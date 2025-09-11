Murió Yu Menglong, actor y cantante chino tras caer de un edificio

Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

El mundo del entretenimiento chino se encuentra de luto tras la muerte de Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, actor y cantante de 37 años que falleció en la madrugada de este jueves después de caer desde un quinto piso en Pekín.

De acuerdo con un reporte de AsiaOne, los rumores sobre el fallecimiento comenzaron en la mañana, cuando un paparazzi publicó en Weibo que el actor de Eternal Love (2017) y Go Princess Go (2015) había muerto tras caer de un edificio en la capital china.

La publicación —ya eliminada— detallaba que el intérprete había asistido a una reunión en la casa de un amigo el 10 de septiembre, junto a cinco o seis personas. Según esa versión, se retiró a descansar cerca de las 2 a.m. y cerró con llave la habitación.

El paparazzi relató que “horas después, alrededor de las seis de la mañana, sus amigos no pudieron encontrarlo”. Poco más tarde, un residente que paseaba a su perro descubrió el cuerpo en la planta baja del edificio y dio aviso a la policía.

Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

Por ahora, las autoridades locales descartaron la posibilidad de un acto criminal, aunque mantienen abierta la investigación.

El post en Weibo desató conmoción entre los fans del actor quienes esperaban el pronunciamiento oficial de sus representantes. Dicho comunicado llegó por la tarde en las redes sociales de Yu.

“Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong murió tras caer el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier indicio de crimen. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”, refiere la traducción de AsiaOne.

¿Quién era Yu Menlong?

Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en China. Su primera aparición pública fue en 2007, cuando participó en el concurso televisivo My Show! My Style!, donde llegó al Top 16 en la provincia de Xi’an.

Posteriormente, intentó abrirse paso en el programa Super Boy, del canal Hunan TV, primero en 2010 y luego en 2013, edición en la que alcanzó el Top 10 nacional.

Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

Paralelamente, comenzó a incursionar como director de videoclips y en 2010 estuvo detrás del video musical de la cantante Deanna Ding para el tema 61 Seconds.

En 2011 hizo su debut como actor en el cortometraje The Little Prince, y poco después en The Rules (2014), filme que fue reconocido como Mejor Película Independiente en el 4.º Festival Internacional de Micro Cine Universitario.

Su gran salto llegó en 2015 con el drama histórico Go Princess Go, donde interpretó al noveno príncipe. Ese mismo año lanzó su primer álbum, Toy. Desde entonces, su carrera comenzó a fortalecerse, con papeles en producciones de gran repercusión como Eternal Love: Ten Miles of Peach Blossoms (2017), donde dio vida a Bai Zhen, hermano de la protagonista Bai Qian.

Más adelante protagonizó la adaptación televisiva The Legend of White Snake (2019) como Xu Xian, y siguió construyendo un perfil diverso con títulos como The Love Lasts Two Minds (2020), The Moon Brightens for You (2020), Love Game in Eastern Fantasy (2024) y su última aparición en Feud (2025).

Murió Yu Menglong, actor y cantante chino (Weibo/agencia)

La noticia de su fallecimiento conmocionó a colegas y seguidores, que rápidamente llenaron las redes sociales con mensajes de despedida.

La actriz Dilireba, quien compartió con él en proyectos televisivos, escribió en Weibo: “En mi memoria, siempre has sido el gentil y sincero Bai Zhen. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar en un programa, seguías siendo el amable y bondadoso Yu Menglong. Descansa en paz, siempre te recordaremos”.

Por su parte, el actor Liu Ruilin, compañero en Ten Miles of Peach Blossoms, expresó: “Te conocí gracias a TMOPB. En los últimos 10 años, aunque no hemos estado muy en contacto, cada vez que te veía era como una brisa de primavera con tu gentileza y amabilidad”.