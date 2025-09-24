Entretenimiento

La madre de Sean “Diddy” Combs pide clemencia en una carta al juez antes de la sentencia

Janice Combs envió una emotiva carta al juez pidiendo clemencia antes de la sentencia de su hijo por cargos de prostitución.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Janice Combs envió una carta
Janice Combs envió una carta al juez que lleva el caso de Sean "Diddy" Combs para que no le de una condena alta.. (Créditos: EFE. REUTERS)

A pocas semanas de que se dicte la sentencia en el caso federal contra el productor musical Sean “Diddy” Combs, su madre, Janice Combs, presentó una carta de apoyo dirigida al juez encargado del proceso.

En ella, reconoce los errores de su hijo, pero pide indulgencia para poder pasar con él los últimos años de su vida.

Mi hijo ha cometido errores terribles en su vida, lo sé y sé que él también lo reconoce”, señaló.

Por si fuera poco, la mujer de 84 años recordó las dificultades que marcaron la infancia de Diddy, como la muerte de su padre cuando tenía apenas dos años y la de su tío cuando tenía nueve.

Janice Combs, a madre de
Janice Combs, a madre de Sean "Diddy" Combs, pidió al juez que tenga clemencia con su hijo. (REUTERS/Kylie Cooper)

Según escribió, esas pérdidas tempranas dejaron huellas profundas, pero no impidieron que su hijo trabajara desde joven para apoyar a su familia y más tarde a sus propios hijos.

En un pasaje especialmente emotivo, Janice destacó el impacto personal que ha tenido la separación.

“El 21 de diciembre cumpliré 85 años. Esta separación durante el último año, mientras Sean ha estado encarcelado, ha sido dolorosa y sumamente difícil para mí y para sus hijos. Quisiera pasar los últimos años de mi vida con mi hijo, Sean”, expresó.

Cabe recordar que el fundador de Bad Boy Records, arrestado en septiembre de 2024 en Nueva York, fue condenado por dos cargos de transporte para participar en prostitución, aunque quedó absuelto de acusaciones más graves, entre ellas trata sexual y crimen organizado.

La resolución llegó tras un juicio federal seguido de cerca por medios internacionales y la industria del entretenimiento.

Sean “Diddy” Combs recibirá su
Sean “Diddy” Combs recibirá su sentencia definitiva el próximo 3 de octubre. (Matt Sayles/Invision/AP)

Actualmente recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el rapero enfrenta una pena que podría extenderse por varios años. El juez Arun Subramanian será quien determine la sentencia en una audiencia programada para octubre.

Cabe destacar que la defensa de Sean “Diddy” Combs incluyó en el memorando decenas de cartas de apoyo, entre ellas mensajes de sus hijos, amigos y personas cercanas.

Además, los abogados pidieron al juez que la sentencia no supere los 14 meses de prisión, lo que equivaldría aproximadamente al tiempo que el artista ya ha cumplido tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano.

La última palabra la tendrá el juez Subramanian, quien deberá equilibrar la gravedad de los delitos probados con los testimonios de apoyo que buscan una sentencia más leve.

Los abogados de Sean “Diddy”
Los abogados de Sean “Diddy” Combs pidieron que la sentencia no exceda los 14 meses en prisión. (ANGELA WEISS / AFP)

Sean “Diddy” Combs planea su regreso triunfal a la música pese a seguir en espera de su sentencia

Sean “Diddy” Combs ya tiene en mente un escenario para su esperado regreso: el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Así lo reveló su abogado principal, Marc Agnifilo, durante una entrevista con CBS Mornings, en la que adelantó que el artista sueña con encabezar un concierto en el emblemático recinto una vez recupere su libertad.

“Va a volver al Madison Square Garden, y le dije que yo estaré allí”, declaró Agnifilo. El abogado explicó que su cliente quiere “volver con su madre, con las personas que lo aman y lo extrañan”, y reconstruir una relación presente y afectuosa con sus siete hijos.

