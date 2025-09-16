Entretenimiento

La película de la que Robert Redford fue despedido por querer “mejorar” al protagonista: “Él estaba eliminando lo desagradable del personaje”

El filme, que terminó en manos de Paul Newman, llegó a obtener cinco nominaciones a los Premios Oscar

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
El papel de Frank Galvin,
El papel de Frank Galvin, un abogado derrotado por el alcohol y la desilusión, no fue del agrado de Redford (Photo by Valery HACHE / AFP)

El mundo del cine despide hoy a Robert Redford, uno de los grandes galanes de Hollywood, actor, director y fundador del festival de Sundance, fallecido el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su casa de Utah, según confirmó Variety.

Su legado abarca décadas de cine clásico, un Oscar como director por Ordinary People (1980) y el ferviente impulso al cine independiente.

Sin embargo, en la carrera de Redford también hubo papeles que rechazó, entre ellos uno que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su gran amigo y colega Paul Newman: The Verdict (Será justicia).

The Verdict, estrenada en 1982 y dirigida por Sidney Lumet, fue una adaptación de la novela homónima de Barry Reed.

Paul Newman aceptó el reto
Paul Newman aceptó el reto de interpretar a Galvin sin suavizar sus defectos, viendo en ellos la fuerza del personaje (IMBD/20th Century Fox)

El guion, escrito por David Mamet, narraba la historia de Frank Galvin, un abogado de Boston en plena decadencia, alcohólico y desilusionado, que decide aceptar un caso de negligencia médica. Lo que empieza como una oportunidad para obtener dinero fácil se convierte en un proceso de redención personal cuando el protagonista comprende que lo verdaderamente importante es defender la justicia, incluso si eso significa arriesgarlo todo.

El filme fue reconocido por su crudeza y su realismo: desde las primeras escenas, con Galvin bebiendo solo en bares oscuros, hasta la tensión del juicio en los tribunales de Boston. La propuesta arrancaba con un retrato sombrío de un hombre derrotado, lejos de los héroes convencionales de Hollywood.

¿Cómo se involucró Robert Redford?

De acuerdo con los archivos de producción y lo publicado por Far Out Magazine, Robert Redford mostró un gran interés inicial en el proyecto y llegó a obtener una copia del guion.

En esa época, Redford era
En esa época, Redford era una de las estrellas más taquilleras de la época. (Photo by Screen Archives)

Sin embargo, desde el principio planteó exigencias: quería suavizar el personaje de Frank Galvin, eliminar aspectos negativos como su alcoholismo y su carácter autodestructivo, buscando un papel más cercano a su imagen de galán refinado.

Los productores, Richard Zanuck y David Brown, escucharon sus sugerencias e incluso aceptaron reescrituras. Redford llegó a trabajar con el director James Bridges en nuevas versiones del libreto, cada una más “desinfectada” que la anterior.

Como ninguna de las reescrituras convenció a los productores, Bridges se retiró del proyecto. Luego, Redford busco acercarse discretamente a Sydney Pollack, su colaborador habitual en filmes como Out of Africa y The Electric Horseman, intentando que él se hiciera cargo de la dirección.

La situación tensó la relación con los productores, quienes consideraban que el proyecto se estaba alejando del espíritu original. Finalmente, al no llegar a un acuerdo, Redford fue retirado del filme.

Los productores consideraban que la
Los productores consideraban que la imagen pulida de Redford no encajaba con el tono sombrío del personaje (Shutterstock)

Como señaló después el propio Lumet en su libro Making Movies, “él estaba eliminando lo desagradable del personaje, buscando hacerlo más simpático, pero Mamet había escrito a un borracho que se redime enfrentando su propio miedo. Esa era la esencia de la historia”.

Paul Newman toma el relevo

Con Redford fuera del proyecto, Sidney Lumet decidió recuperar el guion original de Mamet. Fue entonces cuando los productores ofrecieron el papel a Paul Newman.

A diferencia de su amigo, Newman no temía adentrarse en las aristas más oscuras del personaje. Según recogió Far Out Magazine, Paul “se sintió atraído por los defectos del protagonista” y entendió que la vulnerabilidad y su desgracia eran lo que lo hacían interesante.

