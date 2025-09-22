Entretenimiento

La historia detrás de la supuesta hija secreta de Freddie Mercury salió a la luz: “Era un papá absolutamente maravilloso”

En el marco de una nueva biografía, una mujer anónima detalló por primera vez cómo fue crecer junto al carismático líder de Queen, ofreciendo un relato íntimo y revelador sobre la figura paternal detrás de la estrella

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Living On My Own retrata la soledad y la búsqueda de identidad, reflejando el espíritu libre de Mercury al margen de las expectativas y el brillo del escenario (Freddie Mercury)

Durante años, la vida de Freddie Mercury estuvo envuelta en misterio, pero una reciente revelación desafía la versión oficial sobre el líder de Queen. Una mujer identificada como B., de 48 años y residente en Suiza, afirma ser la hija secreta del artista, fruto de una relación extramatrimonial con una mujer francesa casada.

Su testimonio, incluido en la biografía “Affectueusement, Freddie” de Lesley-Ann Jones, pone en el foco la imagen pública de Mercury y plantea nuevas preguntas sobre la privacidad y el legado del músico.

B. asegura haber nacido en febrero de 1977, como resultado de una breve relación entre Mercury y su madre, esposa de uno de los amigos cercanos del cantante. “Fui concebida por accidente con la esposa de uno de sus amigos cercanos”, escribió B. a Paris Match, añadiendo que Mercury sentía culpa por las circunstancias.

Según la mujer, la familia materna y su padrastro provenían de un entorno donde el divorcio y el aborto eran impensables, lo que condujo a la permanencia del matrimonio tras su nacimiento. Mercury habría aceptado la llegada de la niña con alegría: “Convertirse en padre fue una felicidad absoluta para él”, aseguró B., aunque reconoció que el cantante lamentaba no poder ofrecer una familia ideal.

La revelación de una supuesta
La revelación de una supuesta hija secreta del músico desafía la imagen icónica de Freddie Mercury y pone al descubierto las fronteras entre lo público y lo íntimo en el legado de las grandes figuras (AP Photo/Marco Arndt, File)

El secreto familiar y los diarios ocultos

Durante años, el secreto se resguardó celosamente. Solo cuatro personas del círculo íntimo de Mercury, afirma B., sabían la verdad. El propio artista adoptó la máxima de “vivir feliz, vivir oculto”, y al conocer el embarazo, comenzó a escribir un diario personal, entregado a su hija tres meses antes de su muerte en 1991. B. explicó que aguardó para leer los 17 volúmenes, cumpliendo el pedido de Mercury de esperar hasta los 25 años para acceder a ciertos pasajes.

La biógrafa Lesley-Ann Jones declaró haber consultado estos diarios, cartas, documentos bancarios, fotografías y grabaciones. No existen pruebas materiales públicas que respalden la historia, debido a restricciones legales y a la protección de la privacidad.

La protección del anonimato y la familia fue prioritaria para B. y determinó la decisión de mantener oculto el vínculo. “Nunca habría expuesto a sus hijos a la prensa, bajo ningún pretexto”, afirmó B. a Paris Match.

Dejar al descubierto la paternidad habría supuesto la humillación de Mary Austin, pareja de Mercury, y de su padrastro. “No era capaz de causar tanto daño a quienes amaba”, subrayó. La protección de la privacidad, junto con el temor a la intrusión mediática, definió el rumbo del secreto.

Mary Austin, guardiana de la
Mary Austin, guardiana de la intimidad de Mercury, permanece como figura clave en la protección de los secretos más delicados del cantante (Grosby)

Un vínculo discreto y los motivos para hablar

La relación entre Mercury y B., según su relato, estuvo marcada por encuentros discretos en Suiza, Londres, Múnich y Montreux. La frecuencia de las visitas dependía de las giras y compromisos del cantante.

En Londres, vivían cerca y en Montreux, Mercury disfrutó de un refugio lejos de la presión mediática. “Nos veíamos muy a menudo, y cuando no era posible, hablábamos casi a diario por teléfono. Nunca me dijo ‘adiós’, siempre ‘hasta mañana’”, recordó B. También evocó momentos de intimidad familiar, juegos, conversaciones y una educación musical exigente pero protectora. “Era un padre absolutamente maravilloso, atento, comprensivo y extremadamente protector”, afirmó.

Varios hechos motivaron a B. a contar su historia. La película Bohemian Rhapsody fue determinante, ya que, en su opinión, transmite una imagen superficial y distorsionada de Mercury. “El filme fue recibido como la verdadera vida de Freddie Mercury, pero la mayoría de las libertades que se tomaron con su vida y su carácter no tenían razón de ser”, declaró a Paris Match.

Además, la venta de objetos personales de Mercury por parte de Mary Austin en 2023 y la venta de Garden Lodge en 2024, la hicieron sentir despojada de la memoria de su padre. “Me sentí despojada de mi padre, expuesto al mundo bajo su peor faceta”, explicó. La muerte de su padrastro y el hallazgo de documentos familiares durante la pandemia la impulsaron a narrar su versión antes de que se reescribiera para siempre la historia.

