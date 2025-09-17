Entretenimiento

‘Anaconda’: mira el primer adelanto de la nueva versión protagonizada por Jack Black y Paul Rudd

En este reboot, dos fanáticos de la película original de los 90’s se encuentran con una amenaza sumamente real

Por Marco Antonio González Aguilera

Dos ambiciosos cineastas buscan revivir la franquicia de Anaconda, pero cuentan con poco presupuesto y su serpiente muere repentinamente durante la grabación. Después de una racha de mala suerte deciden internarse en la jungla para buscar un nuevo villano, pero nunca se imaginaron que podrían encontrar uno de proporciones titánicas. Créditos: ONE Media Español

Anaconda de 1997 despertó la ofidiofobia (temor extremo a las serpientes) del público en los años 90. Ahora la franquicia vuelve, luego de 28 años dormida, con una reinterpretación que mezcla la comedia y el terror.

Sony estrenó esta semana el primer tráiler de la nueva versión de Anaconda, donde Paul Rudd y a Jack Black se embarcan en una aventura a través de la jungla.

La nueva película se centra en un par de amigos que enfrentan su crisis de la mediana edad. Black interpreta a Dough, es un fotógrafo de bodas, y Rudd es Griff, un actor de relleno, quienes en su momento más crítico deciden revivir el antiguo sueño de convertirse en cineastas, por lo que planean hacer un remake de su película favorita de la infancia, Anaconda.

En esta reinterpretación de anaconda
En esta reinterpretación de anaconda Jack Black es un cineasta fracasado intentando recuperar su sueño de juventud (Foto: Sony Entertainment)

El par de amigos, al verse limitados de presupuesto, adquieren el equipo más barato, incluyendo a un domador de serpientes de dudosa reputación, quien los llevará a una travesía directa a las fauces de un antiguo horror que yace dormido en la espesura de la jungla. Para escapar, harán un patético esfuerzo que incluso confundirá a la bestia que los persigue.

Como parte del elenco también están Thandiwe Newton, Steve Zahn y Daniela Melchior.

En una entrevista para Variety, el director y coescritor Tom Gormican dijo que Anaconda (2025) no es un remake del thriller de 1997. Si bien la película es parte de la franquicia y comparte el título, la historia es totalmente diferente y se inclina hacia la comedia de terror, marcando su propia huella.

En 2024 Rudd y Black confirmaron la producción y fijaron la fecha de estreno en el 25 de diciembre del 2025.

En 2024 Black y Rudd
En 2024 Black y Rudd ya habían anunciado esta película (Foto: Sony)

¡Estamos haciendo una película!“, exclamó Black. Por su parte Rudd dijo que el público experimentará una serie de emociones mientras disfruta de la cinta.

“Si te quieres asustar, si quieres reír, si quieres pasar el rato con tus amigos. Quizá estás solo, triste y no tienes a nadie, esta película llegará en Navidad del 2025″, dijeron.

Finalmente, como parte del equipo de producción, se unen Brad Fuller y Andrew Form reconocidos por su trabajo en Un Lugar en Silencio de 2018. Bajo su propia productora Fully Formed Entertainment, cuentan con el apoyo de Sony además de la garantía de Rudd y Black que ya participaron en la exitosa reactivación de franquicias como Cazafantasmas y Jumanji respectivamente. Para Anaconda se conforma este equipo que busca darle un nuevo aire a una franquicia que se pensaba extinta.

Anaconda de 2025 es el
Anaconda de 2025 es el esfuerzo por revivir una franquicia que anteriormente fue bien recibida (Foto: Sony)

Anaconda de 1997

El thriller de 1997 Anaconda, presentó a una joven Jennifer Lopez, quien apenas estelarizaba su tercer película, junto a Owen Wilson y el rapero Ice Cube.

La historia gira alrededor de un grupo de documentalistas de National Geograpic que son secuestrados por un ambicioso cazador, interpretado por la estrella clásica del cine Jon Voight, quien los usa para capturar a la anaconda más grande y mortal del amazonas.

Anaconda de 1997 fue una cinta taquillera, recaudó 136 millones de dólares a nivel global y gracias al éxito se produjeron cuatro secuelas, las cuales no lograron el mismo éxito.