Cuando se le preguntó si el rapero de 55 años le había hablado de regresar a la música, Agnifilo respondió con cautela: “No, honestamente no… Lo único que me dijo es que va a volver al Madison Square Garden”.

Aun así, el abogado considera que el músico “siempre va a aspirar a hacer algo excepcional, probablemente exigente y desafiante”.

Sean "Diddy" Combs tiene pensado
Sean "Diddy" Combs tiene pensado dar un concierto en el Madison Square Garden tras recuperar su libertad. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El deseo de un concierto en el mítico recinto llega en un momento en que el equipo legal del artista mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de un indulto.

Nicole Westmoreland, otra integrante de su defensa, confirmó a CNN que se han producido contactos para solicitar el perdón presidencial. Según Westmoreland, Combs se mantiene “muy esperanzado” y confía en que Trump, con quien mantiene una relación de décadas, acceda a concederlo.

Temas Relacionados

Sean “Diddy” Combsjuicio por tráfico sexualsentencia

Últimas Noticias

Lo que realmente come Jennifer Aniston para mantener su esvelta figura

La actriz de 56 años admitió que en ocasiones hace trampa con su dieta.

Lo que realmente come Jennifer

Así reaccionaron las celebridades al monólogo de Jimmy Kimmel en su regreso a la TV

El presentador volvió a la televisión con un discurso de casi 18 minutos tras la suspensión de su programa

Así reaccionaron las celebridades al

Elsa Pataky reveló las claves de su matrimonio con Chris Hemsworth: “Hay que trabajar muchísimo”

En entrevista con ELLE, la actriz reveló que la autenticidad, la dedicación diaria y la vida familiar lejos de Hollywood son fundamentales para mantener una familia sólida

Elsa Pataky reveló las claves

Sylvester Stallone quiere una precuela de Rambo con inteligencia artificial

El icónico actor abreió la posibilidad de mostrar a un joven soldado en la guerra de Vietnam gracias a las tecnologías de rejuvenecimiento digital

Sylvester Stallone quiere una precuela

De la fama en El manual de Ned a la calle: la dramática realidad de una ex estrella de Nickelodeon

Tylor Chase, conocido como Martin Qwerly en la pantalla chica, fue identificado en California. Las imágenes del ex artista conmovieron a los fanáticos e impulsaron una campaña solidaria ante la preocupación por su situación

De la fama en El
ÚLTIMAS NOTICIAS
El BCRA aprovechó el respaldo

El BCRA aprovechó el respaldo de EEUU para bajar fuerte la tasa en pesos

“Me dijo ‘ma...’, se desvaneció y se cayó al piso”: el desgarrador testimonio de la mamá de Bastián

Un líder sindical, en problemas: peligra la continuidad de Antonio Caló en la UOM Capital por una rebelión interna

La transformación de Miley Cyrus: sus looks desde Hannah Montana hasta la moda minimalista

Dólar hoy: la divisa en el Banco Nación cae a $1.380 para la venta

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky habló ante la ONU

Zelensky habló ante la ONU en medio de la invasión de Rusia: “No es el derecho, sino las armas las que deciden quién sobrevive”

Anillos de compromiso: el origen romano y la historia detrás del símbolo del amor

Prisión preventiva por narcotráfico para Elba Terán, hermana de una aliada de Evo Morales

Con Schwarzenegger como estrella, la primera San Diego Comic-Con fuera de EE.UU. irrumpe en España

Noboa desafió el paro nacional en Ecuador: “Antes que retroceder, prefiero morir”

TELESHOW
Carca habló del grave problema

Carca habló del grave problema de salud que atravesó durante un año: “Estuve muerto cinco minutos”

La historia de amor que conmovió a Pampita en Los 8 Escalones: “Ustedes son de los míos”

Flavio Mendoza contó cuál es la parte del cuerpo femenino que más le gusta

Tiene 16 años y conmovió a Guido Kaczka con su historia de vida: “Sabés en la cantidad de casas que pasa”

Nuevo parte médico por la salud de Thiago Medina: evalúan los pasos a seguir tras la complicación en los pulmones