El retrato cinematográfico del vocalista
El retrato cinematográfico del vocalista impulsó a B. a romper el silencio y matizar la verdad detrás del mito de Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury/IMDb)

Controversia, herencia y el verdadero Freddie Mercury

La controversia rodea el relato de B. ante la falta de pruebas materiales públicas. Lesley-Ann Jones asegura haber visto los diarios y documentos, pero no divulgó copias por motivos legales. Mary Austin, principal heredera de Mercury, declaró a The Times que no tiene conocimiento de una hija ni de los diarios, pero no emitió un desmentido categórico.

“Su declaración fue un shock para mí y no tengo motivos para no creerla”, replicó B. a Paris Match, sugiriendo que Mercury pudo ocultar la verdad para no herir a Austin. La negativa de B. a mostrar pruebas materiales y la ausencia de confirmación externa intensifican el escepticismo, aunque ella insiste en que su prioridad es proteger a sus hijos y mantener la paz familiar.

En el plano patrimonial, B. explicó que Mercury aseguró su bienestar sin dejar rastros oficiales. “No hay mención de mí en su testamento porque no soy ni he sido beneficiaria de ningún fideicomiso”, expuso. Mercury le habría proporcionado medios suficientes para vivir mediante mecanismos discretos: cuentas numeradas en bancos suizos, obras de arte, oro, joyas y bonos al portador.

“No encontrará ninguna huella de mi herencia, él no tomó ninguna disposición oficial para proteger mi privacidad”, afirmó a Paris Match. B. aclaró que no recibe derechos de autor ni figura en el testamento.

Una de las últimas imágenes
Una de las últimas imágenes captura a Freddie Mercury en su jardín, sereno y rodeado de flores, bajo la mirada cercana de Jim Hutton, mostrando al artista en su intimidad lejos de los escenarios (Jim Hutton)

B. expresó respeto por Mary Austin, a quien considera pieza fundamental para Mercury, y destacó la complejidad del cantante, quien compartía diferentes facetas según el entorno. Sobre los integrantes de Queen, B. manifestó desconocer si sabían de su existencia.

Respecto a Jim Hutton, pareja de Mercury en sus últimos años, describió una relación de confianza y lealtad. Tras la muerte de Mercury, B. atravesó un duelo que la alejó de la música y del personaje público de su padre.

Al dar a conocer su historia, B. pretende que el público vea la humanidad de Mercury, más allá del mito. Para ella, el personaje Freddie Mercury fue una protección, pero detrás de la leyenda existía una persona profundamente admirable.

Temas Relacionados

Freddie MercuryQueenMary AustinLesley-Ann JonesBohemian RhapsodySuizaSecreto FamiliarFamiliaBiografíaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Tom Holland fue hospitalizado tras un accidente en el set de “Spider-Man: Brand New Day”

La producción en Glasgow se paralizó momentáneamente luego de que el actor sufriera una conmoción cerebral

Tom Holland fue hospitalizado tras

Steve Harvey habló de los momentos más duros de su pasado: “Viví en un coche durante tres años”

El actor y comediante estadounidense narró sus años más difíciles, marcados por la falta de hogar y la lucha constante por alcanzar sus metas. Entrevistado para el pódcast “The Pivot”, compartió cómo los errores se convirtieron en los pilares de su filosofía de vida

Steve Harvey habló de los

Olivia Colman: “Siempre he pensado que los más talentosos suelen ser los más fáciles de tratar”

Entrevistada por el pódcast “Good Hang”, la reconocida actriz británica destacó la amabilidad y el profesionalismo de figuras como David Tennant, Meryl Streep y Anthony Hopkins en el ambiente laboral

Olivia Colman: “Siempre he pensado

Dylan O’Brien habló de su experiencia con la ansiedad y la creatividad: “Prefiero mantenerme alejado de los entornos digitales”

En una entrevista para el podcast de Jake Shane, el actor se abrió sobre su salud mental, la presión de las redes sociales y la importancia de mantener la autenticidad en su vida y su carrera

Dylan O’Brien habló de su

“El refugio atómico”: los tres actores argentinos que brillan en la serie que lidera el ranking de Netflix

Con interpretaciones intensas y personajes marcados por las heridas del pasado, estos intérpretes destacan en la producción global dirigida por Álex Pina y Esther Martínez Lobato

“El refugio atómico”: los tres
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caída de actividad: en 19

Caída de actividad: en 19 meses se perdieron más de 15.000 empresas y casi 220.000 puestos de trabajo

Encontraron al joven uruguayo que era buscado por Interpol en Córdoba: el emotivo encuentro con su familia

Cómo se gestó el anuncio sobre las retenciones y qué busca Milei con la nueva medida

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 22 de septiembre

Insólito y repudiable: robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a nadar a la pileta de su casa

INFOBAE AMÉRICA
Primeros bloqueos en carreteras de

Primeros bloqueos en carreteras de Ecuador por paro nacional tras eliminación de subsidios al diésel

La UE y los países latinoamericanos condenaron la “represión exacerbada” en Venezuela tras el informe de la ONU

Estos son los países que reconocen al estado de Palestina

Fin de una era: el Centro Pompidou cierra sus puertas

La sequía extrema en Irak revela 40 tumbas ocultas bajo el mayor embalse del país

TELESHOW
El divertido cruce entre Carina

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”

Pampita habló del robo en su casa: “Tengo mucha tristeza porque se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”

Pablo Ruiz habló sobre el mal momento que atravesó en su última relación: “Una pareja horrible y tóxica”

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque