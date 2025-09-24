Un giro inesperado en el caso de Kristin Cabot: su esposo también estaba con otra mujer en el concierto de Coldplay

El video del concierto generó millones de reproducciones y se convirtió en tema de memes (Composición fotográfica)

El escándalo de la “kiss cam” que involucró a la ejecutiva de recursos humanos Kristin Cabot y al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, sigue revelando nuevos detalles.

Ahora, un informe publicado por el Times of London añade un giro inesperado: el propio esposo de Cabot, Andrew Cabot, también se encontraba en el concierto de Coldplay en Massachusetts —y no estaba solo.

Según fuentes consultadas por el medio británico, Andrew Cabot asistió al espectáculo en planes románticos con otra persona.

“Kristin estaba en el palco con gente de trabajo, aunque no era un palco de la empresa, y Andrew en realidad también estaba allí con una cita, con una mujer que ahora es su novia”, reveló un informante.

Kristin Cabot y su esposo Andrew Cabot, empresario miembro de una influyente familia de Boston (Instagram/vía Daily Mail)

La revelación añade una nueva perspectiva a la narrativa que hasta ahora se centraba únicamente en Kristin y Byron. Según esta misma fuente, los Cabot ya habían roto su relación antes de lo ocurrido en el concierto:

“Se habían separado y vivían aparte desde hacía varias semanas. Fue de manera amistosa”, argumentó el insider.

Kristin, de 52 años, trabajaba como directora de Recursos Humanos en Astronomer cuando se volvió protagonista involuntaria de uno de los momentos virales del verano.

En la grabación que recorrió las redes sociales, la ejecutiva aparece en los brazos de Byron, entonces CEO de la empresa, justo cuando la cámara del estadio los enfocó.

Cabot reaccionó girando el rostro y agachándose, mientras Byron la soltó y trató de alejarse.

“No fue una aventura”, insistió una fuente cercana a Kristin Cabot.(Créditos: Captura de video. LinkedIn)

La escena no pasó desapercibida para Chris Martin, líder de Coldplay, quien bromeó desde el escenario con la posibilidad de que “tuviesen una aventura o fuesen muy tímidos”.

La versión de la ruptura preliminar también fue compartida por un vocero de Andrew Cabot en una entrevista del 8 de septiembre con la revista PEOPLE.

“La decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche. Ahora que el trámite es público, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, afirmó el portavoz.

Andrew, de 61 años, tiene dos hijos de un matrimonio anterior, mientras que con Kristin no compartía descendencia.

Andrew Cabot buscó cerrar la polémica pidiendo respeto a la privacidad de su familia (Redes sociales)

Consecuencias del escándalo

Según reporta el Daily Mail, el efecto de la polémica alcanzó a la familia de Andy Byron. Su esposa Megan Kerrigan tomó decisiones drásticas en los días posteriores: se mudó de la casa conyugal, devolvió su anillo de bodas y eliminó su cuenta de Facebook. La pareja tiene dos hijos en común.

Además, el momento viral llevó a que tanto Kristin como Byron fueran suspendidos de sus cargos en Astronomer y, poco después, a su renuncia definitiva.

En cuanto a Kristin, allegados insisten en que el episodio no debe leerse como una infidelidad, sino como una conducta inapropiada en el ámbito laboral.

El gesto de Cabot y Byron en la “kiss cam” terminó costándoles sus puestos en Astronomer (Composición/LinkedIn)

El martes 23 de septiembre, una fuente cercana a la especialista de recursos humanos insistió en que se ha creado una perspectiva errónea sobre ella.

“Kristin y Andy tenían una excelente relación de trabajo, una gran amistad. No hubo ninguna aventura”, argumentó. “Fue inapropiado estar abrazando a tu jefe en un concierto, y ella acepta toda la responsabilidad por ello. Pero el escándalo, el escarnio, la pérdida del trabajo, todo eso es injusto”.