A 28 años de su estreno, “La boda de mi mejor amigo” podría tener secuela con Julia Roberts

Julia Roberts dio esperanza a los fans de "La boda de mi mejor amigo". (Netflix)

Por más de dos décadas, La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding en su idioma original) ha sido una de las comedias románticas más recordadas del cine.

Estrenada en 1997 y protagonizada por Julia Roberts, Dermot Mulroney y Cameron Diaz, la película no solo marcó un hito en la carrera de Roberts, sino que dejó una huella duradera en los fanáticos del género.

Ahora, 28 años después de su estreno, la posibilidad de una secuela comienza a tomar forma, y ha sido la misma Julia Roberts quien se ha encargado de alimentar la expectativa.

En una entrevista reciente con Variety, la actriz confirmó que ha sido contactada para retomar su papel de Julianne “Jules” Potter.

Julia Roberts aseveró que los productores la buscaron para regresar a "La boda de mi mejor amigo". (Captura de video)

Sin dar detalles concretos ni confirmar su participación oficial, la artista respondió con un intrigante “están hablándome”, lo que sugiere que hay un interés activo por parte de los productores en contar con ella nuevamente como la periodista que estuvo a punto de arruinar la boda de su mejor amigo.

El rumor de una continuación del clásico romántico cobró fuerza en julio de este año, cuando se anunció que la cineasta Celine Song —quien recibió gran reconocimiento por su película Past Lives— está escribiendo el guion de la secuela.

La elección de Song ha generado entusiasmo entre los seguidores del filme original y los críticos del género, ya que su estilo sensible y sofisticado podría aportar una nueva perspectiva a una historia cargada de nostalgia y emociones no resueltas.

A pesar de que la directora ya está trabajando en el libreto, aún no se ha confirmado quién dirigirá el proyecto ni qué otros miembros del elenco original regresarán.

Celine Song se encargará del guion para la secuela de "La boda de mi mejor amigo". (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Dermot Mulroney, quien dio vida a Michael, también fue consultado en una entrevista reciente sobre la posibilidad de una secuela, y si bien admitió que ha oído hablar del proyecto, aseguró que no ha recibido aún ningún ofrecimiento formal.

Por su parte, Cameron Diaz, retirada de la actuación desde hace varios años, no se ha pronunciado sobre si estaría dispuesta a volver como Kimmy.

La historia original de La boda de mi mejor amigo presentaba a Jules, una crítica gastronómica que descubre, días antes de la boda de su mejor amigo, que siempre ha estado enamorada de él.

Aún no se tiene claro de qué tratará la secuela de "La boda de mi mejor amigo". (Captura de video)

Lo que sigue es una serie de intentos —divertidos, incómodos y emocionalmente caóticos— por evitar que Michael se case con Kimmy. Lejos de terminar con el clásico “final feliz”, la película apostó por una conclusión agridulce: Jules no logra quedarse con el amor de su vida, pero sí reafirma un vínculo profundo de amistad.

La gran incógnita es si la secuela será una continuación directa de los eventos de 1997 o si optará por reinventarse con un nuevo enfoque que conecte con una generación diferente.

Actualmente, Julia Roberts tiene en puerta el estreno de After the Hunt, una producción que llegará a cines seleccionados el 10 de octubre de 2025 y tendrá su lanzamiento general una semana después.

Actualmente, Julia Roberts se prepara para el estreno de "After the Hunt" (Amazon MGM Studios)

Esto significa que cualquier trabajo en la secuela de La boda de mi mejor amigo deberá acomodarse a su agenda. Por ahora, no existe una fecha confirmada para el rodaje ni un anuncio oficial que asegure que la película verá la luz.