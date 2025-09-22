Entretenimiento

La vez que Elvis Presley llamó a Priscilla Presley mientras ella estaba en la cama con Robert Kardashian

En su nuevo libro, Priscilla Presley revive momentos íntimos de su vida tras separarse de “El rey del rock and roll”.

Virginia García

Por Virginia García

Priscilla Presley relató la vez
Priscilla Presley relató la vez que Elvis Presley la llamó mientras estaba con Robert Kardashian.

A sus 80 años, Priscilla Presley abrió las puertas de su pasado en su nuevo libro Softly, As I Leave You: Life After Elvis, donde narra cómo vivió los años posteriores a su separación del legendario Elvis Presley, incluyendo su discreta y poco conocida relación con el abogado Robert Kardashian.

Priscilla y Elvis se divorciaron en 1973 tras seis años de matrimonio. Dos años más tarde, en 1975, ella comenzó a salir con Kardashian, quien años después sería ampliamente conocido por su papel en el caso O.J. Simpson y como el padre de Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian.

En el libro, Presley recordó con honestidad y melancolía cómo vivió esa relación mientras aún lidiaba con la sombra del cantante, quien murió trágicamente en 1977 a los 42 años.

Uno de los episodios más tensos que relata ocurrió una madrugada, cuando Elvis la llamó a las 2:00 a.m. después de un concierto, sin saber que ella estaba con Robert Kardashian.

Priscilla relató que Elvis Presley
Priscilla relató que Elvis Presley la llamó de madrugada pese a estar divorciados.

“No se le ocurrió que podía estar dormida. Y mucho menos, que podía estar con otro hombre. A pesar de nuestro divorcio, no podía concebir que estuviera con alguien más”, escribió.

En el mismo pasaje, Priscilla Presley reveló la tensión que aún existía con su exmarido. “Se habría puesto furioso, quizás literalmente, si hubiera sabido que Robert estaba en mi habitación. Elvis siempre cargaba un arma, a veces más de una”, relató.

Kardashian, por su parte, nunca supo de esa llamada. “Afortunadamente, él dormía profundamente, así que salté de la cama, tomé el teléfono y me encerré en la habitación de invitados para hablar con esa voz tan familiar”, contó.

Aunque su relación con el abogado duró alrededor de un año, Priscilla admitió que no estaba preparada para volver a casarse.

Priscilla Presley aseguró que no
Priscilla Presley aseguró que no estaba lista para casarse nuevamente con Robert Kardashian.

“Robert era un hombre dulce, y me agradaba mucho. Pero nuestras metas eran distintas. Él quería casarse, y yo sabía que no iba a funcionar. Yo no estaba lista”, escribió.

El vínculo no terminó en malos términos. De hecho, se mantuvieron en contacto a lo largo de los años. En uno de los momentos más emotivos del libro, Priscilla Presley recuerda su última conversación con Robert Kardashian antes de su muerte por cáncer de esófago en 2003.

La llamada fue organizada por su hija Kim Kardashian. “Fue el hombre más amable, y lo recuerdo con gran cariño”, señaló.

Priscilla Presley aseguró
Priscilla Presley aseguró que recuerda con cariño a Robert Kardashian.

A pesar del dolor, Priscilla ha encontrado formas de sanar a través de la escritura. En Softly, As I Leave You, disponible a partir del 23 de septiembre, comparte no solo recuerdos de amor y pérdida, sino también el camino de reconstrucción personal tras vivir a la sombra de uno de los íconos más grandes del siglo XX.

