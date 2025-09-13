El cantante Ne-Yo contó cómo es su relación poliamorosa con cuatro mujeres: “Las considero mis esposas”

El cantante Ne-Yo y sus cuatro novias: (Instagram/NeYo)

El cantante y compositor Shaffer Chimere Smith, conocido mundialmente como Ne-Yo, habló sin tapujos sobre su actual estilo de vida sentimental.

Tras su divorcio en 2022 de Crystal Renay Williams, madre de tres de sus hijos, el intérprete de "So Sick" mantiene actualmente una relación poliamorosa con cuatro mujeres. A pesar de que podría ser cuestionable para algunos, él asegura que es lo ideal para él y sus parejas.

“Mi vida amorosa es fenomenal. Estoy en un gran momento. Actualmente estoy en una relación poliamorosa. Tengo cuatro bellas damas que están conmigo de manera regular”, declaró en el stream de Kai Cenat, una entrevista transmitida este miércoles 10 de septiembre.

Ne-Yo, de 45 años, explicó que la decisión de abrirse al poliamor surgió como una forma de honestidad radical después de su separación matrimonial.

El cantante Ne-Yo y Arielle, una de sus cuatro novias (Instagram/NeYo)

“Tengo 45 años. A estas alturas de mi vida, todo lo que hago es sobre qué es lo mejor para mí, lo mejor para mis hijos, lo mejor para mi tribu. Eso es todo”, aseguró.

“Fui esposo antes de esto, de una sola mujer. Las cosas no salieron bien. Cometí mis errores. Nos divorciamos. Mucha gente salió lastimada en el proceso, y me dije en ese momento que nunca más iba a mentirle a nadie sobre nada”, admitió durante la misma conversación.

Por ello, para evitar la etiqueta de infidelidad, el ganador del Grammy relató que fue totalmente sincero con una de las mujeres que ya formaba parte de su vida antes de tomar la decisión de oficializar su estilo poliamoroso.

“Le dije: ‘Escucha, tú sabes que me importas. Me importas mucho. Pero no eres solo tú. También me importa ella, y ella, y ella. Así que lo que quiero hacer es reunir todo esto. Si estás de acuerdo, vamos juntos. Si no, no pasa nada. Tú sigues tu camino y yo el mío. Esa es la única manera en que funciona’”, explicó.

Ne-Yo y Bri. El artista presentó oficialmente a sus novias en marzo de este año (Instagram/NeYo)

En otra entrevista previa, el artista R&B lo justificó así: “Siento que desperdicié mucho tiempo siendo deshonesto, al punto que, si hubiera tomado este enfoque desde el principio, me habría ahorrado muchos dolores de cabeza y de corazón”.

Las cuatro mujeres de su vida

Ne-Yo presentó públicamente a sus cuatro parejas en marzo de 2025 a través de Instagram.

En su publicación, titulada con un provocador “Damas y caballeros, les persento a mi pirámide”, mostró fotografías y clips de las mujeres con un mensaje desafiante a las críticas: “Digan algo bonito o sigan con su vida. Nosotros estamos felices aquí”.

Las cuatro mujeres son Cristina, apodada “Pretty Baby”; Arielle Hill, conocida como “Twin Flame”; Moneii, llamada “Phoenix Feather”; Brionna Williams, a quien apoda “Sexy Lil’ Somethin’”.

El cantante Ne-Yo y Cristina. El intérprete insiste en que entre ellos todo se basa en consentimiento y absoluta honestidad. (Instagram/NeYo)

Los cuatro nombres se repiten en sus apariciones públicas junto al artista, incluso en salidas como la visita al store de Skims de Kim Kardashian en Los Ángeles ese mismo miércoles.

Los paparazzi fotografiaron a Ne-Yo y a sus cuatro novias cargando bolsas de compras.

Una vida cotidiana fuera de lo común

La convivencia entre los cinco está marcada por una logística particular. Ne-Yo explicó que comparten camas extragrandes llamadas Alaskan King, que él mismo comparó con “dos California King uno al lado del otro”.

Además, dejó claro que no está “legalmente casado” con ninguna de ellas, aunque las reconoce en igualdad, “como si fueran sus esposas”.

En entrevistas, el músico insiste en que ninguna de sus parejas es engañada ni manipulada. (Instagram/NeYo)

Más allá de su inusual vida amorosa, Ne-Yo es también un padre dedicado. El cantante tiene siete hijos de tres relaciones previas:

Con la exestrella de Real Housewives of Atlanta , Monyetta Shaw-Carter, comparte a Madilyn Grace y Mason Evan .

Con su exesposa Crystal Renay Williams tuvo a Shaffer Chimere Jr. , Roman Alexander-Raj y Isabella Rose .

Con Sade Jenea Bagnerise es padre de Braiden y Brixton.

El propio Ne-Yo reveló que habla con total franqueza de su estilo de vida ante sus hijos: “Les respondo con honestidad. No le miento a nadie, ni siquiera a mis hijos. Es como: ‘Oye, esta es la novia de papá. Y también aquella, y aquella, y aquella. Ella te va a preparar cereal, ella te hará el almuerzo y ella te lavará la ropa’. Y está todo bien”