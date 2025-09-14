Entretenimiento

Robert Plant sobre Saving Grace: “Todo comenzó con un encuentro casual en un pub”

El reconocido músico británico reflexiona en una entrevista con UNCUT sobre el proceso creativo de su nuevo banda, priorizando el carácter auténtico de cada grabación y poniendo en primer plano la conexión y espontaneidad

Por Fausto Urriste

Robert Plant revela el origen
Robert Plant revela el origen espontáneo de Saving Grace y su apuesta por la autenticidad musical (REUTERS/Dylan Martinez)

La voz de Robert Plant transmite serenidad al relatar, en una entrevista con UNCUT, el nacimiento de Saving Grace, su nueva banda. Tras décadas de protagonismo con Led Zeppelin, se aparta de los grandes escenarios y encuentra en West Midlands el terreno fértil para un proyecto íntimo y colaborativo.

Todo comenzó con un encuentro casual en un pub, sin expectativas ni agenda”, afirmó Plant, quien recuerda que aquella charla con Matt Worley, multiinstrumentista local, fue el punto de partida para reunir a músicos de la región. “Aquí nadie perseguía el éxito ni la fama inmediata; queríamos hacer música honesta, sin presiones externas”, señaló Plant.

La llegada de Worley aportó una visión musical anclada en las raíces británicas, inspirada por referentes como The Incredible String Band y Sandy Denny. Más tarde, se sumaron otros músicos de la zona, entre ellos Tony Kelsey, consolidando una formación diversa y talentosa que prioriza la interacción y el aprendizaje colectivo.

El proceso creativo: autenticidad por encima de la perfección

El nuevo proyecto de Robert
El nuevo proyecto de Robert Plant prioriza la conexión, la humildad y la colaboración artística (Tom Oldham)

El enfoque de Saving Grace hacia la creación de su primer disco también rompió con los moldes tradicionales. “Queríamos probar algo diferente, grabar en lugares con historia y atmósfera, donde la energía del grupo fluyera naturalmente”, explicó Plant.

Por eso, la banda eligió inicialmente un granero en Cotswold para plasmar las primeras tomas, en un entorno lejos del bullicio urbano. Posteriormente, la búsqueda de un sonido aún más honesto los llevó hasta la frontera con Gales, donde grabaron nuevamente parte del material.

“Nos interesaba capturar la energía y el carácter del momento, no la perfección técnica de un estudio moderno”, subrayó Plant. Esta decisión se revela en el álbum, donde las imperfecciones y matices reflejan una interpretación real y no forzada.

Saving Grace graba su primer
Saving Grace graba su primer álbum en escenarios rurales para capturar energía y honestidad (Tom Oldham)

Las canciones seleccionadas incluyen piezas tradicionales, blues y reinterpretaciones contemporáneas, mostrando la amplitud y curiosidad musical del grupo. El debut se abre con “Chevrolet”, un tema clásico renovado por el banjo de Worley, que imprime un aire fresco sin recurrir a lugares comunes estadounidenses.

Suzi Dian: una voz para el equilibrio

La integración de Suzi Dian fue decisiva en la esencia del grupo. Plant destaca que “desde el primer ensayo, demostró una sensibilidad única; su voz encaja perfectamente y aporta una nueva dimensión a las armonías”.

El contrapunto entre el timbre de Dian y el de Plant enriquece temas como “I Never Will Marry”, donde también participa Worley. Este equilibrio vocal, que recuerda colaboraciones anteriores de Plant —como las realizadas junto a Alison Krauss y Patty Griffin—, se expresa ahora con una identidad británica marcada.

La banda liderada por Plant
La banda liderada por Plant apuesta por la cercanía con el público en pequeños recintos (REUTERS/David Klein)

El repertorio del debut combina adaptaciones de clásicos y aportes originales, con un tratamiento cuidadoso y contemporáneo. “Intentamos versionar piezas icónicas respetando su espíritu, pero aportando nuestra propia interpretación”, explicó Plant.

Destacan versiones intensas de “As I Roved Out” y “It’s A Beautiful Day Today”, junto a temas como “Higher Rock” y “Too Far From You”, liderados por Dian. La variedad de géneros y la versatilidad de las voces se convierten en el sello del grupo.

Prioridad: cercanía con el público y humildad

Saving Grace presentó su propuesta en pequeños recintos y teatros locales, donde apuesta por la proximidad y la comunicación directa con el público. “En el escenario no hay liderazgos rígidos. Si alguna canción lo requiere, cedo el centro para que mis compañeros tengan espacio. Nuestro objetivo es disfrutar juntos cada presentación”, aseguró Plant.

Robert Plant rechaza la nostalgia
Robert Plant rechaza la nostalgia y defiende la creación musical genuina en el presente (Photo by Chris Walter/WireImage)

Esta actitud dista del protagonismo que lo caracterizó en otras etapas de su carrera y refuerza el espíritu colaborativo del proyecto.

Según UNCUT, el grupo logra equilibrar la fuerza y la delicadeza, apartándose de fórmulas previsibles y evitando tanto la ostentación de algunas escenas como las rutas exóticas de experimentos anteriores de Plant. “Saving Grace no nació como un plan, sino como la satisfacción de hacer música genuina entre amigos”, sintetizó el cantante.

Mientras la banda amplía su repertorio y recorre nuevos escenarios, Plant recalca que el valor fundamental es el momento compartido y la honestidad artística: “No me interesa la nostalgia ni que el pasado condicione este presente. Saving Grace existe porque necesitamos crear y disfrutar de la música sin presión, solo por el placer de hacerlo juntos”.

