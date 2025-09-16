Nicholas Braun se declaró inocente tras ser arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol

Nicholas Braun se negó a reconocer los cargos en su contra. (REUTERS/Mike Blake)

Nicholas Braun, conocido mundialmente por su papel de Greg Hirsch en la multipremiada serie Succession, enfrenta un proceso judicial luego de ser arrestado el pasado 30 de agosto en New Hampshire bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Dos semanas después del incidente, el actor de 37 años ingresó una declaración de “no culpable” a los cargos menores que se le imputan. El viernes 12 de septiembre, el artista ingresó formalmente su declaración de inocencia ante el tribunal de New Hampshire.

Inicialmente, estaba programada una audiencia de lectura de cargos para el martes 16 de septiembre, pero el acto judicial fue cancelado tras la presentación de su alegato.

La audiencia de Nicholas Braun a se suspendió tras declararse inocente. (REUTERS/Mark Blinch)

Según informó el Departamento de Policía de Moultonborough, Nicholas Braun, fue detenido alrededor de las 11:15 p.m. del sábado 30 de agosto. En ese momento, los oficiales lo arrestaron por presunta conducción bajo influencia (DUI-impairment) y por circular sin luces encendidas en su vehículo.

El medio TMZ fue el primero en dar a conocer la noticia, detallando que el actor fue trasladado a la cárcel del condado de Carroll, de donde fue salió poco después sin necesidad de pagar fianza, tras ser puesto en libertad bajo reconocimiento propio.

Los documentos del caso, obtenidos posteriormente por la revista PEOPLE, precisan que Nicholas Braun enfrenta un cargo menor de DUI y una infracción adicional por operar un vehículo sin luces.

Como parte de sus condiciones de libertad bajo fianza, el actor tiene prohibido consumir alcohol o cualquier droga ilegal o sustancia controlada mientras dure el proceso.

Nicholas Braun no puede ingerir alcohol o drogas hasta su juicio en enero de 2026. REUTERS/Mike Blake

De acuerdo con la información judicial disponible, el juicio no se celebrará hasta enero de 2026, lo que extiende la incertidumbre sobre el desenlace del caso.

Cabe destacar que el arresto llega en un momento en que el actor parecía disfrutar de estabilidad personal.

En octubre de 2023, Braun contó a la revista PEOPLE que había pasado un “momento de absoluta dicha” en la cabaña de la familia de su novia, la fotógrafa Hyunji Ward, a orillas del lago Michigan, donde desconectaron de la tecnología y pasaron días cocinando juntos.

“La familia de mi novia tiene una cabaña en el lago Michigan. Siempre que vamos, no hay señal, y solo estamos horneando pasteles. De hecho, he aprendido a hacer la masa, todo. Puedo hacerlo todo”, dijo.

Nicholas Braun y Hyunji Ward oficializaron su relación en marzo de 2024. (Instagram/Nicholas Braun)

La relación fue confirmada públicamente en marzo de 2024, cuando el famoso publicó en Instagram un mensaje por el cumpleaños de Ward, , refiriéndose a ella como su “dulce, dulce y querida novia”.

“¡Me haces ser la mejor versión de mí misma! Como cuando dijiste que me quedaba bien esta camisa llena de tenedores. Tenías razón”, escribió.

Cabe recordar que Nicholas Braun alcanzó gran reconocimiento gracias a Succession, la serie de HBO que concluyó en 2023 tras cuatro temporadas.

Su interpretación de Greg Hirsch, el torpe pero ambicioso primo de los Roy, le valió tres nominaciones al Emmy, además de un premio del Sindicato de Actores (SAG Award) como parte del elenco.

Nicholas Braun fue nominado tres veces al Emmy por su papel en "Succession". (HBO vía AP)

Antes de conquistar la televisión, Braun había hecho carrera en producciones juveniles de Disney, como Sky High (2005), Minutemen (2008) y Princess Protection Program (2009).

Más recientemente, sorprendió con papeles más arriesgados: en 2024 encarnó a figuras icónicas como Andy Kaufman y Jim Henson en la película Saturday Night, además de participar en Splitsville, cinta presentada en el Festival de Cannes.