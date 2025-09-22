Entretenimiento

A 28 años de su estreno, “La boda de mi mejor amigo” podría tener secuela con Julia Roberts

La estrella de Hollywood habló sobre continuación de esta cinta que protagonizó en 1997

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Julia Roberts dio esperanza a
Julia Roberts dio esperanza a los fans de "La boda de mi mejor amigo". (Netflix)

Por más de dos décadas, La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding en su idioma original) ha sido una de las comedias románticas más recordadas del cine.

Estrenada en 1997 y protagonizada por Julia Roberts, Dermot Mulroney y Cameron Diaz, la película no solo marcó un hito en la carrera de Roberts, sino que dejó una huella duradera en los fanáticos del género.

Ahora, 28 años después de su estreno, la posibilidad de una secuela comienza a tomar forma, y ha sido la misma Julia Roberts quien se ha encargado de alimentar la expectativa.

En una entrevista reciente con Variety, la actriz confirmó que ha sido contactada para retomar su papel de Julianne “Jules” Potter.

Julia Roberts aseveró que los
Julia Roberts aseveró que los productores la buscaron para regresar a "La boda de mi mejor amigo". (Captura de video)

Sin dar detalles concretos ni confirmar su participación oficial, la artista respondió con un intrigante “están hablándome”, lo que sugiere que hay un interés activo por parte de los productores en contar con ella nuevamente como la periodista que estuvo a punto de arruinar la boda de su mejor amigo.

El rumor de una continuación del clásico romántico cobró fuerza en julio de este año, cuando se anunció que la cineasta Celine Song —quien recibió gran reconocimiento por su película Past Lives— está escribiendo el guion de la secuela.

La elección de Song ha generado entusiasmo entre los seguidores del filme original y los críticos del género, ya que su estilo sensible y sofisticado podría aportar una nueva perspectiva a una historia cargada de nostalgia y emociones no resueltas.

A pesar de que la directora ya está trabajando en el libreto, aún no se ha confirmado quién dirigirá el proyecto ni qué otros miembros del elenco original regresarán.

Celine Song se encargará
Celine Song se encargará del guion para la secuela de "La boda de mi mejor amigo". (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Dermot Mulroney, quien dio vida a Michael, también fue consultado en una entrevista reciente sobre la posibilidad de una secuela, y si bien admitió que ha oído hablar del proyecto, aseguró que no ha recibido aún ningún ofrecimiento formal.

Por su parte, Cameron Diaz, retirada de la actuación desde hace varios años, no se ha pronunciado sobre si estaría dispuesta a volver como Kimmy.

La historia original de La boda de mi mejor amigo presentaba a Jules, una crítica gastronómica que descubre, días antes de la boda de su mejor amigo, que siempre ha estado enamorada de él.

Aún no se tiene claro
Aún no se tiene claro de qué tratará la secuela de "La boda de mi mejor amigo". (Captura de video)

Lo que sigue es una serie de intentos —divertidos, incómodos y emocionalmente caóticos— por evitar que Michael se case con Kimmy. Lejos de terminar con el clásico “final feliz”, la película apostó por una conclusión agridulce: Jules no logra quedarse con el amor de su vida, pero sí reafirma un vínculo profundo de amistad.

La gran incógnita es si la secuela será una continuación directa de los eventos de 1997 o si optará por reinventarse con un nuevo enfoque que conecte con una generación diferente.

Actualmente, Julia Roberts tiene en puerta el estreno de After the Hunt, una producción que llegará a cines seleccionados el 10 de octubre de 2025 y tendrá su lanzamiento general una semana después.

Actualmente, Julia Roberts se prepara
Actualmente, Julia Roberts se prepara para el estreno de "After the Hunt" (Amazon MGM Studios)

Esto significa que cualquier trabajo en la secuela de La boda de mi mejor amigo deberá acomodarse a su agenda. Por ahora, no existe una fecha confirmada para el rodaje ni un anuncio oficial que asegure que la película verá la luz.

Temas Relacionados

Julia RobertsLa boda de mi mejor amigoEstrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Harris Dickinson y el desafío de encarnar a John Lennon en la saga de The Beatles: “Sentí miedo por la envergadura del personaje”

En entrevista con The Times, el actor confesó el impacto que supone representar al mítico artista en el proyecto de Sam Mendes, que promete renovar la visión de la banda en el cine

Harris Dickinson y el desafío

El secreto de los Beckham: el verdadero motivo por el que su relación perdura tras 26 años

La pareja formada por Victoria y David demuestra que la clave está en acompañar el cambio personal, apoyarse en cada paso y mantener viva la complicidad a lo largo del tiempo

El secreto de los Beckham:

La “Regla Eastwood”: el conflicto en “El fuera de la ley” que cambió para siempre las normas de Hollywood

Un intenso enfrentamiento entre el experimentado actor y Philip Kaufman durante el rodaje terminó en despido, multa y una nueva normativa que transformó las reglas del cine estadounidense

La “Regla Eastwood”: el conflicto

Frank Grillo y una frase polémica sobre los héroes de acción en el cine: “Ninguno de esos cuerpos es natural”

El protagonista de ‘Tulsa King’ y ‘El pacificador’ sorprendió al afirmar que las transformaciones físicas en las películas suelen ser resultado de tratamientos médicos y no solo de ejercicio y dieta estricta

Frank Grillo y una frase

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

El elenco original de la icónica comedia sigue vigente en la industria, con trayectorias diversas y proyectos recientes que mantienen su popularidad y relevancia en la cultura pop global

Así lucen hoy los protagonistas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elaboraron una guía anticorrupción para

Elaboraron una guía anticorrupción para la administración pública, que busca fortalecer la integridad de las instituciones

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Las 6 infusiones que ayudan a relajarse y combatir el estrés

Otra entradera en La Plata: ingresaron por el fondo de una casa y ataron por una hora a una mujer de 90 años

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
El incendio más mortífero de

El incendio más mortífero de la historia: cómo fue la tragedia de Wisconsin que arrasó pueblos enteros y dejó más de mil muertos

El impacto de las redes sociales en el cerebro: ¿perdimos la capacidad de concentración?

Una misión de la ONU expondrá hoy en Ginebra su demoledor informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”