España Cultura

Todo sobre la cuarta temporada de ‘The Morning Show’: Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon frente a la IA y las ’fake news’ en el periodismo

Se estrena una nueva entrega de una de las series más longevas de Apple TV+, que explora los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación en la actualidad

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Reese Whiterspoon y Jennifer Aniston
Reese Whiterspoon y Jennifer Aniston (protagonistas y productoras) de 'The Morning Show' (Apple TV+)

La llegada de la cuarta temporada de The Morning Show a Apple TV+ marca un nuevo capítulo en la exploración de los desafíos contemporáneos del periodismo, donde la irrupción de la inteligencia artificial, la manipulación digital y la lucha por el poder redefinen el entorno mediático.

En esta entrega, la serie sitúa a sus protagonistas en un escenario transformado: la tradicional cadena UBA ha desaparecido tras fusionarse con NBN, dando lugar a UBN, una empresa que apuesta su futuro a la reconversión digital y la cobertura de eventos globales como los Juegos Olímpicos de París.

Qué temas abordará esta 4ª temporada

La trama se adentra en un contexto donde los periodistas enfrentan amenazas inéditas, como los deepfakes, las teorías conspirativas y el avance de la IA.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

Para Jennifer Aniston, ‘coprotagonista’ de la serie junto a Reese Whiterspoon, estas cuestiones reflejan los dilemas actuales de la industria informativa.

En este nuevo ciclo, Alex Levy (Aniston) asumirá un rol ejecutivo y de producción, lo que la obliga a defender su credibilidad tras ser víctima de un video manipulado digitalmente.

Mientras tanto, Stella Bak (Greta Lee), ahora CEO de UBN, se enfrenta a la presión de liderar la transición al streaming y de rendir cuentas a figuras de poder, especialmente en el contexto de la retransmisión de los Juegos Olímpicos. La apuesta de Stella por la inteligencia artificial representa una jugada arriesgada, pero también una oportunidad para redefinir el futuro de la cadena.

El reparto se enriquece con la incorporación de la ‘oscarizada’ actriz francesa Marion Cotillard como Celine Dumont, presidenta de la junta directiva de UBN, quien, según ha explicado ella misma “será alguien que lucha por ocultar sus sentimientos y que, de alguna manera, usará sus emociones para manipular a otros”. Junto a ella, Jeremy Irons interpreta al padre de Alex, un experto en Derecho, ampliando la dimensión internacional y generacional de la serie.

(AppleTV+)
(AppleTV+)

La dinámica de poder y las relaciones personales siguen siendo ejes centrales. Bradley Jackson (Reese Witherspoon), tras verse implicada en el escándalo de haber ayudado a su hermano relacionado con el asalto al Capitolio, se mantendrá alejada de los focos, aunque su regreso a Nueva York es inminente. La relación entre Alex y Bradley, marcada por la tensión y la lealtad ha sido descrita por los responsables de la serie como “casi una historia de amor entre amigas”.

Liderazgo femenino en la era del Me Too

La serie, producida por Aniston y Witherspoon, ha optado por un modelo de producción bienal, lo que permite a las protagonistas compaginar otros proyectos y a la directora Mimi Leder disponer de un presupuesto amplio para planificar escenas que transmiten lujo y sofisticación, un sello distintivo de la producción.

Charlotte Stoudt, actual showrunner, mantiene el relato en constante movimiento, abordando temas como la ambición, la ética profesional y las imprevisibles consecuencias de las dinámicas de poder en el periodismo.

Las jefas de todo esto
Las jefas de todo esto en la presentación de la nueva temporada. REUTERS/Kylie Cooper

A lo largo de sus temporadas, The Morning Show ha abordado cuestiones que han marcado la última década, como el movimiento Me Too, la lucha contra el acoso sexual en las redacciones, el impacto de la pandemia de covid-19, la caída de audiencias y la discriminación por edad.

La serie también ha destacado por situar a las mujeres en el centro de la acción y el poder, mostrando diferentes formas de liderazgo femenino frente a la presión de mantener la integridad periodística.

El elenco se completa con el regreso de Karen Pittman como Mia Jordan, la productora ejecutiva que navega entre la ética y la ambición personal.

La serie ha sido reconocida, por el momento, con 27 nominaciones al Emmy y cuatro victorias, además de ser seleccionada por el American Film Institute como uno de los 10 mejores programas de televisión de 2023.

Temas Relacionados

Jennifer AnistonReese WitherspoonPlataformasApple TVSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un directivo de HBO anuncia el regreso de la serie ‘Euphoria’ para este 2026: esta es la fecha prevista para una tercera temporada en la que actuará Rosalía

El presidente ejecutivo de la plataforma ha señalado que en menos de un año podrían llegar nuevos episodios de una de las producciones más exitosas de la última década

Un directivo de HBO anuncia

Si te gustaron ‘Gladiator’ y ‘El reino de los cielos’, esta es la última gran película medieval de Ridley Scott que puedes ver solo esta semana en Prime Video

El director estrenó en 2021 un drama histórico basado en hechos reales que no logró los resultados esperados en taquilla pese a las buenas críticas

Si te gustaron ‘Gladiator’ y

Si te gustó ‘Adolescencia’ en Netflix, esta es otra miniserie de cuatro capítulos que no te puedes perder

Basada en hechos reales, obtuvo 11 nominaciones en la 71ª edición de los Premios Emmy

Si te gustó ‘Adolescencia’ en

‘El estafador de Tinder’, el documental de Netflix que cuenta la historia del hombre acusado de robar 10 millones de euros a mujeres fingiendo ser multimillonario

La policía de Georgia ha detenido esta semana a Simon Leviev, el criminal mundialmente conocido por la película

‘El estafador de Tinder’, el

La única película española que premió Robert Redford y el consejo que le dio a su director: “Dijo que él también se había sentido así”

Consagrado ya como estrella de Hollywood, el actor decidió impulsar un nuevo festival convertido a día de hoy en uno de los principales escaparates de Estados Unidos para los nuevos cineastas

La única película española que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts pacta con el Gobierno

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

ECONOMÍA

¿Cómo ahorran los españoles? Como

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”