Entretenimiento

Barbara Eden aclaró los rumores de rivalidad con Elizabeth Montgomery: “No teníamos tiempo para ser amigas”

La actriz recordó cómo era toparse con su colega en los pasillos del set de televisión.

Virginia García

Por Virginia García

A sus 94 años, Barbara Eden continúa dejando en claro que nunca existió una enemistad entre ella y Elizabeth Montgomery, protagonista de Hechizada (Bewitched en su idioma original), pese a los persistentes rumores que circularon durante décadas mientras ambas lideraban sus exitosas comedias televisivas en los años 60.

La actriz, recordada por su papel de Jeannie en la icónica serie Mi bella genio (I Dream of Jeannie), concedió recientemente una entrevista a Fox News Digital en la que se refirió a las especulaciones sobre una supuesta rivalidad con Montgomery, desmintiendo tajantemente que hubiese cualquier tipo de tensión entre ambas.

“Recuerden, la única vez que nos veíamos era a las seis de la mañana. Así que no éramos precisamente ‘Charla Cathy’ a esa hora. Al menos yo no lo soy. Era un ‘hola, adiós, qué gusto verte’. Cosas así”, explicó.

Cabe destacar que ambas actrices fueron figuras centrales en el panorama televisivo de los años 60. Elizabeth Montgomery dio vida a Samantha Stephens, una bruja moderna que intentaba llevar una vida normal junto a su esposo mortal en Bewitched, serie que se emitió por ABC entre 1964 y 1972.

Por su parte, Barbara Eden interpretó a Jeannie, una genio atrapada en una botella que transforma la vida de un astronauta, en I Dream of Jeannie, que se transmitió por NBC de 1965 a 1970.

Aunque ambas series compartían ciertas similitudes —protagonistas femeninas con poderes mágicos, una fuerte presencia de efectos visuales y tonos cómicos—, Eden asegura que eso no generó conflicto alguno entre ellas.

“Disfrutaba estar con ella. No teníamos mucho tiempo para hablar o ser amigas, pero siempre fue muy agradable. No hubo rivalidad, solo respeto y cordialidad”, dijo.

Incluso, la actriz agregó que el único momento en el que coincidían era durante las primeras horas del día, en la sala de maquillaje del lote de Columbia Pictures, donde ambas producciones eran grabadas.

Rumores fabricados por terceros

Barbara Eden también recordó que este no es un tema nuevo. En 2013, durante un especial por el 60 aniversario de Bewitched, ya había aclarado que la supuesta rivalidad era producto de la imaginación de los medios o incluso de algunos productores.

“Si hubo alguna percepción de rivalidad, fue una invención de los productores”, dijo en ese entonces. También mencionó que en realidad “charlaban bastante”, aunque sin llegar a establecer una amistad profunda debido a los horarios de trabajo.

Más allá de las coincidencias profesionales, Eden reveló que compartía algo más personal con Montgomery: ambas estaban embarazadas al mismo tiempo. “Tuvimos nuestros bebés casi al mismo tiempo”, relató.

Barbara Eden dio a luz a su hijo Matthew Ansara en agosto de 1965, fruto de su relación con el actor Michael Ansara. Matthew falleció en 2001 a los 35 años. Por su parte, Elizabeth Montgomery tuvo tres hijos con el director y productor William Asher: William Jr. (1964), Robert (1965) y Rebecca (1969).

Montgomery, quien nunca habló públicamente sobre estos rumores de rivalidad, falleció en 1995 a los 62 años a causa de un cáncer.

