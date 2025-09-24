Sylvester Stallone quiere una precuela de Rambo con inteligencia artificial

Tráiler de "Rambo"

La posibilidad de que John Rambo regrese al cine en una versión rejuvenecida mediante inteligencia artificial ha dejado de ser una idea remota. Sylvester Stallone, el actor que encarnó al célebre personaje, ha declarado recientemente que una precuela de Rambo podría realizarse utilizando esta tecnología, y ha compartido sus impresiones sobre el futuro de sus franquicias más reconocidas.

En una conversación recogida por Espinof, Stallone explicó que la sofisticación actual de la inteligencia artificial permitiría mostrar a Rambo como un joven de 18 años en plena guerra de Vietnam, empleando su propia imagen digitalizada.

Durante su intervención en el podcast Bingeworthy, Stallone relató que propuso hace años un experimento en el que la inteligencia artificial lo rejuveneciera para interpretar a un Rambo adolescente. Según detalló el actor, en su momento la idea fue recibida con escepticismo, pero ahora considera que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para hacerla viable.

“Lo había presentado como un experimento en el que la IA lo rejuveneciera y le hiciera parecer un adolescente. Todos pensaron que estaba loco, pero la IA es lo suficientemente sofisticada como para recorrer Saigón y verlo a los 18 años y usar básicamente la misma imagen. Así que no es tan descabellado”, afirmó Stallone, según cita Espinof.

Sylvester Stallone considera una precuela de "Rambo" con inteligencia artificial para rejuvenecer al personaje (REUTERS/Carlos Osorio)

El desafío de encontrar un nuevo Rambo

El intérprete también abordó la dificultad de que otro actor asuma el papel de John Rambo. Para Stallone, la identificación personal con el personaje hace que el relevo actoral resulte especialmente complicado. “Es muy, muy difícil. Puede que él haga un trabajo estelar, pero lo está superando porque yo pasé por eso con ‘Get Carter’. A todo el mundo le encanta la original, y luego te toca luchar contra ese prejuicio”, reflexionó el actor, en declaraciones recogidas por Espinof.

Sylvester Stallone considera difícil que otro actor interprete a John Rambo

En este contexto, Stallone se refirió al nuevo proyecto cinematográfico titulado John Rambo, que contará con Noah Centineo como protagonista. Aunque el propio Stallone no participa directamente en la producción, su visión sobre el uso de inteligencia artificial y la dificultad de reemplazarlo en el papel han generado expectativas sobre el enfoque que adoptará la película. La elección de Centineo para encarnar a Rambo representa un desafío, dado el peso que la interpretación original de Stallone ha tenido en la cultura popular.

Stallone, fuera del nuevo proyecto sobre Rocky

Por otra parte, el universo de los personajes creados por Stallone continúa expandiéndose con I Play Rocky, un drama que explora el proceso de realización de la primera película de Rocky. En este proyecto, Anthony Ippolito asume el rol del boxeador y Peter Farrelly dirige la producción.

Stallone, al enterarse de la existencia de este filme, expresó su sorpresa y señaló que no está involucrado en el desarrollo del mismo. Según relató a Espinof, llegó a pensar en aportar ideas al equipo, aunque reconoció que la posibilidad de participar se ha desvanecido, ya que el guion se encuentra finalizado.

La reacción de Stallone ante estos nuevos proyectos revela tanto su vínculo emocional con los personajes que creó como la distancia que mantiene respecto a las nuevas adaptaciones. Aunque manifestó interés en contribuir, el avance de las producciones ha limitado su participación, una situación que, según recogió Espinof, le ha causado un impacto personal.

Recuerdos de la saga “Rambo”

El personaje de Rambo, veterano de Vietnam, se convierte en símbolo de resistencia y supervivencia en la cultura popular

El recorrido de John Rambo atraviesa cinco películas, estrenadas entre 1982 y 2019, consolidando su lugar en la cultura popular y el género de acción al inspirar videojuegos, homenajes y referencias en otras producciones.

La saga exhibe al personaje desde su debut en Primera sangre, donde surge como un veterano de Vietnam convertido en símbolo de resistencia y supervivencia, enfrentando escenarios conflictivos diversos y luchas internas tras la guerra.

A través de la cronología de la franquicia, la serie explora tanto las habilidades combativas de Rambo como la transformación de un hombre marcado por la violencia, que una y otra vez arriesga la vida para proteger a otros y enfrenta el peligro.