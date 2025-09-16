Entretenimiento

Nicholas Braun se declaró inocente tras ser arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol

El actor deberá enfrentar un juicio en enero de 2026 y tendrá que abstenerse de consumir alcohol o cualquier otra droga.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Nicholas Braun se negó a
Nicholas Braun se negó a reconocer los cargos en su contra. (REUTERS/Mike Blake)

Nicholas Braun, conocido mundialmente por su papel de Greg Hirsch en la multipremiada serie Succession, enfrenta un proceso judicial luego de ser arrestado el pasado 30 de agosto en New Hampshire bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Dos semanas después del incidente, el actor de 37 años ingresó una declaración de “no culpable” a los cargos menores que se le imputan. El viernes 12 de septiembre, el artista ingresó formalmente su declaración de inocencia ante el tribunal de New Hampshire.

Inicialmente, estaba programada una audiencia de lectura de cargos para el martes 16 de septiembre, pero el acto judicial fue cancelado tras la presentación de su alegato.

La audiencia de Nicholas Braun
La audiencia de Nicholas Braun a se suspendió tras declararse inocente. (REUTERS/Mark Blinch)

Según informó el Departamento de Policía de Moultonborough, Nicholas Braun, fue detenido alrededor de las 11:15 p.m. del sábado 30 de agosto. En ese momento, los oficiales lo arrestaron por presunta conducción bajo influencia (DUI-impairment) y por circular sin luces encendidas en su vehículo.

El medio TMZ fue el primero en dar a conocer la noticia, detallando que el actor fue trasladado a la cárcel del condado de Carroll, de donde fue salió poco después sin necesidad de pagar fianza, tras ser puesto en libertad bajo reconocimiento propio.

Los documentos del caso, obtenidos posteriormente por la revista PEOPLE, precisan que Nicholas Braun enfrenta un cargo menor de DUI y una infracción adicional por operar un vehículo sin luces.

Como parte de sus condiciones de libertad bajo fianza, el actor tiene prohibido consumir alcohol o cualquier droga ilegal o sustancia controlada mientras dure el proceso.

Nicholas Braun no puede ingerir
Nicholas Braun no puede ingerir alcohol o drogas hasta su juicio en enero de 2026. REUTERS/Mike Blake

De acuerdo con la información judicial disponible, el juicio no se celebrará hasta enero de 2026, lo que extiende la incertidumbre sobre el desenlace del caso.

Cabe destacar que el arresto llega en un momento en que el actor parecía disfrutar de estabilidad personal.

En octubre de 2023, Braun contó a la revista PEOPLE que había pasado un “momento de absoluta dicha” en la cabaña de la familia de su novia, la fotógrafa Hyunji Ward, a orillas del lago Michigan, donde desconectaron de la tecnología y pasaron días cocinando juntos.

“La familia de mi novia tiene una cabaña en el lago Michigan. Siempre que vamos, no hay señal, y solo estamos horneando pasteles. De hecho, he aprendido a hacer la masa, todo. Puedo hacerlo todo”, dijo.

Nicholas Braun y Hyunji Ward
Nicholas Braun y Hyunji Ward oficializaron su relación en marzo de 2024. (Instagram/Nicholas Braun)

La relación fue confirmada públicamente en marzo de 2024, cuando el famoso publicó en Instagram un mensaje por el cumpleaños de Ward, , refiriéndose a ella como su “dulce, dulce y querida novia”.

“¡Me haces ser la mejor versión de mí misma! Como cuando dijiste que me quedaba bien esta camisa llena de tenedores. Tenías razón”, escribió.

Cabe recordar que Nicholas Braun alcanzó gran reconocimiento gracias a Succession, la serie de HBO que concluyó en 2023 tras cuatro temporadas.

Su interpretación de Greg Hirsch, el torpe pero ambicioso primo de los Roy, le valió tres nominaciones al Emmy, además de un premio del Sindicato de Actores (SAG Award) como parte del elenco.

Nicholas Braun fue nominado
Nicholas Braun fue nominado tres veces al Emmy por su papel en "Succession". (HBO vía AP)

Antes de conquistar la televisión, Braun había hecho carrera en producciones juveniles de Disney, como Sky High (2005), Minutemen (2008) y Princess Protection Program (2009).

Más recientemente, sorprendió con papeles más arriesgados: en 2024 encarnó a figuras icónicas como Andy Kaufman y Jim Henson en la película Saturday Night, además de participar en Splitsville, cinta presentada en el Festival de Cannes.

Temas Relacionados

Nicholas BraunarrestojuicioSuccession

Últimas Noticias

Arnold Schwarzenegger reaccionó a la muerte de Charlie Kirk: “Es increíble que alguien pierda la vida por una opinión”

El exgobernador de California mostró su tristeza por el asesinato del activista conservador

Arnold Schwarzenegger reaccionó a la

Eric Dane pidió financiar la investigación contra la esclerosis, tras ausentarse en los Premios Emmy 2025

El actor fue diagnosticado con esta enfermedad degenerativa a principios de 2025.

Eric Dane pidió financiar la

Yoga, café y familia: así es la receta infalible de Julianne Moore para un día perfecto

La multipremiada actriz comparte sus rituales más secretos para desconectar del estrés, encontrar equilibrio y recargar energías. Los detalles de su vida más íntima

Yoga, café y familia: así

Jamie Lee Curtis se quebró al recordar la muerte de Charlie Kirk

Aunque admitió sus diferencias con el influencer y activista político; la actriz no pudo evitar las lágrimas al mencionar su fe

Jamie Lee Curtis se quebró

La tragedia de Robert Redford: la pérdida de dos hijos y el refugio en la familia

El ganador del Oscar compartió en varias entrevistas cómo la pérdida de Scott y James afectó su vida

La tragedia de Robert Redford:
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo empieza la primavera 2025

¿Cuándo empieza la primavera 2025 en Argentina, según la ciencia?

“Dame tu mano”: intentó robar una joyería con un destornillador y fue reducido a golpes por los empleados

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

La devaluación de los últimos meses no alcanzó para abaratar los precios en dólares de los productos argentinos

Alerta por un puma suelto en las cercanías de un country de Pilar: así lo captaron las cámaras de seguridad

INFOBAE AMÉRICA
El Mercosur y el bloque

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

TELESHOW
María Valenzuela habló de la

María Valenzuela habló de la denuncia de violencia contra Rodolfo Ranni: “Estoy frágil y necesito que me cuiden”

Tini Stoessel compartió la intimidad de su preparación para Futtura

Marta Fort se sinceró acerca de las amistades que se acercaron por interés: “No llevaban ni la billetera”

La advertencia que lanzó Nico Occhiato en La Voz Argentina: “No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”

Buenas noches Familia: una joven sin un brazo demostró su talento y emocionó a Guido Kaczka con su historia de vida