De Avril Lavigne a Justin Timberlake: los famosos que enfrentan la enfermedad de Lyme y cómo afectó sus vidas

Se revela el primer vistazo de “Spider-Man: Brand New Day” y el nuevo traje de Tom Holland Sony publicó un breve adelanto del nuevo traje de Spider-Man para celebrar el día del arácnido este 1° de agosto

The Dark Side of the Moon: cómo este álbum de Pink Floyd se convirtió en hito cultural A 50 años del lanzamiento, su sonido aún inspira a generaciones y redefine los límites del arte sonoro. Cómo esta obra consolidó su estatus de referente cultural y musical a nivel global