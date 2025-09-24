Entretenimiento

Lo que realmente come Jennifer Aniston para mantener su esvelta figura

La actriz de 56 años admitió que en ocasiones hace trampa con su dieta.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Jennifer Aniston se sinceró sobre
Jennifer Aniston se sinceró sobre lo que realmente come. (REUTERS/Kylie Cooper)

Jennifer Aniston, conocida por su figura envidiable en Hollywood, reveló cómo mantiene su cuerpo y cómo se da algunos gustos con su nuevo libro de cocina, Cooking With Clydeo, lanzado el 9 de septiembre.

La estrella de The Morning Show, que luce una talla 2 gracias a una dieta baja en carbohidratos y ejercicio constante, no renuncia por completo a los placeres culinarios y disfruta de lo que llama sus “días trampa”.

En entrevista con People, la actriz de 56 años explicó que en esos días especiales se permite preparar sus comidas reconfortantes favoritas: pizza, hamburguesas y comida mexicana.

Por si fuera poco, la celebridad aseguró que su receta favorita del libro es “Enchilada Bites”, un snack inspirado en la gastronomía mexicana que la artista describe como “libre de culpa” y perfecto para disfrutar en un par de bocados.

Jennifer Aniston aseguró que su
Jennifer Aniston aseguró que su platillo favorito de su libro de cocina son los "Enchiladas bites". (Instagram/Jennifer Aniston)

Cabe destacar que Cooking With Clydeo incluye 35 recetas para desayuno, comida, cena y snacks, muchas de ellas narradas desde la perspectiva del perro de la actriz, Clydeo. El próximo año se esperan nuevos títulos de la serie: Clydeo Versus Peanut Butter y Clydeo Makes a Friend.

Los hábitos saludables de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston mantiene un estilo de vida alto en proteínas, bajo en carbohidratos y sin exceso de azúcar, complementado con un riguroso régimen de ejercicio y ayuno intermitente 16:8, según contó a Radio Times.

La rutina le permite pasar 16 horas sin consumir alimentos sólidos, lo que ha notado que marca una gran diferencia en su bienestar general.

En sus mañanas, la actriz inicia con agua tibia con limón, seguida de un batido o una combinación de aguacate y huevos, buscando siempre maneras de agregar proteínas a sus comidas.

Jennifer Aniston aaeveró que inicia
Jennifer Aniston aaeveró que inicia sus mañanas con agua tibia con limón. (REUTERS/Kylie Cooper)

Además de su dieta, Aniston se mantiene activa con clases de escaladora y caminatas con sus perros, y reserva tiempo para la meditación diaria, que considera un pilar de su equilibrio físico y mental.

Asimismo, desde hace un par de años Jennifer Aniston es embajadora del método Pvolve, un programa de entrenamiento funcional de bajo impacto que combina resistencia y movilidad.

Ella misma aseguró que estas rutinas han sido clave para “restaurar y fortalecer” su cuerpo después de años de ejercicio intenso que le provocaron lesiones.

“Me gusta encontrar algo que realmente funcione y compartirlo con mis amigas. Si lo hubiera conocido hace 20 años, me habría ahorrado mucho dolor”, comentó en otra entrevista reciente.

Jennifer Aniston aseveró que se
Jennifer Aniston aseveró que se mantiene activa gracias al método de entrenamiento Pvolve (@jenniferaniston)

Según una fuente cercana, la actriz disfruta de un estilo de vida que combina disciplina y placeres moderados: “Si quiere disfrutar un martini sucio o un tequila, se lo da. No es gran cosa”.

La estrella también ha señalado que no tiene interés en procedimientos cosméticos y prefiere enfocarse en sentirse saludable y feliz mientras envejece con naturalidad. Para Aniston, el paso del tiempo no es un motivo de preocupación sino una oportunidad de seguir creciendo como mujer.

Jennifer Aniston y las cirugías estéticas

Jennifer Aniston reconoció en una entrevista con la revista Glamourque, si bien evita los excesos, sí recurre a ciertos tratamientos estéticos no invasivos para mantener su apariencias joven.

“No voy a decir que no me hago faciales y láseres y todas esas cosas buenas. Estoy mantenida. No voy a dejar que estas canas se apoderen de mí. Es una cuestión de perspectiva y de saber que este es nuestro único cuerpo”, explicó.

Jennifer Aniston aseveró que si
Jennifer Aniston aseveró que si se somete a tratamientos estéticos no invasivos. (Foto AP/Jae C. Hong)

Asimismo, la actriz insistió en que se trata más de una mentalidad que de perseguir una perfección imposible.

Se trata de amar a tu cuerpo y ser amable con él en cada etapa de la vida. Es un estado de ánimo. Significa mucho escuchar eso de Marion, a quien considero un rayo de sol andante, lleno de amor, belleza y talento”, añadió.

Temas Relacionados

Jennifer Anistonestrellas de Hollywooddieta

Últimas Noticias

La madre de Sean “Diddy” Combs pide clemencia en una carta al juez antes de la sentencia

Janice Combs envió una emotiva carta al juez pidiendo clemencia antes de la sentencia de su hijo por cargos de prostitución.

La madre de Sean “Diddy”

Así reaccionaron las celebridades al monólogo de Jimmy Kimmel en su regreso a la TV

El presentador volvió a la televisión con un discurso de casi 18 minutos tras la suspensión de su programa

Así reaccionaron las celebridades al

Elsa Pataky reveló las claves de su matrimonio con Chris Hemsworth: “Hay que trabajar muchísimo”

En entrevista con ELLE, la actriz reveló que la autenticidad, la dedicación diaria y la vida familiar lejos de Hollywood son fundamentales para mantener una familia sólida

Elsa Pataky reveló las claves

Sylvester Stallone quiere una precuela de Rambo con inteligencia artificial

El icónico actor abreió la posibilidad de mostrar a un joven soldado en la guerra de Vietnam gracias a las tecnologías de rejuvenecimiento digital

Sylvester Stallone quiere una precuela

De la fama en El manual de Ned a la calle: la dramática realidad de una ex estrella de Nickelodeon

Tylor Chase, conocido como Martin Qwerly en la pantalla chica, fue identificado en California. Las imágenes del ex artista conmovieron a los fanáticos e impulsaron una campaña solidaria ante la preocupación por su situación

De la fama en El
ÚLTIMAS NOTICIAS
El BCRA aprovechó el respaldo

El BCRA aprovechó el respaldo de EEUU para bajar fuerte la tasa en pesos

“Me dijo ‘ma...’, se desvaneció y se cayó al piso”: el desgarrador testimonio de la mamá de Bastián

Un líder sindical, en problemas: peligra la continuidad de Antonio Caló en la UOM Capital por una rebelión interna

La transformación de Miley Cyrus: sus looks desde Hannah Montana hasta la moda minimalista

Dólar hoy: la divisa en el Banco Nación cae a $1.380 para la venta

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky habló ante la ONU

Zelensky habló ante la ONU en medio de la invasión de Rusia: “No es el derecho, sino las armas las que deciden quién sobrevive”

Anillos de compromiso: el origen romano y la historia detrás del símbolo del amor

Prisión preventiva por narcotráfico para Elba Terán, hermana de una aliada de Evo Morales

Con Schwarzenegger como estrella, la primera San Diego Comic-Con fuera de EE.UU. irrumpe en España

Noboa desafió el paro nacional en Ecuador: “Antes que retroceder, prefiero morir”

TELESHOW
Carca habló del grave problema

Carca habló del grave problema de salud que atravesó durante un año: “Estuve muerto cinco minutos”

La historia de amor que conmovió a Pampita en Los 8 Escalones: “Ustedes son de los míos”

Flavio Mendoza contó cuál es la parte del cuerpo femenino que más le gusta

Tiene 16 años y conmovió a Guido Kaczka con su historia de vida: “Sabés en la cantidad de casas que pasa”

Nuevo parte médico por la salud de Thiago Medina: evalúan los pasos a seguir tras la complicación en los pulmones