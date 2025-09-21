Reese Witherspoon habló del duro proceso de sanar tras una relación abusiva:“Tuve que reconfigurar mi mente”

Witherspoon confesó que por años dudó de su propio valor pese a tener éxito profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Reese Witherspoon es una exitosa actriz y productora en Hollywood; sin embargo, años atrás, su vida personal tuvo una etapa crítica.

A sus 49 años, la protagonista de The Morning Show volvió a hablar sobre la dura experiencia de haber estado en una relación abusiva durante su juventud, y de cómo le tomó mucho tiempo recuperar la confianza en sí misma.

“Fui muy buena siendo profesional y cumpliendo con lo correcto, pero no era emocionalmente madura cuando era joven”, contó en el pódcast The Interview de The New York Times, conducido por Lulu Garcia-Navarro. “Uno entra en relaciones que no funcionan para ti, y a veces ni siquiera notas las dinámicas que están ocurriendo”.

“Cuando logré salir de esa relación, me tomó un tiempo reconstituirme. Me habían disminuido el espíritu, porque pensaba que todas esas cosas horribles que esa persona decía de mí eran verdad. Tuve que reconfigurar mi cerebro”, dijo la estrella de Legalmente Rubia sobre los efectos de haber pasado por un vínculo de ese tipo.

Reese Witherspoon reveló que las palabras de su expareja dañaron la forma en que se veía a sí misma (@reesewitherspoon/Instagram)

“Me tomó mucho tiempo ser la mujer que soy ahora”, aseguró durante el pódcast. Fue difícil superar la inseguridad y la falta de confianza.

La actriz agregó que ser una persona famosa puede ser contraproducente en ese contexto: “Tengo mucha compasión por las personas que viven vidas públicas e intentan mantener privacidad. Es casi imposible en este punto, con todos deshumanizándote, tomándote fotos como si fueras un animal en el zoológico en lugar de una persona con sus hijos”.

El testimonio no sorprende a quienes han seguido su carrera. En 2018, Witherspoon ya había revelado a Oprah Winfrey que en el pasado había dejado a una expareja que ejercía “abuso psicológico y verbal”.

Con voz firme, la estrella dijo que defenderse de la violencia le permitió recuperar su ambición (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Una línea fue trazada en la arena y se cruzó, y mi cerebro simplemente cambió”, recordó sobre el momento en que decidió terminar ese vínculo. “Sabía que iba a ser difícil, pero no podía dejar que avanzara más. Fue duro, y yo era muy joven”.

Para ella, ese momento se convirtió en un antes y un después. “Cambió quién era yo a nivel celular, el hecho de que me defendiera a mí misma”, explicó a Oprah. “Es parte de la razón por la que puedo decir: ‘Sí, soy ambiciosa’. Porque alguien intentó quitarme eso antes”.

La experiencia de aquel noviazgo dañino no solo marcó su vida personal, también influyó en su carrera. Con el tiempo, Witherspoon se convirtió en productora de proyectos que ponen sobre la mesa temas como la violencia doméstica y la resiliencia femenina.

Ella misma ha reconocido que su vivencia personal fue uno de los motores detrás de Big Little Lies, la exitosa serie de HBO que aborda los efectos del abuso en las mujeres.

“Me tomó mucho tiempo ser la mujer que soy ahora”, reconoció la intérprete sobre su proceso para superar esa relación tóxica (REUTERS/Mike Blake)

En entrevistas previas, Witherspoon también se ha pronunciado contra el acoso y el abuso en la industria del cine.

Durante la gala Women in Hollywood en 2017 reveló: “Siento un verdadero disgusto por el director que me agredió cuando tenía 16 años y enojo hacia los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición para seguir trabajando”.

Más allá del plano familiar y personal, Reese Witherspoon continúa trabajando en pantalla. Ya se ha estrenado la cuarta temporada de The Morning Show, serie disponible en Apple TV+.