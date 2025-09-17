Fotos de Bella Hadid en un hospital desataron preocupación por su salud

Bella Hadid compartió imágenes inéditas de sus tratamientos médicos en un hospital del extranjero (Instagram/Bella Hadid)

La supermodelo Bella Hadid compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram que revelan el complejo tratamiento médico que sigue para enfrentar la enfermedad de Lyme, condición que la aqueja desde hace más de una década.

Las fotos, difundidas el miércoles 17 de septiembre, causaron preocupación entre sus seguidores y desataron una ola de mensajes de apoyo de familiares, amigos y figuras del espectáculo.

Hadid, de 28 años, sorprendió a sus más de 60 millones de seguidores al mostrarse en un hospital del extranjero con un suero intravenoso en el brazo y respirando a través de una cánula de oxígeno.

En otras instantáneas se la ve con una bolsa de hielo en la frente, con los ojos llorosos y rodeada de material médico.

Aunque no precisó la causa de su internamiento, Bella Hadid lleva varios años luchando con los síntomas de la enfermedad de Lyme (Instagram/Bella Hadid)

La publicación registraría una de las crisis de salud recientes que la han confinado a pasar unos días en el hospital.

Como sus fotos lo muestran, no han sido momentos agradables: se ven bolsas de transfusión conectadas a sus brazos, una tela blanca sobre su cabeza y su brazo descubierto mientras recibe líquidos.

En la habitación también se notan ramos de flores, cartas y hasta una baraja de naipes con la que Bella parece pasar el tiempo.

“Perdón por desaparecer siempre, los amo chicos”, escribió en la descripción de su post en Instagram.

Su hermana, Gigi Hadid, fue de las primeras en dejar un comentario de aliento: “Te amo. Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como mereces”.

La supermodelo no ocultó su vulnerabilidad y se dejó ver llorando en pleno proceso de recuperació, (Instagram/Bella Hadid)

Luego llegaron más mensajes de apoyo en su post: “Cuídate y recupérate, el mundo espera siempre a Bella Hadid. Mantente fuerte”, escribió un fan. “Te amo, reina. Estoy enviando energía positiva para tu proceso de sanación”, dijo otro internauta.

Celebridades como Kourtney Kardashian, Candice Swanepoel, Helena Christensen y Elle Macpherson también reaccionaron con un “me gusta” en la publicación.

¿Cómo es la enfermedad de Lyme?

La condición que aqueja a Bella Hadid es una una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas. De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular y articular, así como un característico sarpullido en forma de “ojo de buey”.

Si no se trata a tiempo, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

En 2023, la modelo compartió parte de su historial médico, conservado por su madre, Yolanda Hadid. Documentos fechados en 2013 ya describían síntomas como fatiga, problemas de concentración, pérdidas de memoria, insomnio, depresión y complicaciones digestivas.

Posteriores registros médicos indicaron la presencia de bacterias transmitidas por garrapatas, infecciones fúngicas y parásitos. En 2016, los exámenes confirmaron nuevamente la bacteria causante de Lyme.

Bella aseguró que la enfermedad le dio una nueva perspectiva de la vida (REUTERS/Stephane Mahe)

Su madre y su hermano menor Anwar también fueron diagnosticados con la enfermedad de Lyme en 2012. En esa época, vivían en un rancho de Santa Bárbara, California, lo que los mantenía en contacto constante con la naturaleza.

Otras celebridades también luchan con esta condición crónica. En julio, Justin Timberlake anunció que tenía esa enfermedad “debilitante”.

Del mismo modo, Justin Bieber, Amy Schumer, Avril Lavigne, Kelly Osbourne y Ben Stiller compartieron lo difícil que fue llegar a dicho diagnóstico luego de varios síntomas confusos.