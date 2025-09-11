Saoirse Ronan y Jack Lowden dan la bienvenida a su primer hijo

Los orgullosos padres no ocultaron su felicidad mientras paseaban juntos y revisaban el cochecito de su bebé en Londres (REUTERS/Toby Melville TPX IMAGES OF THE DAY)

La actriz irlandesa Saoirse Ronan, reconocida mundialmente por su papel en Mujercitas, y su esposo, el actor escocés Jack Lowden, acaban de dar la bienvenida a su primer hijo.

La pareja fue vista recientemente en Londres disfrutando de un paseo en familia mientras empujaban un cochecito de bebé, confirmando así la noticia de que se convirtieron en padres por primera vez.

Según imágenes publicadas por The Sun el 11 de septiembre de 2025, los actores fueron captados en una caminata tranquila en un parque londinense, intercambiando gestos de cariño y revisando con ternura el carrito donde descansaba su pequeño.

“Los orgullosos padres enamorados fueron vistos sonriendo mientras se inclinaban sobre el cochecito de su bebé durante su romántico paseo en Londres”, informó el medio británico.

En declaraciones previas, Ronan aseguró que deseaba ser madre (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ambos actores han optado por mantener su vida privada fuera del foco mediático, limitándose a contadas declaraciones. Es por eso que también se supo del embarazo de la actriz luego de que se le viera la pancita en mayo, cuando asistió a un desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París.

Ronan, de 31 años, y Lowden, de 35, se conocieron en 2018 durante el rodaje del drama histórico Las dos reinas. Ella interpretaba a María Estuardo y él encarnaba a Lord Darnley, el esposo de la reina. Desde entonces nació también una relación fuera de cámaras.

El propio Lowden no ha ocultado la admiración que siente hacia su pareja. En un panel de AOL para promocionar la película, el actor destacó: “Ella es una fuerza de la naturaleza dentro y fuera de la pantalla, y absolutamente intrépida y una líder brillante también”.

Seis años después de ese primer encuentro, la pareja selló su historia de amor con una boda íntima en Edimburgo, celebrada en 2024. La ceremonia contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Más tarde, Ronan bromeó sobre su nueva vida de casada en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: “Me casé. Ahora tengo 30 años. Ya estoy mayor. Estoy desesperada por convencer a mi esposo Jack de que hagamos un dúo de karaoke cursi… Quiero que sea Shallow de A Star is Born. Quiero que él sea mi Bradley [Cooper] y yo ser su Gaga. Y no quiere hacerlo. No se compromete. Y yo pienso: bueno, ¿para qué sirve el matrimonio entonces? ¿Me entiendes?”.

El nacimiento de su primer hijo se produce un año después de que la pareja contrajera matrimonio en Edimburgo (REUTERS/Aude Guerrucci)

El sueño de la maternidad

La llegada de su primer hijo cumple un anhelo personal para la actriz. En una entrevista citada por Daily Mail, Ronan confesó que ser madre era un deseo que había tenido desde hace años.

“Me volví exitosa siendo bastante joven… Eso significó que, para cuando encontré a mi pareja, estaba en la etapa en la que me gustaría tener un hijo si eso se diera. Siempre he querido eso. Me siento afortunada por el hecho de que, si me tomo un descanso, no estaría renunciando a mi carrera para siempre. Pero sí, siempre lo he querido”, explicó.

La pareja comparte una casa valorada en 2,8 millones de euros en Londres, donde viven junto a su perro terrier, Fran. Fue en esta ciudad donde fueron vistos recientemente en su primera aparición pública como padres.

Según datos del tabloide The Sun, el cochecito de su bebé es de la marca Nuna y está valorado en alrededor de £1,200 con accesorios incluidos.