Chuck Norris hace senderismo a sus 85 años: “Me siento de 48″

El actor subió el pico Lassen que tiene más de 3 mil metros de altura.

Por Marco Antonio González Aguilera

Chuck Norris subió a la cumbre de una montaña a sus 85 años y lo compartió en Instagram (Foto: Instagram/@chucknorris)

A sus 85 años, Chuck Norris demuestra que hasta el tiempo le tiene miedo. El legendario artista marcial y actor de acción compartió en Instagram una publicación donde se le ve haciendo senderismo en el Pico Lassen.

En las imágenes, Norris aparece al aire libre, rodeado de un paisaje verde y muestra una foto de postal en la que se aprecia la altura en la que se encuentra.

El actor de acción celebró el placer de poder hacer senderismo y llegar a la cima del pico Lassen.

Asimismo, la estrella de Hollywood lamentó los daños causados por los fuertes incendios ocurridos en 2021 y que azotaron varias zonas de California, incluido el monte.

¡Qué día tan maravilloso! Tuve el placer de volver a hacer senderismo por el pico Lassen. Aunque fue desgarrador ver los daños causados por el incendio Dixie Fire en 2021, la belleza del parque sigue brillando“, escribió Norris.

La cumbre del pico Lassen se encuentra a más de 3 mil metros de altura (Foto: Instagram/@chucknorris)

Chuck aprovechó la publicación para contar un recuerdo. El artista habló de su esposa y le agradeció por haberle enseñado esos caminos.

“Recorrer esos senderos me trajo muchos recuerdos maravillosos. Mi esposa creció en esta zona y siempre le estaré agradecido por haberme mostrado estos paisajes tan magníficos”, finalizó Chuck Norris.

Chuck Norris y su familia

En otra publicación de Instagram, el artista marcial señaló que una de las cosas más importantes de la vida es la familia. El famoso posteó algunas fotos en las que está pasando tiempo con su familia en las playas de Kauai.

“Entrenando y disfrutando de momentos de calidad en las hermosas playas de Kauai con mi familia. Estoy agradecido por estos momentos valiosos”, dijo Norris.

El actor compartió un momento íntimo con su familia mientras descansaban en la playa (Foto: Instagram/@chucknorris)

La fotografía captura el momento en el que Chuck Norris se encuentra con su hija Danilee Norris, su esposa Gena O’Kelley y su hijo Dakota Alan Norris, con quienes practica artes marciales, además de acompañarlo a exhibiciones y eventos relacionados con el karate.

Chuck Norris celbró su cumpleaños número 85

Norris parece disfrutar mucho pasar el tiempo en las playas de Kauai, ya que en marzo de este año compartió un par de fotos donde está celebrando su cumpleaños en el mismo lugar.

“Hoy cumplo 85 años y ¿Qué mejor manera de celebrarlo que pasando unos unos días maravillosos aquí en Kauai?“, escribió.

Por si fuera poco, la estrella de la serie Walker Ranger de Texas, reflexionó sobre el pasado.

Chuck Norris reflexionó sobre la vida y todo lo que le falta por vivir a sus 85 años (Foto: Instagram/@chucknorris)

“Cuando echo la mirada atrás, me siento increíblemente agradecido por las extraordinarias aventuras y las personas maravillosas que he conocido a lo largo de mi vida”, así agradeció el actor quien tuvo la suerte de ser alumno de Bruce Lee.

Finalmente agregó que aunque el tiempo puede pasar rápido, está agradecido por las experiencias vividas al lado de las personas que estima y “brinda” por el viaje que le espera junto a ellos.

La costumbre del actor no es algo casual, el año pasado como parte de su festejo, Chuck Norris se subió al ring donde hizo una demostración de box.

En su anterior cumpleaños Norris festejó haciendo una demostración de su entrenamiento de box (Foto: Instagram/@chucknorris)

En las imágenes, se le ve entrenando boxeo al aire libre, rodeado de un paisaje verde, antes de dirigirse a la cámara con una sonrisa decir: “Hoy cumplo 84, pero ¡me siento de 48!”, dijo en 2024 la estrella de Hollywood.

