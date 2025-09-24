Entretenimiento

Un giro inesperado en el caso de Kristin Cabot: su esposo también estaba con otra mujer en el concierto de Coldplay

El matrimonio Cabot se había separado semanas antes del escándalo

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
El video del concierto generó
El video del concierto generó millones de reproducciones y se convirtió en tema de memes (Composición fotográfica)

El escándalo de la “kiss cam” que involucró a la ejecutiva de recursos humanos Kristin Cabot y al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, sigue revelando nuevos detalles.

Ahora, un informe publicado por el Times of London añade un giro inesperado: el propio esposo de Cabot, Andrew Cabot, también se encontraba en el concierto de Coldplay en Massachusetts —y no estaba solo.

Según fuentes consultadas por el medio británico, Andrew Cabot asistió al espectáculo en planes románticos con otra persona.

“Kristin estaba en el palco con gente de trabajo, aunque no era un palco de la empresa, y Andrew en realidad también estaba allí con una cita, con una mujer que ahora es su novia”, reveló un informante.

Kristin Cabot y su esposo
Kristin Cabot y su esposo Andrew Cabot, empresario miembro de una influyente familia de Boston (Instagram/vía Daily Mail)

La revelación añade una nueva perspectiva a la narrativa que hasta ahora se centraba únicamente en Kristin y Byron. Según esta misma fuente, los Cabot ya habían roto su relación antes de lo ocurrido en el concierto:

“Se habían separado y vivían aparte desde hacía varias semanas. Fue de manera amistosa”, argumentó el insider.

Kristin, de 52 años, trabajaba como directora de Recursos Humanos en Astronomer cuando se volvió protagonista involuntaria de uno de los momentos virales del verano.

En la grabación que recorrió las redes sociales, la ejecutiva aparece en los brazos de Byron, entonces CEO de la empresa, justo cuando la cámara del estadio los enfocó.

Cabot reaccionó girando el rostro y agachándose, mientras Byron la soltó y trató de alejarse.

“No fue una aventura”, insistió
“No fue una aventura”, insistió una fuente cercana a Kristin Cabot.(Créditos: Captura de video. LinkedIn)

La escena no pasó desapercibida para Chris Martin, líder de Coldplay, quien bromeó desde el escenario con la posibilidad de que “tuviesen una aventura o fuesen muy tímidos”.

La versión de la ruptura preliminar también fue compartida por un vocero de Andrew Cabot en una entrevista del 8 de septiembre con la revista PEOPLE.

La decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche. Ahora que el trámite es público, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, afirmó el portavoz.

Andrew, de 61 años, tiene dos hijos de un matrimonio anterior, mientras que con Kristin no compartía descendencia.

Andrew Cabot buscó cerrar la
Andrew Cabot buscó cerrar la polémica pidiendo respeto a la privacidad de su familia (Redes sociales)

Consecuencias del escándalo

Según reporta el Daily Mail, el efecto de la polémica alcanzó a la familia de Andy Byron. Su esposa Megan Kerrigan tomó decisiones drásticas en los días posteriores: se mudó de la casa conyugal, devolvió su anillo de bodas y eliminó su cuenta de Facebook. La pareja tiene dos hijos en común.

Además, el momento viral llevó a que tanto Kristin como Byron fueran suspendidos de sus cargos en Astronomer y, poco después, a su renuncia definitiva.

En cuanto a Kristin, allegados insisten en que el episodio no debe leerse como una infidelidad, sino como una conducta inapropiada en el ámbito laboral.

El gesto de Cabot y
El gesto de Cabot y Byron en la “kiss cam” terminó costándoles sus puestos en Astronomer (Composición/LinkedIn)

El martes 23 de septiembre, una fuente cercana a la especialista de recursos humanos insistió en que se ha creado una perspectiva errónea sobre ella.

“Kristin y Andy tenían una excelente relación de trabajo, una gran amistad. No hubo ninguna aventura”, argumentó. “Fue inapropiado estar abrazando a tu jefe en un concierto, y ella acepta toda la responsabilidad por ello. Pero el escándalo, el escarnio, la pérdida del trabajo, todo eso es injusto”.

Temas Relacionados

Kristin CabotAndy ByronAstronomerColdplayChris Martin

Últimas Noticias

La madre de Sean “Diddy” Combs pide clemencia en una carta al juez antes de la sentencia

Janice Combs envió una emotiva carta al juez pidiendo clemencia antes de la sentencia de su hijo por cargos de prostitución.

La madre de Sean “Diddy”

Lo que realmente come Jennifer Aniston para mantener su figura

La actriz de 56 años admitió que en ocasiones hace trampa con su dieta.

Lo que realmente come Jennifer

Así reaccionaron las celebridades al monólogo de Jimmy Kimmel en su regreso a la TV

El presentador volvió a la televisión con un discurso de casi 18 minutos tras la suspensión de su programa

Así reaccionaron las celebridades al

Elsa Pataky reveló las claves de su matrimonio con Chris Hemsworth: “Hay que trabajar muchísimo”

En entrevista con ELLE, la actriz reveló que la autenticidad, la dedicación diaria y la vida familiar lejos de Hollywood son fundamentales para mantener una familia sólida

Elsa Pataky reveló las claves

Sylvester Stallone quiere una precuela de Rambo con inteligencia artificial

El icónico actor abreió la posibilidad de mostrar a un joven soldado en la guerra de Vietnam gracias a las tecnologías de rejuvenecimiento digital

Sylvester Stallone quiere una precuela
ÚLTIMAS NOTICIAS
Florencia Peña: “Yo con Alberto

Florencia Peña: “Yo con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal como ahora”

Descubren que una planta engaña a los insectos al generar aroma de hormiga en peligro

Las imágenes que siguieron los investigadores para hallar los cuerpos descuartizados de las tres chicas buscadas en La Matanza

Qué son los soplos cardíacos y cuál es su gravedad

Javier Milei en la ONU, en vivo: el presidente habla en la Asamblea General, se reúne con el FMI y el Tesoro de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Europa le dio un corto

Europa le dio un corto plazo a Irán para cooperar con inspectores nucleares y evitar sanciones de la ONU

Qué puede hacer Europa para resolver el problema de los drones de Putin

Irán niega querer tener armas nucleares, pero ya comenzó a reconstruir los sitios de misiles atacados por Israel

Una muestra reúne el legado de Giorgio Armani con Caravaggio y Rafael

La ONU denunció al menos 16 casos de tortura y 31 desaparecidos en Nicaragua durante la primera mitad de 2025

TELESHOW
Celeste Muriega celebró la conquista

Celeste Muriega celebró la conquista de uno de sus grandes anhelos: “Hoy se los puedo contar”

Nuevo parte médico de Thiago Medina: superó una descompensación respiratoria y su estado permanece reservado

Sabrina Rojas enfrentó al aire los rumores sobre un encuentro a los besos con el ex de Zaira Nara

Así fue cómo entraron los ladrones a desvalijar la casa de Pampita: videos exclusivos y reconstrucción del momento

Carca habló del grave problema de salud que atravesó durante un año: “Estuve muerto cinco minutos”