La relación entre Redford y Newman había sido una de las más célebres de Hollywood. Juntos protagonizaron Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), donde la química entre ambos se convirtió en un fenómeno cultural, y más tarde volvieron a coincidir en The Sting (1973), ganadora del Oscar a Mejor Película. Aunque nunca volvieron a compartir pantalla, ambos actores mantuvieron una estrecha amistad y solían comentar proyectos entre sí.

La negativa de Redford permitió
La negativa de Redford permitió que su amigo y colega Paul Newman firmara una de las actuaciones más celebradas de su carrera (IMBD/20th Century Fox)

Que Newman tomara el papel que Redford rechazó fue una consecuencia natural de esa dinámica: si uno no lo hacía, el otro podía aprovechar la oportunidad. Y en este caso, la apuesta de Newman resultó histórica.

El filme obtuvo cinco nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor para Newman. Aunque no ganó en ninguna categoría, consolidó la reputación del intérprete en personajes más serios, alejado de la simple imagen de galán de ojos azules.

Para muchos críticos, el rechazo de Redford resultó ser una bendición para el proyecto: su perfil elegante habría chocado con el tono sombrío de la historia, mientras que Newman supo encarnar a la perfección a un hombre derrotado que lucha por recuperar la dignidad.

Temas Relacionados

Robert RedfordPaul NewmanThe VerdictSerá justiciaPelículasEstrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Robert Redford, el año que huyó de Hollywood: la vida hippie en la sierra de Mijas, el duelo familiar y el renacer artístico

Un retiro inesperado en España marcó un antes y un después en la vida del actor. La búsqueda de paz, la superación de pérdidas y el impacto en su carrera

Robert Redford, el año que

Robert Redford: la millonaria fortuna del actor al momento de su muerte

El artista estadounidense supo combinar su pasión por el cine con inversiones inteligentes y proyectos ecológicos, logrando un patrimonio que inspira a nuevas generaciones de creadores

Robert Redford: la millonaria fortuna

Robert Redford: las películas del actor más aclamadas por la crítica

Estos largometrajes muestran diferentes facetas del talento y la versatilidad del actor a lo largo de su carrera

Robert Redford: las películas del

Así fue la última entrevista de Robert Redford: una lección para el futuro del séptimo arte

El legendario actor de Hollywood dejó valiosos consejos para los jóvenes creadores, resaltando la perseverancia y la autenticidad como claves para transformar la industria cinematográfica

Así fue la última entrevista

Murió Robert Redford, una de las máximas estrellas de la historia del cine

El actor y director estadounidense, referente de Hollywood y fundador del Festival de Sundance, murió en su casa de Utah a los 89 años

Murió Robert Redford, una de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Manuel Valdés cuestionó los

Juan Manuel Valdés cuestionó los anuncios del Gobierno sobre discapacidad: “Que no nos tomen por tontos”

Milei envió un mensaje en clave electoral en la CPAC: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

¿Hay diferencia entre los huevos de cáscara blanca y cáscara marrón? Esto dice la ciencia

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

Robert Redford y la historia secreta de “Todos los hombres del presidente”, la película que cambió la historia del periodismo

INFOBAE AMÉRICA
“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel

“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias tras el fin del subsidio al diésel

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

Robert Redford y la historia secreta de “Todos los hombres del presidente”, la película que cambió la historia del periodismo

Robert Redford, el año que huyó de Hollywood: la vida hippie en la sierra de Mijas, el duelo familiar y el renacer artístico

Bolivia: denuncian que ocho de cada diez camiones están varados por falta de combustible

TELESHOW
Camilota se emocionó al hablar

Camilota se emocionó al hablar de la salud de Thiago Medina: “Ayer me arrodillé y le pedí tanto a Dios”

La tierna foto de Úrsula Corberó con su pancita de embarazada al descubierto: “Muy feliz”

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”

Adrián Suar debutó como director teatral: los looks de los famosos y el gesto de Mirtha Legrand

Nacho Castañares habló sobre la grave situación de Thiago Medina: “Sigamos rezando”