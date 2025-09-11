Entretenimiento

Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

El político fue asesinado a tiros mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Distintas celebridades se pronunciaron por
Distintas celebridades se pronunciaron por la muerte de Charles Kirk (Créditos: EFE. REUTERS)

El mundo político y del entretenimiento en Estados Unidos quedó sacudido el miércoles 10 de septiembre tras la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

El hecho ocurrió durante el arranque de su American Comeback Tour, cuando un asistente le formulaba una pregunta sobre los tiroteos masivos cometidos por personas transgénero.

Horas después, diversas figuras del espectáculo, el deporte y la política expresaron su consternación y enviaron mensajes de apoyo a la familia del joven activista, quien deja a su esposa Erika Frantzve y a dos hijos pequeños: una niña de tres años y un niño de apenas un año.

Reacciones de Hollywood y la política

El actor Chris Pratt fue de los primeros en pronunciarse. En su cuenta de X (antes Twitter) escribió: “Orando por Charlie Kirk en este momento, por su esposa y sus pequeños hijos, por nuestro país. Necesitamos la gracia de Dios. Dios nos ayude”.

Chris Pratt envió sus condolencias
Chris Pratt envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk. (X/Chris Pratt)

La exconductora de The View, Meghan McCain, también dedicó un mensaje emotivo.

“Descansa en paz, Charlie Kirk. La huella que dejaste en el mundo será para siempre una bendición y un recuerdo. Oramos por tu eterno descanso con nuestro Señor. Que Dios bendiga siempre a tu familia y esté con tu esposa e hijos”, expresó.

Por si fuera poco, en una publicación posterior, McCain aseguró que la violencia no silenciará a los conservadores.

Si creen que nos van a asustar para dejar de hablar y luchar por la verdad, Dios, Estados Unidos, la familia y el alma de nuestro país, es que no nos conocen”, dijo.

Meghan McCain aseguró que la
Meghan McCain aseguró que la muerte de Charlie Kirk nos hará retroceder a sus simpatizantes. (X/Meghan McCain)

El expresidente Donald Trump, quien era cercano a Charlie Kirk y a su organización Turning Point USA, reaccionó a la noticia a través de Truth Social.

“El gran, incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que él. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te amamos!”, escribió.

Otros personajes también se sumaron al duelo como es el caso del fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, escribió: “Que en paz descanse Charlie Kirk. No importa tu opinión sobre él o su política: si no ves esto como uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos, eres parte del problema”.

El boxeador e influencer Jake Paul señaló que Charlie Kirkfue asesinado por decir la verdad". “Qué época tan enferma vivimos. Necesitamos a Dios más que nunca. Orando por su familia y porque estas personas malvadas sanen”, afirmó.

Jake Paul aseguró que Charlie
Jake Paul aseguró que Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad. (X/Jake Paul)

Desde Inglaterra, el periodista Piers Morgan calificó el tiroteo como “una agresión espantosa contra la libertad de expresión y la democracia.

”Charlie siempre dio la bienvenida al debate con cualquiera. Esto es repugnante y desgarrador. Descansa en paz”, expresó.

Incluso el escritor Stephen King opinó sobre el suceso, destacando que se trataba de otro ejemplo de violencia armada en Estados Unidos.

“La motivación del hombre que disparó no está clara, aunque probablemente esté mentalmente inestable. Lo que sí está claro es que fue otro ejemplo de la violencia con armas en Estados Unidos”, comentó.

Stephen King señaló la violencia
Stephen King señaló la violencia que se vive en Estados Unidos tras la muerte de Charles Kirk. (X/Stephen King)

La investigación sobre el atacante y sus motivaciones continúa, mientras familiares, seguidores y detractores coinciden en que el tiroteo marca un nuevo episodio oscuro en la historia reciente de la violencia armada en el país.

Temas Relacionados

Charles KirkChris PattStephen King

Últimas Noticias

El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

La esperada cinta dirigida por David Freyne desafía las reglas del género al proponer un universo donde las decisiones afectivas ponen a prueba la fidelidad y el sentido de pertenencia. Dilemas existenciales y vínculos inquebrantables son elementos claves en un mundo donde las reglas terrenales dejan de existir

El amor más allá de

“Rock Around the Clock”: el tema que revolucionó el rock desde el cine en 1955

La canción de Bill Haley & His Comets marcó una generación y un punto de inflexión en la música popular al posicionarse en el primer puesto en Billboard. Cómo su incursión alteró para siempre los sonidos juveniles y transformó las costumbres en la posguerra

“Rock Around the Clock”: el

Jon Cryer ganó menos dinero que Charlie Sheen en “Dos hombres y medio” pese a sus escándalos por adicción

El actor recordó cómo la producción de CBS pagó cifras récord a su colega aun en plena adicción, mientras él recibía solo una fracción.

Jon Cryer ganó menos dinero

Jerry Seinfeld comparó el movimiento “Free Palestine” con el Ku Klux Klan

El comediante volvió a enfrentar críticas de estudiantes, quienes lo habían abucheado en su discurso de graduación en 2024.

Jerry Seinfeld comparó el movimiento

Stephen King revela sus 10 películas favoritas

En la lista del maestro del terror figuran dos películas de Steven Spielberg y una comedia

Stephen King revela sus 10
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ministro del Interior afirmó

El ministro del Interior afirmó que “era necesario profundizar el diálogo con los gobernadores”

La trayectoria de la negociadora que convenció a la alumna mendocina de 14 años para que se entregue

Anticipan “lluvia débil” para la noche del miércoles en el AMBA: el pronóstico para el resto de la semana

En medio de la crisis, el gobierno de Misiones toma distancia de la administración de Javier Milei

Los docentes universitarios convocaron a un paro en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos responsabilizó al régimen

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

TELESHOW
El enojo de Georgina Barbarossa

El enojo de Georgina Barbarossa por no ser nominada como conductora en los Martín Fierro 2025: “Es insólito e injusto”

La confesión sexual de María Becerra en una de las grabaciones de “En el Barro”: “No es la primera vez que estoy esposada”

Jimena Buttigliengo se reencontró con sus hijos después de la denuncia a su exmarido: “Reconexión”

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”