Madona anuncia el lanzamiento de su álbum ‘Confessions of a Dance Floor Part2′ para 2026

Madonna anunció su regreso con un nuevo álbum que pondrá a bailar al mundo (Foto: @madonna, @warnerrecords)

En una era de polarización y violencia, se vuelven necesarias voces que propaguen mensajes de paz. Bajo la crisis que vive el mundo, la música de Madonna recobra relevancia.

Es por eso que la cantante anunció esta semana que volvió con su antigua disquera, Warner Records, para producir un nuevo material discográfico titulado: Confessions of a Dance Floor Part2, el cual se estrenará en 2026.

“Desde el inicio, Warner Records ha sido un verdadero aliado para mi”, así anunció la interprete su regreso con el sello discográfico.

Agregó que espera “con ilusión, un futuro haciendo música, haciendo lo inesperado, y provocando algunas conversaciones necesarias”, dijo.

También compartió una publicación en Instagram donde afirma volver con Warner se siente como “volver a casa”.

La cantante celebró su regreso al lugar que describió como su casa (Foto: Instagram/@madonna)

“De vuelta a la música, de vuelta a la pista de baile, ¡De vuelta al lugar donde todo comenzó!“, compartió con emoción.

Madonna recordó su pasado cuando era una artista buscando pagar las cuentas en la ciudad de Nueva York, cuando de pronto Warner le ofreció un contrato para grabar tres sencillos: “Lucky Star”, “Holiday” y “Borderline”.

La reina del pop dijo que en ese momento sintió que su mundo nunca volvería a ser el mismo, y ahora luego de más de 40 años de carrera, siente que “no puede ser más cierto”. Esto se debe a su regreso con la disquera con la que pasó más de 25 años de su carrera y ahora está por reinventarse dentro del mismo sello con el que firmo grandes éxitos.

Confessions of a Dance Floor Part2

El nuevo álbum es la continuación de Confessions on a Dance Floor del 2005. Para garantizar la progresión del sonido a 20 años del lanzamiento de la primera parte, vuelve el productor Stuart Price que se encargó en aquel entonces del concepto sonoro.

Madonna ya había anunciado que habría nueva música para 2025 (Foto: @madonna)

Madona ha estado trabajando con Price por más de dos décadas, anteriormente la cantante reconoció la contribución del productor, especialmente en sus presentaciones, por ejemplo la aclamada gira Celebration Tour.

La gira recibió cinco estrellas de NME además la revista describió el concierto de apertura en el O2 de Londres como: “Una serie de puestas en escena que hacen referencia a los momentos más emblemáticos del reinado de Madonna”

Cabe mencionar, que la diva del pop ya había adelantado que trabajaba junto a Price en la creación de nueva música, la noticia llegó por un video publicado en Instagram donde se ve al productor y a Madona, que baila mientras Price edita música.

La cantante Madonna hizo el 'Celebration Tour' en el que contó con la ayuda de Stuart Price como productor (EFE/ André Coelho)

En la publicación se lee: “Trabajar en nueva música con Stuart Price estos últimos meses ha sido un bálsamo para mi alma. Componer canciones y hacer música es el único ámbito en el que no necesito pedir permiso a nadie...”, continúa.

Warner celebra el regreso de la reina del pop

Los copresidentes de Warner Records, Tom Carson y Aaron Bay, dijeron que se sentían “honrados” de dar la bienvenida “de vuelta a casa” a Madonna.

“Este fichaje representa un momento histórico, un círculo que se cierra, que la devuelve a la discográfica donde todo comenzó y reafirma su influencia sin igual, preparando el escenario para una nueva y emocionante era de creatividad e impacto”, finalizaron.