Entretenimiento

Reese Witherspoon habló del duro proceso de sanar tras una relación abusiva:“Tuve que reconfigurar mi mente”

La actriz recordó cómo un vínculo dañino en su juventud afectó su autoestima

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Witherspoon confesó que por años
Witherspoon confesó que por años dudó de su propio valor pese a tener éxito profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Reese Witherspoon es una exitosa actriz y productora en Hollywood; sin embargo, años atrás, su vida personal tuvo una etapa crítica.

A sus 49 años, la protagonista de The Morning Show volvió a hablar sobre la dura experiencia de haber estado en una relación abusiva durante su juventud, y de cómo le tomó mucho tiempo recuperar la confianza en sí misma.

“Fui muy buena siendo profesional y cumpliendo con lo correcto, pero no era emocionalmente madura cuando era joven”, contó en el pódcast The Interview de The New York Times, conducido por Lulu Garcia-Navarro. “Uno entra en relaciones que no funcionan para ti, y a veces ni siquiera notas las dinámicas que están ocurriendo”.

“Cuando logré salir de esa relación, me tomó un tiempo reconstituirme. Me habían disminuido el espíritu, porque pensaba que todas esas cosas horribles que esa persona decía de mí eran verdad. Tuve que reconfigurar mi cerebro”, dijo la estrella de Legalmente Rubia sobre los efectos de haber pasado por un vínculo de ese tipo.

Reese Witherspoon reveló que las
Reese Witherspoon reveló que las palabras de su expareja dañaron la forma en que se veía a sí misma (@reesewitherspoon/Instagram)

Me tomó mucho tiempo ser la mujer que soy ahora”, aseguró durante el pódcast. Fue difícil superar la inseguridad y la falta de confianza.

La actriz agregó que ser una persona famosa puede ser contraproducente en ese contexto: “Tengo mucha compasión por las personas que viven vidas públicas e intentan mantener privacidad. Es casi imposible en este punto, con todos deshumanizándote, tomándote fotos como si fueras un animal en el zoológico en lugar de una persona con sus hijos”.

El testimonio no sorprende a quienes han seguido su carrera. En 2018, Witherspoon ya había revelado a Oprah Winfrey que en el pasado había dejado a una expareja que ejercía “abuso psicológico y verbal”.

Con voz firme, la estrella
Con voz firme, la estrella dijo que defenderse de la violencia le permitió recuperar su ambición (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una línea fue trazada en la arena y se cruzó, y mi cerebro simplemente cambió”, recordó sobre el momento en que decidió terminar ese vínculo. “Sabía que iba a ser difícil, pero no podía dejar que avanzara más. Fue duro, y yo era muy joven”.

Para ella, ese momento se convirtió en un antes y un después. “Cambió quién era yo a nivel celular, el hecho de que me defendiera a mí misma”, explicó a Oprah. “Es parte de la razón por la que puedo decir: ‘Sí, soy ambiciosa’. Porque alguien intentó quitarme eso antes”.

La experiencia de aquel noviazgo dañino no solo marcó su vida personal, también influyó en su carrera. Con el tiempo, Witherspoon se convirtió en productora de proyectos que ponen sobre la mesa temas como la violencia doméstica y la resiliencia femenina.

Ella misma ha reconocido que su vivencia personal fue uno de los motores detrás de Big Little Lies, la exitosa serie de HBO que aborda los efectos del abuso en las mujeres.

“Me tomó mucho tiempo ser
“Me tomó mucho tiempo ser la mujer que soy ahora”, reconoció la intérprete sobre su proceso para superar esa relación tóxica (REUTERS/Mike Blake)

En entrevistas previas, Witherspoon también se ha pronunciado contra el acoso y el abuso en la industria del cine.

Durante la gala Women in Hollywood en 2017 reveló: “Siento un verdadero disgusto por el director que me agredió cuando tenía 16 años y enojo hacia los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición para seguir trabajando”.

Más allá del plano familiar y personal, Reese Witherspoon continúa trabajando en pantalla. Ya se ha estrenado la cuarta temporada de The Morning Show, serie disponible en Apple TV+.

Temas Relacionados

Reese WitherspoonThe Morning ShowEstrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Las conquistas más famosas de Liam Gallagher, el eterno chico malo del britpop

Un repaso por la agitada vida amorosa del polémico líder de Oasis que cumple 53 años este domingo

Las conquistas más famosas de

Morrissey canceló dos conciertos en Estados Unidos tras recibir amenazas

Las autoridades detuvieron a un hombre que había amenazado en redes sociales con dispararle al cantante

Morrissey canceló dos conciertos en

MrBeast se suma a “Angry Birds 3″ y revoluciona la animación

La tercera entrega adelanta su estreno y apuesta por la integración de creadores digitales para atraer a nuevas audiencias y renovar la franquicia familiar en cines globales

MrBeast se suma a “Angry

Robert De Niro invirtió 250 millones de dólares en un hotel de lujo en la playa favorita de Lady Di

El actor de 82 años apuesta por el turismo de élite en Barbuda. Construye un complejo exclusivo con privacidad total en el icónico lugar que solía frecuentar la princesa de Gales

Robert De Niro invirtió 250

“Demon Slayer” arrasa esta semana con 103,7 millones recaudados y alcanza récord histórico de anime

La película animada se consolida como la más exitosa en la historia reciente, superando todas las expectativas de taquilla

“Demon Slayer” arrasa esta semana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la inteligencia artificial ayuda

Cómo la inteligencia artificial ayuda a los expertos a abrir nuevas vías en el abordaje del Alzheimer

Embajada de Israel y AMIA: investigan a una familia de políticos paraguayos que habría financiado a Hezbollah

El Senado ya piensa en rechazar los vetos de Milei y los libertarios se resignan a la agenda de la oposición

Cuál es el punto clave de la reforma laboral de Milei que Jorge Macri buscará consensuar con empresarios y sindicalistas en CABA

Los cuadernos de las coimas a juicio: qué declaró como arrepentido el asesinado secretario de Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania impondrá sanciones a funcionarios

Ucrania impondrá sanciones a funcionarios y figuras de Moldavia por considerarlas “propagandistas” del Kremlin

La ONU reclamó el cese inmediato de las hostilidades y la protección urgente de los civiles en Sudán

El Consejo Electoral de Ecuador envió a la Corte Constitucional el nuevo decreto de Noboa para un referéndum sobre la Asamblea Constituyente

David Rieff: “La corrección política va a destruir la cultura occidental”

Rubén Szuchmacher estrena su versión de “La gaviota” de Chéjov: “Me gustan los problemas grandes”

TELESHOW
La utopía de crear un

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”

Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que atravesaron: “Tuvimos una crisis”