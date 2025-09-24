The Rolling Stones a punto de terminar su próximo álbum de estudio: “Cuando la lengua está en el aire, tú simplemente vas”

Según reportes, los Stones se encuentran dando los últimos detalles a su próximo álbum con largas jornadas de trabajo REUTERS/Yves Herman/File Photo

El productor Andrew Watt ha confirmado que volvió a colaborar con The Rolling Stones en el nuevo álbum en el que la legendaria banda británica está trabajando. Watt estuvo detrás de la producción de ‘Hackney Diamonds’, el vigésimo cuarto disco de estudio del grupo, lanzado en 2023, que les valió un premio Grammy.

En declaraciones para Rolling Stone, el productor calificó la experiencia de trabajar con los Stones como “trabajar para Batman”. Sin embargo, evitó entrar en mayores detalles sobre el proyecto: “Cuando la lengua [el icónico logo de la banda] está en el aire, simplemente vas con eso… Puedo decir que grabamos juntos, pero eso es todo lo que puedo decir”, señaló.

Watt ya había explicado a Rolling Stone en febrero que quedaron numerosas canciones descartadas de las sesiones de ‘Hackney Diamonds’ y que sería positivo si pudieran ver la luz: “Fue un momento muy prolífico para la banda. Habían acumulado como 18 años de material. Había muchísimo por revisar y seleccionar, y después surgieron nuevas canciones simplemente porque todos estaban en una buena racha”, relató.

Por su parte, Marlon Richards, hijo del guitarrista Keith Richards, corroboró que el grupo ha avanzado significativamente en el próximo álbum, al que calificó de “casi terminado”. Durante una entrevista para el especial de Record Collector dedicado a los Rolling Stones realizada en mayo, Marlon indicó: “Están en la ciudad ahora mismo, grabando. Están en Chiswick [en el oeste de Londres] o en algún lugar así; creo que ya casi terminan. Mantienen esos horarios ridículos: después del almuerzo hasta las dos de la mañana. ¡Yo preferiría estar en otro lugar a esas horas! Si no eres parte del proceso, la verdad es que es bastante aburrido”.

Al ser consultado sobre el proyecto, Richards hijo aclaró: “Supongo que es un álbum — tienen suficiente material del anterior”. Añadió que los miembros de la banda se mostraban motivados tras el reciente reconocimiento: “Les dieron un Grammy, así que ahora están muy entusiasmados con eso: ‘¡Oh, sí, podemos hacer otro igual! Tenemos más como esos, si los quieren…’. Creo que están preparando el sucesor”.

También mencionó que su padre y el grupo planean una gira por Europa. Mientras que el año pasado recorrieron estadios en Estados Unidos, informes recientes indican que el grupo habría suspendido por problemas de agenda una posible gira en el Reino Unido y el continente europeo. La última vez que tocaron en el Reino Unido fue en 2022, con dos conciertos multitudinarios en BST Hyde Park tras presentarse en el estadio Anfield de Liverpool.

En cuanto al nuevo material, el guitarrista Ronnie Wood declaró a NME en 2023 que debieron descartar “alrededor de 23 canciones” y opinó que no pasarían otros 18 años hasta un siguiente lanzamiento. Sobre los descartes, Wood puntualizó: “Las canciones de los Stones evolucionan, pero ya tienen la esencia cuando las tocamos por primera vez, o no la tienen. Algunas estaban algo vacilantes. Tenemos que revisarlas de nuevo. Así es como se hace buena música: dándole forma como a un modelo de arcilla”.