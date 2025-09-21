Pamela Anderson prepara el regreso de “Barb Wire” junto a sus hijos

Pamela Anderson revive a "Barb Wire" con una nueva serie producida junto a sus hijos (Dark Horse Entertainment)

Pamela Anderson decidió revivir a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera, esta vez junto a sus hijos.

La actriz y productora, conocida mundialmente por su papel en Baywatch, anunció el desarrollo de una nueva serie de televisión basada en Barb Wire, el personaje de cómic que la catapultó al estrellato en la película homónima de 1996.

El proyecto, que marca el debut de la productora familiar And-Her-Sons Productions, cuenta con la implicación directa de sus hijos, Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee, quienes asumen roles clave en la producción ejecutiva.

Según reportó Deadline, la serie se encuentra en fase de desarrollo y representa un regreso significativo de la franquicia a la pantalla, ahora bajo la visión de la familia Anderson-Lee.

El anuncio oficial detalla que Pamela Anderson y su hijo mayor, Brandon Thomas Lee, ejercerán como productores ejecutivos, mientras que Dylan Jagger Lee también participa en la producción.

La familia Anderson-Lee lidera el regreso de Barb Wire a la televisión con una visión renovada (AP/Chris Pizzello)

La iniciativa surge de la colaboración entre And-Her-Sons Productions, UCP y Dark Horse Entertainment, con el respaldo de Dark Horse Comics, la editorial responsable del personaje original.

La noticia, confirmada por representantes de Anderson a Entertainment Weekly, subraya el carácter familiar del proyecto y la intención de relanzar Barb Wire con una perspectiva renovada.

A diferencia de la película de los años 90, Anderson no retomará el papel principal en la serie, que buscará ofrecer un enfoque distinto al material original.

La nueva adaptación televisiva se centrará en Barbara Kopetski, alias Barb Wire, una cazarrecompensas que patrulla las peligrosas calles de Steel Harbor.

De acuerdo con la sinopsis oficial proporcionada por Dark Horse, la protagonista se caracteriza por su dureza, su arsenal de armas, su inseparable motocicleta y una actitud desafiante.

El proyecto cuenta con la colaboración de UCP y Dark Horse Entertainment, responsables del cómic original (Dark Horse Entertainment)

La serie explorará la vida de Barb, quien acepta cualquier misión en Steel Harbor siempre que la recompensa lo justifique, consolidando su reputación como la más temida del lugar.

Su enfoque promete mantener la esencia del cómic, al tiempo que introduce una narrativa adaptada a las audiencias actuales.

El personaje de Barb Wire fue creado por Chris Warner y debutó en 1993 dentro de la serie “Comics’ Greatest World: Steel Harbor” de Dark Horse Comics.

La popularidad del cómic llevó a la producción de la película de 1996, protagonizada por Pamela Anderson, que situaba a la heroína en medio de una segunda guerra civil estadounidense.

El filme, conocido por su estética inspirada en videoclips y su banda sonora rockera —en parte influida por la relación de Anderson con el músico Tommy Lee—, recibió críticas mixtas en su estreno.

La nueva serie de Barb Wire marca el debut de And-Her-Sons Productions, la productora familiar de Anderson (REUTERS/Maja Smiejkowska)

A pesar de obtener dos premios Razzie, incluyendo el de Peor Nueva Estrella para Anderson y el de Peor Canción Original para Lee, la película ha sido revalorizada con el tiempo y hoy es considerada una obra de culto por su estilo camp y su singularidad dentro del género de acción.

El regreso de Barb Wire a la televisión coincide con el anuncio de la publicación de un compendio integral de los cómics originales, titulado “The Barb Wire Compendium”, que Dark Horse Comics lanzará en febrero de 2026.

Esta edición reunirá todas las historias principales del personaje junto con material adicional, reforzando el legado de Barb Wire en la cultura pop.

Además, la noticia se suma a la reciente actividad profesional de Pamela Anderson, quien protagonizó en 2024 el drama The Last Showgirl —por el que recibió una nominación a los Globos de Oro— y participó en el reboot de la comedia The Naked Gun en julio del mismo año.

Brandon Thomas Lee, hijo mayor de Anderson y también productor ejecutivo de la serie, expresó su entusiasmo por el proyecto.

Brandon Thomas Lee, de 29 años, es el hijo mayor de la estrella de cine (REUTERS/Danny Moloshok)

Lee destacó la importancia de Barb Wire como personaje icónico y celebró la oportunidad de asociarse con Universal y Dark Horse para darle una nueva vida en la pantalla.

Recalcó, además, el valor simbólico que tiene para la familia el hecho de que este relanzamiento sea el primer proyecto de And-Her-Sons Productions, reafirmando su compromiso con el legado de Barb y la intención de brindarle el reconocimiento que merece.