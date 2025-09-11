Gorillaz anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Mountain’

El nuevo álbum es un LP con 15 canciones llenas de colaboraciones y ritmos inspirados en la cultura hindú (Instagram/@gorillaz)

Finalmente, Gorillaz ha anunciado su nuevo material musical bajo el título The Mountain, la fecha oficial del lanzamiento es el 20 de marzo de 2026.

El álbum se suma como la novena producción de estudio de Gorillaz y será el primero que graben bajo su propio sello discográfico KONG.

El LP contiene 15 canciones inéditas que expanden el universo narrativo y sonoro de Gorillaz, el material abre con el tema que le da su nombre “The Mountain”, seguida de “The Moon Cave”, el sencillo “The Happy Dictator”, “The Hardest Thing”, “Orange Country” con la sorpresiva colaboración de Bizarrap y los temas: “The God Of Lying”, “The Empty Dream Machine”, “The Manifesto”, “The Plastic Guru”, “Delirium”, “Damascus”, “The Shados Light”, “Casablanca”, “The Sweet Prince” y “The Sad God”.

El nuevo álbum cuenta con múltiples colaboraciones de artistas de varias partes del mundo y diferentes idiomas (Instagram@gorillaz)

Así mismo, cuenta con múltiples colaboraciones de artistas de distintas latitudes del planeta, entre los que figuran Black Thought de The Roots, Anoushka Shankar hija del maestro de la sitar, Ravi Shankar, Johnny Marr de IDLES, Jalen Ngonda, Asha Puthli, Omar Souleyman, Tassin Bey, Amaan y Ayaan AliBangash además de la colaboración del legendario Paul Simoon de The Clash.

Anteriormente, Damon Albarn adelantó en una entrevista con The Times que el nuevo material sería “en cuatro idiomas” lo que confirmó el medio Consequence of Sound.

The Mountain se grabó en distintas partes del mundo. Damon Albarn visitó estudios en la India, Londres, Los Angeles, Miami y Nueva York. La energía multicultural se dejará sentir con canciones en cinco idiomas: Árabe, Inglés, Hindi, Español y Yoruba.

Los integrantes de la banda vuelven tras un largo retiro espiritual con nuevo disco y gira (Instagram@gorillaz)

En un álbum de Gorillaz no puede faltar el arte conceptual. El responsable es Jamie Hewlett quien desde 1998 se encarga de darle vida a la banda virtual quienes en esta ocasión vuelven con una estética inspirada en la cultura hindú.

Como muestran en las primeras imágenes y según informa Consequence, los miembros de la banda actualmente se encuentran escondidos en Mumbai con pasaportes falsos. Después de “darle la espalda al mundo del estrellato”, ahora están inmersos en una exploración espiritual que los llevó a experimentar con ritmos de música mística “mientras que navegan los paisajes montañosos de esta cosa llamada vida”.

La noticia del nuevo álbum llega acompañada del sencillo “The Happy Dictator” con la participación de Sparks, el single ya está disponible en todas las plataformas.

También publicaron fechas para de la nueva gira del disco (Instagram@gorillaz)

Por si no bastara, la banda publicó las fechas del The Mountain Tour, con esta gira se presentarán en vivo por Reino Unido e Irlanda.

El tour inicia el 21 de marzo, un día después del lanzamiento del álbum, en Co-Op Live de Manchester, luego siguen el 22 de marzo en el BP Pulse Live de Birmingham, 24 de marzo llegan al legendario OVO Hydro de Glasgow, el 25 de marzo llegan al la arena First Direct de Leeds, luego el 27 de marzo van a la arena Utilita de Cardif, el 28 de marzo se presentan en la arena Motorpoint de Nottingham, el 29 de marzo en la arena M&S Bank de Liverpool.

La banda tomará un descanso el 30 de marzo para tomar aire y presentarse en la arena SSE de Belfast el 31 del mismo mes, iniciarán abril con una presentación en la 3Arena de Dublín, para finalmente desaparecer casi dos meses y cerrar el 20 de Junio en el estadio Tottenham Hotspur de Londres.

Los boletos de la gira saldrán a la venta el 19 de septiembre.