Charlie Sheen reveló que Bill Clinton intentó ligar con su novia en la década de 1980

Charlie Sheen recordó cómo Bill Clinton intentó conquistar a su novia. (Créditos: Captura de video. REUTERS)

En su recién publicada autobiografía, The Book of Sheen, Charlie Sheen abrió el baúl de los recuerdos para relatar anécdotas de su agitada vida personal y profesional.

Pero uno de los momentos que más ha llamado la atención es su relato sobre un presunto acercamiento del entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, hacia su entonces novia, la actriz Dolly Fox, durante el rodaje de una película.

En 1987, mientras el actor de ahora 60 años filmaba la película Three for the Road en Arkansas junto a Alan Ruck y Kerri Green, el elenco recibió una inesperada invitación a una sesión de fotos en la casa del entonces gobernador Bill Clinton.

Según relató Sheen en su libro, el momento fue “surrealista”, y decidió asistir acompañado por su novia, Dolly Fox.

Charlie Sheen recordó que una vez fue a la casa de Bill Clinton para una sesión de fotos. (AP)

Durante la visita, mientras Charlie Sheen respondía preguntas a un periodista, escuchó a Ruck reírse por lo bajo. Luego, su compañero de reparto le contaría que había escuchado a Clinton susurrarle a uno de sus asistentes: “Averigua lo que puedas sobre la morena”, en referencia a Dolly. “Hasta el día de hoy, Alan jura que esa fue la cita exacta”, escribió Sheen.

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood afirmó que, aunque se sintió mal por su novia al ver cómo era vista como un objeto, también experimentó un extraño sentimiento de orgullo.

“Sentí pena por Dolly por ser objeto de deseo y asco de esa manera, pero también cierto orgullo porque ‘Bubba’ se sintiera atraído por mi chica”, dijo en el libro.

Más tarde esa misma noche, en un bar, Alan Ruck le contó a Dolly Fox lo que había oído. Según Charlie, su entonces novia lejos de molestarse solo “se rió y, de hecho, se sintió halagada”.

Charlie Sheen aseguró que Dolly Fox no se molestó por lo que pasó con Bill Clinton. (Ralph Dominguez/MediaPunch)

De hecho, el actor también reflexiona en el libro sobre cómo este episodio prefiguraba la conducta que, años más tarde, pondría a Clinton en el centro de un escándalo presidencial.

Haciendo referencia al caso de Monica Lewinsky, Sheen comenta que la conducta de Bill Clinton “que convirtió a una pasante inocente en un nombre conocido en todo el mundo” parece haber comenzado mucho antes de su llegada a la Casa Blanca.

Años después, mientras Charlie Sheen se encontraba en rehabilitación en 1999, vio las audiencias del juicio político al expresidente por televisión junto a otros pacientes.

“Estaba todavía bajo el efecto de los medicamentos de desintoxicación y nadie me creía. Literalmente les dije en voz alta al grupo reunido frente al televisor: ‘Está bien, lo pondré en un libro algún día y todos pueden irse al carajo’. (Y aquí estamos)”, escribió.

Charlie Sheen recordó ver en la televisión el juicio de Bill Clinton y Monica Lewinsky. (Shutterstock)

El nuevo libro de Charlie Sheen no se limita a escándalos ajenos. A lo largo de sus páginas, el actor ofrece un recuento de su carrera en Hollywood, sus relaciones sentimentales, sus múltiples luchas con la adicción, y su proceso de recuperación y sobriedad.

Como él mismo advierte en sus páginas, “no vine a limpiar mi imagen, vine a contar mi verdad”.