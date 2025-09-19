Halle Berry y el secreto de la felicidad en la menopausia: vivir sin buscar aprobación

Halle Berry desafía los cánones de Hollywood y celebra su libertad a los 59 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

Halle Berry decidió romper esquemas en Hollywood y celebrar su independencia a los 59 años, defendiendo el derecho a vivir bajo sus propias reglas y aspiraciones.

Reconocida por una amplia trayectoria y papeles icónicos como Catwoman, Berry utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje contundente sobre la importancia de la autoaceptación, la menopausia y la independencia frente a la presión de las expectativas sociales, según difundió CuerpoMente.

Hoy, la actriz afirma que los juicios ajenos ya no la afectan y que su bienestar proviene de actuar y vestirse como realmente desea, sin buscar aprobación.

La presión social y el cambio de perspectiva

La actriz defiende la autoaceptación y la independencia frente a las expectativas sociales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ganadora de Óscar, Globo de Oro y Emmy reconoce que la presión sobre la imagen y el comportamiento femenino es constante, incluso para figuras reconocidas en el ámbito internacional.

Sus palabras reflejan una realidad común para millones de mujeres, obligadas a cumplir estándares ajenos de belleza y actitud; estándares que, con el tiempo, pierden sentido para quienes priorizan su propio bienestar y crecimiento personal.

La menopausia como etapa de liberación y alegría

La autenticidad y la actitud positiva son claves en el mensaje inspirador de Berry (REUTERS/Manon Cruz)

Berry manifestó que, tras la menopausia y cerca de los 60 años, experimenta una sensación de libertad desconocida respecto a las exigencias externas.

En una de sus publicaciones recientes, se mostró bailando y disfrutando, acompañando el video con una reflexión sobre el mayor regalo de esta etapa vital: la libertad que nace de dejar de intentar agradar a los demás. “¿Lo mejor de la menopausia?”, escribió Berry, “me da igual lo que piensen los demás, no intento hacerme la linda. Me muevo como quiero, me visto como quiero y lo hago por mí”.

Describe esta fase como una “fiesta de baile espontánea”, símbolo de la alegría, energía vital y autenticidad que ahora predominan en su día a día.

Berry afirma que la edad no limita la capacidad de disfrutar la vida con plenitud (REUTERS/Benoit Tessier)

Berry subraya que esta mentalidad no es exclusiva de la madurez, sino que está al alcance de todas las mujeres, sin importar la edad. Considera que vivir de forma “imparable” es una elección personal que puede adoptarse en cualquier momento de la vida.

La influencia de Dali Rose y el poder de la música

La presencia de su pareja, Dali Rose, fue clave en este proceso vital de transformación. Inspirada por el momento presente de la actriz, Rose compuso una canción que Berry describe como “un testimonio de dónde estoy ahora mismo: imparable, alegre y libre”.

Berry compartió un fragmento de la letra en sus redes: “No puede detenerme. No puedes detener mi ritmo. No puedes detener mi latido. No puedes detener nada de mí”, según relató CuerpoMente.

La actriz utiliza sus redes sociales para compartir su proceso de transformación personal (REUTERS/Stephane Mahe)

Este mensaje, junto a las imágenes de Berry bailando, muestra con claridad que la vitalidad y la fuerza interior trascienden la edad y la apariencia física y cobran sentido en la actitud con la que se vive.

La autenticidad como verdadera fuente de plenitud

Finalmente, insiste en que la edad no marca el valor ni la capacidad de disfrutar la vida. “No me importa la edad que tenga, voy a aferrarme a mí misma”, afirma la actriz, según CuerpoMente.

Su mensaje desafía los límites impuestos por la sociedad e inspira a buscar la autenticidad como fuente de verdadera felicidad.

El mensaje de Berry inspira a mujeres de todas las edades a vivir bajo sus propias reglas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Con sus palabras y ejemplo, Berry transmite que la juventud y la belleza reales habitan en la energía, el entusiasmo y la actitud con que se afronta cada día. Vivir sin miedo a etiquetas

Esta visión desafía los prejuicios generacionales y anima a las mujeres de todas las edades a priorizar el bienestar propio, buscar experiencias nuevas y reafirmar su libertad personal más allá de cualquier estereotipo y disfrutar con plenitud es, para ella, una decisión renovable en cualquier etapa de la vida.