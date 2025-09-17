Charlie Sheen confesó que notó la recaída de Matthew Perry antes de su muerte

Charlie Sheen percibió que Matthew Perry no estaba sobrio durante el año previo a su muerte (AP/Netflix)

Charlie Sheen declaró que “se notaba” que Matthew Perry no estaba sobrio durante el año previo a su muerte.

El actor percibió signos claros de recaída en Perry mientras promocionaba su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing en 2022.

Según explicó Sheen en el programa Piers Morgan Uncensored, la forma en que la estrella de Friends hablaba sobre su propio camino de recuperación mostraba que enfrentaba dificultades.

“Podía ver que no estaba sobrio mientras hablaba de un libro que trata sobre sobriedad y recuperación”, aseveró Charlie, quien por entonces acumulaba varios años sin consumir drogas ni alcohol.

Además, detalló que notó cambios en la voz de Matthew: “No tenía esa dicción perfectamente precisa y enfocada que siempre mostró en comedia o en cualquier situación de alto nivel”.

Según contó en una entrevista, otó cambios en la voz y actitud de Perry mientras promocionaba su autobiografía sobre adicciones (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Aunque Charlie Sheen reconoció que no tenía una relación particularmente cercana con Matthew Perry, compartieron algunos encuentros en el ambiente de Hollywood y en espacios relacionados con la recuperación de adicciones.

Tras escuchar un fragmento del audiolibro de Perry, manifestó sentir tristeza por la situación de su colega. “Escuché a un hombre que estaba... limitado”, expresó.

Perry murió a los 54 años en octubre de 2023 por una sobredosis de ketamina, según el informe forense.

En 2022, había publicado una autobiografía donde relataba su trayectoria personal y profesional, además de su lucha contra las adicciones.

Aproximadamente tres semanas antes de su deceso, Sheen leyó el libro y quedó marcado por una mención hacia él.

Ambos actores compartieron experiencias en grupos de apoyo y espacios de recuperación en Hollywood (AP)

La publicación incluye la frase: “Que se fastidie Charlie Sheen. Algún día seré tan famoso como él”. El protagonista de Two and Half Men reveló que consideró contactarlo para discutir el contenido, pero finalmente no lo hizo.

Durante la entrevista, Charlie Sheen elogió la honestidad de la obra de Matthew Perry y reflejó su empatía al identificar aspectos similares en sus historias personales.

“Sentí el encierro en el que él mismo se puso”, relató al comentar sobre cómo ambos compartían experiencias relacionadas con las adicciones y la exposición pública.

En esa misma línea, destacó la habilidad de Perry para utilizar el humor en situaciones complejas: “Nunca conocí a nadie que usara la comedia como escudo de manera tan efectiva. Disfruté cada minuto que pasamos juntos”.

Sheen aseguró que nunca consumió ketamina, la sustancia involucrada en la muerte de Perry. Explicó que conocía personas que sí la usaban, pero decidió evitarla.

Matthew Perry murió en octubre de 2023 por una sobredosis de ketamina, según el informe forense (REUTERS/Neil Hall)

“Nunca la probé. Vi cómo actuaban quienes sí lo hacían y no era algo que pudiera o quisiera experimentar”, sostuvo con firmeza.

El vínculo entre ambos actores también supuso la participación de Charlie Sheen en un grupo de apoyo dirigido por Matthew Perry durante la huelga de guionistas de 2007.

En esa etapa, compartieron un espacio privado donde conversaban sobre sus desafíos personales y profesionales. Durante ese tiempo, Sheen también conoció a su tercera ex esposa, Brook Mueller, en una reunión organizada por Perry.

La actriz estadounidense fue mencionada en la investigación posterior a la muerte de Perry debido a su relación con personas imputadas por distribución de ketamina. Actualmente, Mueller permanece sobria desde hace nueve meses.

Charlie Sheen mantiene la sobriedad desde 2017 y reflexiona sobre el proceso de perdón personal (NBC)

El mayor arrepentimiento de Charlie Sheen

La muerte de Matthew Perry dejó en Charlie Sheen un sentimiento persistente de arrepentimiento. Semanas antes del fallecimiento de Perry, tras concluir la lectura de su autobiografía, Sheen contempló invitarlo a tomar un café, pero nunca llegó a enviar ese mensaje.

En diálogo con Page Six, reconoció que aún siente culpa por esa decisión y que ambos compartían una comprensión profunda de los desafíos de la fama y las adicciones.

“Iba a contactarlo para invitarlo a un café, pero nunca llegué a enviarle ese mensaje”, contó.

El actor indicó que desde 2017 mantiene la sobriedad, motivado principalmente por sus hijos. Asegura que no ha consumido drogas ni alcohol en ese periodo: “Sea cierto o no, me gusta pensar que la próxima dosis me mataría”.

A casi una década de haber dejado los excesos, Sheen explicó que el proceso de perdón personal continúa.

“Todavía tengo lo que llamo ‘escalofríos de vergüenza’. Son recuerdos dolorosos de mis decisiones y de sus consecuencias. Ahora esos momentos son menos frecuentes, así que considero que eso es progreso”, reflexionó.