Entretenimiento

Murió Yu Menglong, actor y cantante chino tras caer de un edificio

El joven de 37 años fue parte del c-drama “Eternal love”, una exitosa serie de fantasía que se hizo popular en Netflix

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Murió Yu Menglong, actor y
Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

El mundo del entretenimiento chino se encuentra de luto tras la muerte de Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, actor y cantante de 37 años que falleció en la madrugada de este jueves después de caer desde un quinto piso en Pekín.

De acuerdo con un reporte de AsiaOne, los rumores sobre el fallecimiento comenzaron en la mañana, cuando un paparazzi publicó en Weibo que el actor de Eternal Love (2017) y Go Princess Go (2015) había muerto tras caer de un edificio en la capital china.

La publicación —ya eliminada— detallaba que el intérprete había asistido a una reunión en la casa de un amigo el 10 de septiembre, junto a cinco o seis personas. Según esa versión, se retiró a descansar cerca de las 2 a.m. y cerró con llave la habitación.

El paparazzi relató que “horas después, alrededor de las seis de la mañana, sus amigos no pudieron encontrarlo”. Poco más tarde, un residente que paseaba a su perro descubrió el cuerpo en la planta baja del edificio y dio aviso a la policía.

Murió Yu Menglong, actor y
Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

Por ahora, las autoridades locales descartaron la posibilidad de un acto criminal, aunque mantienen abierta la investigación.

El post en Weibo desató conmoción entre los fans del actor quienes esperaban el pronunciamiento oficial de sus representantes. Dicho comunicado llegó por la tarde en las redes sociales de Yu.

“Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong murió tras caer el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier indicio de crimen. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”, refiere la traducción de AsiaOne.

¿Quién era Yu Menlong?

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en China. Su primera aparición pública fue en 2007, cuando participó en el concurso televisivo My Show! My Style!, donde llegó al Top 16 en la provincia de Xi’an.

Posteriormente, intentó abrirse paso en el programa Super Boy, del canal Hunan TV, primero en 2010 y luego en 2013, edición en la que alcanzó el Top 10 nacional.

Murió Yu Menglong, actor y
Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

Paralelamente, comenzó a incursionar como director de videoclips y en 2010 estuvo detrás del video musical de la cantante Deanna Ding para el tema 61 Seconds.

En 2011 hizo su debut como actor en el cortometraje The Little Prince, y poco después en The Rules (2014), filme que fue reconocido como Mejor Película Independiente en el 4.º Festival Internacional de Micro Cine Universitario.

Su gran salto llegó en 2015 con el drama histórico Go Princess Go, donde interpretó al noveno príncipe. Ese mismo año lanzó su primer álbum, Toy. Desde entonces, su carrera comenzó a fortalecerse, con papeles en producciones de gran repercusión como Eternal Love: Ten Miles of Peach Blossoms (2017), donde dio vida a Bai Zhen, hermano de la protagonista Bai Qian.

Más adelante protagonizó la adaptación televisiva The Legend of White Snake (2019) como Xu Xian, y siguió construyendo un perfil diverso con títulos como The Love Lasts Two Minds (2020), The Moon Brightens for You (2020), Love Game in Eastern Fantasy (2024) y su última aparición en Feud (2025).

Murió Yu Menglong, actor y
Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

La noticia de su fallecimiento conmocionó a colegas y seguidores, que rápidamente llenaron las redes sociales con mensajes de despedida.

La actriz Dilireba, quien compartió con él en proyectos televisivos, escribió en Weibo: “En mi memoria, siempre has sido el gentil y sincero Bai Zhen. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar en un programa, seguías siendo el amable y bondadoso Yu Menglong. Descansa en paz, siempre te recordaremos”.

Por su parte, el actor Liu Ruilin, compañero en Ten Miles of Peach Blossoms, expresó: “Te conocí gracias a TMOPB. En los últimos 10 años, aunque no hemos estado muy en contacto, cada vez que te veía era como una brisa de primavera con tu gentileza y amabilidad”.

Temas Relacionados

Yu MenglongEternal LoveAlan Yu

Últimas Noticias

Cine y moda rendirán homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película que explorará su legado

Tras la muerte del icónico diseñador italiano, se anunció la realización de una biopic que buscará explorar aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional, según Vanity Fair

Cine y moda rendirán homenaje

“Número desconocido”: qué pasó con los padres de Owen McKenny tras el escándalo de cyberbullying

Un revelador documental mostró la extraña conducta de una madre, que fue responsable de acoso cibernético a su propia hija

“Número desconocido”: qué pasó con

Charlie Sheen: esta es la fortuna del actor tras años de excesos y escándalos

La patrimonio del actor tuvo su apogeo durante la serie “Two and a Half Men”, aunque los conflictos personales y legales alteraron su estabilidad financiera

Charlie Sheen: esta es la

“El Conjuro: Últimos Ritos” rompe récords como la película de terror más taquillera con 194 millones en su estreno mundial

El largometraje dirigido por Michael Chaves consiguió la mejor apertura de la saga en 66 territorios y superó las marcas históricas que antes pertenecían a It

“El Conjuro: Últimos Ritos” rompe

Bad Bunny dejó fuera a Estados Unidos de su gira por temor a redadas migratorias de ICE

El intérprete priorizó la seguridad de sus fanáticos latinos ante el endurecimiento de la política migratoria

Bad Bunny dejó fuera a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Récord absoluto para el oro:

Récord absoluto para el oro: por qué el valor de la onza es el más alto de la historia

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

La industria global del gas resalta el valor de Vaca Muerta: “Ningún tema político obstaculizará el proyecto argentino”

Las importaciones de carne aviar aumentaron casi 300% en lo que va del año, mientras que las exportaciones cayeron

Detuvieron a un hombre que tenía a dos mujeres cautivas en su casa de Córdoba: el video del rescate

INFOBAE AMÉRICA
El reto inmediato del nuevo

El reto inmediato del nuevo primer ministro francés: formar Gobierno y salvar el Presupuesto 2026

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

TELESHOW
Qué dijo Agus Franzoni de

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco