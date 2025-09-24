Lo que realmente come Jennifer Aniston para mantener su esvelta figura

Jennifer Aniston se sinceró sobre lo que realmente come. (REUTERS/Kylie Cooper)

Jennifer Aniston, conocida por su figura envidiable en Hollywood, reveló cómo mantiene su cuerpo y cómo se da algunos gustos con su nuevo libro de cocina, Cooking With Clydeo, lanzado el 9 de septiembre.

La estrella de The Morning Show, que luce una talla 2 gracias a una dieta baja en carbohidratos y ejercicio constante, no renuncia por completo a los placeres culinarios y disfruta de lo que llama sus “días trampa”.

En entrevista con People, la actriz de 56 años explicó que en esos días especiales se permite preparar sus comidas reconfortantes favoritas: pizza, hamburguesas y comida mexicana.

Por si fuera poco, la celebridad aseguró que su receta favorita del libro es “Enchilada Bites”, un snack inspirado en la gastronomía mexicana que la artista describe como “libre de culpa” y perfecto para disfrutar en un par de bocados.

Jennifer Aniston aseguró que su platillo favorito de su libro de cocina son los "Enchiladas bites". (Instagram/Jennifer Aniston)

Cabe destacar que Cooking With Clydeo incluye 35 recetas para desayuno, comida, cena y snacks, muchas de ellas narradas desde la perspectiva del perro de la actriz, Clydeo. El próximo año se esperan nuevos títulos de la serie: Clydeo Versus Peanut Butter y Clydeo Makes a Friend.

Los hábitos saludables de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston mantiene un estilo de vida alto en proteínas, bajo en carbohidratos y sin exceso de azúcar, complementado con un riguroso régimen de ejercicio y ayuno intermitente 16:8, según contó a Radio Times.

La rutina le permite pasar 16 horas sin consumir alimentos sólidos, lo que ha notado que marca una gran diferencia en su bienestar general.

En sus mañanas, la actriz inicia con agua tibia con limón, seguida de un batido o una combinación de aguacate y huevos, buscando siempre maneras de agregar proteínas a sus comidas.

Jennifer Aniston aaeveró que inicia sus mañanas con agua tibia con limón. (REUTERS/Kylie Cooper)

Además de su dieta, Aniston se mantiene activa con clases de escaladora y caminatas con sus perros, y reserva tiempo para la meditación diaria, que considera un pilar de su equilibrio físico y mental.

Asimismo, desde hace un par de años Jennifer Aniston es embajadora del método Pvolve, un programa de entrenamiento funcional de bajo impacto que combina resistencia y movilidad.

Ella misma aseguró que estas rutinas han sido clave para “restaurar y fortalecer” su cuerpo después de años de ejercicio intenso que le provocaron lesiones.

“Me gusta encontrar algo que realmente funcione y compartirlo con mis amigas. Si lo hubiera conocido hace 20 años, me habría ahorrado mucho dolor”, comentó en otra entrevista reciente.

Jennifer Aniston aseveró que se mantiene activa gracias al método de entrenamiento Pvolve (@jenniferaniston)

Según una fuente cercana, la actriz disfruta de un estilo de vida que combina disciplina y placeres moderados: “Si quiere disfrutar un martini sucio o un tequila, se lo da. No es gran cosa”.

La estrella también ha señalado que no tiene interés en procedimientos cosméticos y prefiere enfocarse en sentirse saludable y feliz mientras envejece con naturalidad. Para Aniston, el paso del tiempo no es un motivo de preocupación sino una oportunidad de seguir creciendo como mujer.

Jennifer Aniston y las cirugías estéticas

Jennifer Aniston reconoció en una entrevista con la revista Glamourque, si bien evita los excesos, sí recurre a ciertos tratamientos estéticos no invasivos para mantener su apariencias joven.

“No voy a decir que no me hago faciales y láseres y todas esas cosas buenas. Estoy mantenida. No voy a dejar que estas canas se apoderen de mí. Es una cuestión de perspectiva y de saber que este es nuestro único cuerpo”, explicó.

Jennifer Aniston aseveró que si se somete a tratamientos estéticos no invasivos. (Foto AP/Jae C. Hong)

Asimismo, la actriz insistió en que se trata más de una mentalidad que de perseguir una perfección imposible.

“Se trata de amar a tu cuerpo y ser amable con él en cada etapa de la vida. Es un estado de ánimo. Significa mucho escuchar eso de Marion, a quien considero un rayo de sol andante, lleno de amor, belleza y talento”, añadió.