La madre de Sean “Diddy” Combs pide clemencia en una carta al juez antes de la sentencia

Janice Combs envió una carta al juez que lleva el caso de Sean "Diddy" Combs para que no le de una condena alta.. (Créditos: EFE. REUTERS)

A pocas semanas de que se dicte la sentencia en el caso federal contra el productor musical Sean “Diddy” Combs, su madre, Janice Combs, presentó una carta de apoyo dirigida al juez encargado del proceso.

En ella, reconoce los errores de su hijo, pero pide indulgencia para poder pasar con él los últimos años de su vida.

“Mi hijo ha cometido errores terribles en su vida, lo sé y sé que él también lo reconoce”, señaló.

Por si fuera poco, la mujer de 84 años recordó las dificultades que marcaron la infancia de Diddy, como la muerte de su padre cuando tenía apenas dos años y la de su tío cuando tenía nueve.

Janice Combs, a madre de Sean "Diddy" Combs, pidió al juez que tenga clemencia con su hijo. (REUTERS/Kylie Cooper)

Según escribió, esas pérdidas tempranas dejaron huellas profundas, pero no impidieron que su hijo trabajara desde joven para apoyar a su familia y más tarde a sus propios hijos.

En un pasaje especialmente emotivo, Janice destacó el impacto personal que ha tenido la separación.

“El 21 de diciembre cumpliré 85 años. Esta separación durante el último año, mientras Sean ha estado encarcelado, ha sido dolorosa y sumamente difícil para mí y para sus hijos. Quisiera pasar los últimos años de mi vida con mi hijo, Sean”, expresó.

Cabe recordar que el fundador de Bad Boy Records, arrestado en septiembre de 2024 en Nueva York, fue condenado por dos cargos de transporte para participar en prostitución, aunque quedó absuelto de acusaciones más graves, entre ellas trata sexual y crimen organizado.

La resolución llegó tras un juicio federal seguido de cerca por medios internacionales y la industria del entretenimiento.

Sean “Diddy” Combs recibirá su sentencia definitiva el próximo 3 de octubre. (Matt Sayles/Invision/AP)

Actualmente recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el rapero enfrenta una pena que podría extenderse por varios años. El juez Arun Subramanian será quien determine la sentencia en una audiencia programada para octubre.

Cabe destacar que la defensa de Sean “Diddy” Combs incluyó en el memorando decenas de cartas de apoyo, entre ellas mensajes de sus hijos, amigos y personas cercanas.

Además, los abogados pidieron al juez que la sentencia no supere los 14 meses de prisión, lo que equivaldría aproximadamente al tiempo que el artista ya ha cumplido tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano.

La última palabra la tendrá el juez Subramanian, quien deberá equilibrar la gravedad de los delitos probados con los testimonios de apoyo que buscan una sentencia más leve.

Los abogados de Sean “Diddy” Combs pidieron que la sentencia no exceda los 14 meses en prisión. (ANGELA WEISS / AFP)

Sean “Diddy” Combs planea su regreso triunfal a la música pese a seguir en espera de su sentencia

Sean “Diddy” Combs ya tiene en mente un escenario para su esperado regreso: el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Así lo reveló su abogado principal, Marc Agnifilo, durante una entrevista con CBS Mornings, en la que adelantó que el artista sueña con encabezar un concierto en el emblemático recinto una vez recupere su libertad.

“Va a volver al Madison Square Garden, y le dije que yo estaré allí”, declaró Agnifilo. El abogado explicó que su cliente quiere “volver con su madre, con las personas que lo aman y lo extrañan”, y reconstruir una relación presente y afectuosa con sus siete hijos.

Cuando se le preguntó si el rapero de 55 años le había hablado de regresar a la música, Agnifilo respondió con cautela: “No, honestamente no… Lo único que me dijo es que va a volver al Madison Square Garden”.

Aun así, el abogado considera que el músico “siempre va a aspirar a hacer algo excepcional, probablemente exigente y desafiante”.

Sean "Diddy" Combs tiene pensado dar un concierto en el Madison Square Garden tras recuperar su libertad. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El deseo de un concierto en el mítico recinto llega en un momento en que el equipo legal del artista mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de un indulto.

Nicole Westmoreland, otra integrante de su defensa, confirmó a CNN que se han producido contactos para solicitar el perdón presidencial. Según Westmoreland, Combs se mantiene “muy esperanzado” y confía en que Trump, con quien mantiene una relación de décadas, acceda a concederlo.