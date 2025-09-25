Entretenimiento

Reportan que Bad Bunny fue amenazado de muerte durante su residencia en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño continuó sus shows a pesar de haber recibido un mensaje de amenaza en línea

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Bad Bunny recibió una amenaza
Bad Bunny recibió una amenaza de muerte mientras se presentaba en su país natal. (AFP)

Bad Bunny habría sido objeto de una “amenaza de muerte creíble”, según reportó el periodista independiente y exreportero de Telemundo, Jay Fonseca.

La amenaza, que habría sido hecha en línea, generó la intervención de autoridades federales, incluyendo al FBI, aunque aún no se ha confirmado si se realizaron detenciones relacionadas con el incidente.

Un funcionario del FBI remitió a los reporteros a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico, la cual hasta el momento no ha emitido respuesta sobre el caso.

Bad Bunny estuvo bajo amenaza
Bad Bunny estuvo bajo amenaza de muerte mientras se presentaba en Puerto Rico. (AFP)

La información disponible hasta ahora es limitada y todavía no se ha establecido con claridad la cronología exacta de la amenaza ni si el presunto responsable fue arrestado.

Según el periodista, las autoridades identificaron al presunto autor de la amenaza y “estaba armado”. Asímismo, se informó que funcionarios federales estuvieron presentes durante la residencia del artista, aunque no se sabe si permanecieron físicamente en el coliseo durante toda la serie de conciertos.

A pesar de esta situación, el cantante continuó con su serie de conciertos sin interrupciones, demostrando profesionalismo y compromiso con sus seguidores.

La seguridad en cada presentación fue reforzada, y las autoridades federales estuvieron al tanto de la situación para garantizar la protección del artista y del público. Sin embargo, el nivel de detalle sobre las medidas de seguridad implementadas sigue siendo confidencial.

La seguridad se redobló durante
La seguridad se redobló durante la residencia para que Bad Bunny continuará con los shows programados. (AFP)

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, que concluyó el 20 de septiembre, incluyó 31 presentaciones desde mediados de julio, donde únicamente los residentes del país podían ingresar.

Los conciertos, que se llevaron a cabo en distintos escenarios de la isla, atrajeron a miles de fanáticos y se caracterizaron por una producción de gran escala, con coreografías, efectos visuales y repertorio extenso que incluyó tanto sus éxitos más recientes como sus canciones clásicas.

En declaraciones a la revista Variety antes del inicio de la residencia, Bad Bunny compartió que la idea del show lo ha acompañado “desde que tiene memoria”.

La expectativa de presentar un espectáculo con identidad puertorriqueña y concepto innovador se volvió tan intensa que, según el propio artista, culminar su última gira resultó complicado.

Bad Bunny aseveró que fue
Bad Bunny aseveró que fue difícil culminar su última gira. (Europa Press)

“Admito que fue difícil completar mi última gira, porque todo lo que quería era pasar a este capítulo”, aseveró.

Para muchos seguidores, la residencia No Me Quiero Ir de Aquí representa no solo un concierto, sino un momento de orgullo y celebración de la música urbana puertorriqueña en su máxima expresión.

Este incidente se suma a un momento polémico en la carrera del artista, quien recientemente generó controversia al anunciar que no realizaría presentaciones en Estados Unidos debido a la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Bad Bunny decidió no
Bad Bunny decidió no presentarse en Estados Unidos para evitar redadas migratorias. (AFP)

Bad Bunny expresó su temor de que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pudiera tomar medidas contra personas que asistieran a sus conciertos en territorio estadounidense, una declaración que provocó un debate sobre la seguridad de los artistas y la política migratoria en el país.

Por ahora, las investigaciones sobre la amenaza continúan y las autoridades mantienen un perfil bajo respecto al caso. La identidad del presunto agresor, sus motivaciones y el alcance de la amenaza aún no han sido esclarecidos públicamente.

Temas Relacionados

Bad Bunnyamenaza de muertePuerto Rico

Últimas Noticias

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

El cantante se presentará en el Levi’s Stadium de Santa Clara durante el juego más importante de la temporada de la NFL

Bad Bunny encabezará el espectáculo

Ed Sheeran contó por qué tiene un Instagram falso: “Me perdía mucho”

El cantante británico se sinceró sobre su forma de pasar tiempo en Internet

Ed Sheeran contó por qué

La madre de Selena Gomez reveló quién llevó al altar a la cantante en la boda con Benny Blanco

La artista contrajo matrimonio con el productor musical en una emotiva ceremonia en Montecito, California

La madre de Selena Gomez

La confesión de Jennifer Lopez sobre su divorcio de Ben Affleck: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”

La intérprete destacó que el fin de su relación con el actor coincidió con el estreno de un filme crucial, lo que la llevó a reinventarse y a fortalecer su compromiso con su familia y carrera

La confesión de Jennifer Lopez

Emma Stone revela los desafíos de su cambio físico en “La Favorita”

La interpretación de la actriz implicó una adaptación física rigurosa para reflejar la autenticidad del siglo XVIII, detallando el trabajo conjunto de maquillaje, vestuario y gestualidad en la construcción del personaje de Abigail Masham, según revela Fotogramas

Emma Stone revela los desafíos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: las familias de Morena y Brenda suman a los abogados Storto y Burlando mientras sigue de “Pequeño J”

Ideas originales para reinventar la milanesa: rebozados y guarniciones fuera de lo común

Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar: el equipo no se abrió

“Fin de ciclo” y “Que se vayan todos”: la reacción de los hinchas de River tras una nueva derrota del equipo de Gallardo

Tras la eliminación de la Libertadores, el River de Gallardo sumó una nueva decepción: los números rojos del equipo tras la derrota con Riestra

INFOBAE AMÉRICA
El régimen talibán liberó al

El régimen talibán liberó al ciudadano norteamericano Amir Amiri tras negociaciones mediadas por Qatar

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impuso en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

TELESHOW
La inesperada foto de Chechu

La inesperada foto de Chechu Bonelli, después de la confirmación del romance entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores”

Quién sería la nueva novia de Mariano Martínez, cantante, influencer y 18 años menor que él: “Me gustas mucho”

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama