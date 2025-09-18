Entretenimiento

‘The Paper’: cuándo se estrena y dónde ver en latinoamérica el spin-off de the office

La comedia muestra al mismo equipo documental de ‘The Office’ ahora inmortalizando la lucha de un histórico diario del Medio Oeste por sobrevivir.

Virginia García

Por Virginia García

"The Paper" estará disponible en
"The Paper" estará disponible en América Latina a finales de septiembre. (HBO Max)

The Paper, la nueva serie creada por Greg Daniels, responsable de la exitosa The Office, y Michael Koman, conocido por Nathan for You, se estrenará en América Latina el próximo 25 de septiembre a través de HBO Max.

Con una mirada satírica y mordaz al mundo del periodismo local, la producción promete convertirse en un referente dentro del género de falso documental que Daniels ayudó a popularizar hace casi dos décadas.

La serie debutará con cuatro episodios disponibles desde el primer día y, posteriormente, se lanzarán dos capítulos nuevos cada jueves.

La trama parte de un ingenioso guiño al universo de The Office. El mismo equipo documental que retrató la vida en la sucursal de Scranton de la papelera Dunder Mifflin encuentra ahora un nuevo proyecto.

"The Paper" sigue a un
"The Paper" sigue a un equipo de periodistas que intentan sacar a flote un viejo periódico (HBO Max)

Deberán seguir a un histórico periódico del Medio Oeste de Estados Unidos y a su editor, quien intenta devolverle la vida al medio pese a la crisis que atraviesa el periodismo local.

“Somos tres miembros de un maravilloso elenco de personajes desfavorecidos que se unen para mantener vivo el periodismo. Mi personaje tiene la inquebrantable creencia optimista de que puede llevar a The Truth Tellera la gloria de su apogeo", dijo Domhnall Gleeson durante una conferencia de prensa.

La apuesta de HBO Max parece justificada, ya que antes de su estreno el pasado 4 de septiembre, Peacock ya había asegurado una segunda temporada del proyecto.

Peacock confirmó que habrá una
Peacock confirmó que habrá una segunda temporada de "The Paper". (HBO Max)

En su debut, el proyecto logró entrar en el top ten de Nielsen y se convirtió en el segundo mejor estreno de comedia en la historia de la plataforma, solo detrás de Ted.

El elenco de The Paper está a la altura de la ambición del proyecto. La serie cuenta con Domhnall Gleeson en un papel protagónico, acompañado por Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key.

Además, Oscar Nuñez, el contador de The Office, regresa como el contador del periódico, reaccionando con sorpresa y disgusto al ver al equipo en su nuevo terreno.

Oscar Nuñez estará en "The
Oscar Nuñez estará en "The Paper" con su mismo personaje de "The Office". (HBO Max)

Por si fuera poco, habrá un sólido grupo de estrellas invitadas, entre ellas Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

De hecho, Steve Carell, quien interpretó a Michael Scott en The Office, ha expresado su entusiasmo por la nueva serie, destacando su originalidad y alabando a sus compañeros.

Incluso, destacó su estima por Domhnall Gleeson, luego de trabajar juntos en The Patient en 2022.

“Me emociona, suena como una gran idea. Amo la premisa: parece que está ambientada en una compañía de periódicos en decadencia. Trabajé con Domhnall Gleeson, uno de los protagonistas. Hicimos The Patient juntos, y es un actor excelente y una persona muy agradable, así que creo que va a ser genial“”, comentó.

Steve Carell mostró su entusiasmo
Steve Carell mostró su entusiasmo por "The Paper" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, el actor fue tajante cuando le preguntaron si volvería a interpretar a Michael Scott en esta nueva serie.

“La veré, pero no participaré. Eso está descartado. Es simplemente algo nuevo. Realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así”, declaró.

