir múltiples veces la misma imagen del Rey.

Con otros colores, pero misma idea, Rod Stewart le dio imagen a "Body Wishes" por el disco de Elvis

RCA Victor se encargó del álbum de hits de Elvis Presley

5-Tipografía tributo

Otro homenaje fue en 1979. El álbum “London Calling” de The Clash marcó un hito en la historia de la música punk, fue uno de los lanzamientos más emblemáticos de la banda. Fue su tercer disco de estudio. Este trabajo se distinguió por sus potentes temas que lo consagraron como un clásico del punk rock, pero también por su portada.

La foto de la portada captura un momento vibrante de Paul Simonon, el bajista del grupo británico. En la imagen aparece golpeando su bajo en pleno concierto en Palladium de Nueva York, capturada por la lente de Pennie Smith. Pero lo que más cautivó la atención fue otra parte del diseño del álbum, a cargo de Ray Lowry. Adoptó la tipografía usada en el álbum debut de Elvis Presley, en honor al Rey del rock.

La portada de London Calling tiene la misma tipografía que el álbum debut de Elvis

Elvis Presley, el Rey del rock and roll, es uno de los artistas más homenajeados en la historia de la múscica

6-Emblemas del rock británico

The Beatles es una de las bandas más emblemáticas de la historia, reflejo de su profunda huella en la música y la cultura popular. Por ello, no sorprende encontrarse con bandas o artistas que rinden homenaje al cuarteto de Liverpool, ya sea a través de versiones de sus canciones o mediante tributos en las portadas de sus discos.

Uno de los homenajes más notables se encuentra en “Humanz”, el cuarto álbum de estudio de Gorillaz. La portada presenta a los cuatro integrantes animados del grupo de una manera que recuerda intensamente a “Let It Be” de The Beatles, el último álbum publicado por John, Paul, George y Ringo. De igual manera, hay opiniones que sugieren que la portada de “Demon Days” podría tener una inspiración similar. Damon Albarn, líder de Gorillaz, es un admirador confieso de John Lennon.

"Let It Be" de The Beatles tiene un diseño sencillo pero que marcó a los amantes de la música

"Humanz" de Gorillaz, tomó al cuarteto de Liverpool como inspiración