Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

Distintas celebridades se pronunciaron por la muerte de Charles Kirk (Créditos: EFE. REUTERS)

El mundo político y del entretenimiento en Estados Unidos quedó sacudido el miércoles 10 de septiembre tras la muerte del comentarista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

El hecho ocurrió durante el arranque de su American Comeback Tour, cuando un asistente le formulaba una pregunta sobre los tiroteos masivos cometidos por personas transgénero.

Horas después, diversas figuras del espectáculo, el deporte y la política expresaron su consternación y enviaron mensajes de apoyo a la familia del joven activista, quien deja a su esposa Erika Frantzve y a dos hijos pequeños: una niña de tres años y un niño de apenas un año.

Reacciones de Hollywood y la política

El actor Chris Pratt fue de los primeros en pronunciarse. En su cuenta de X (antes Twitter) escribió: “Orando por Charlie Kirk en este momento, por su esposa y sus pequeños hijos, por nuestro país. Necesitamos la gracia de Dios. Dios nos ayude”.

Chris Pratt envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk. (X/Chris Pratt)

La exconductora de The View, Meghan McCain, también dedicó un mensaje emotivo.

“Descansa en paz, Charlie Kirk. La huella que dejaste en el mundo será para siempre una bendición y un recuerdo. Oramos por tu eterno descanso con nuestro Señor. Que Dios bendiga siempre a tu familia y esté con tu esposa e hijos”, expresó.

Por si fuera poco, en una publicación posterior, McCain aseguró que la violencia no silenciará a los conservadores.

“Si creen que nos van a asustar para dejar de hablar y luchar por la verdad, Dios, Estados Unidos, la familia y el alma de nuestro país, es que no nos conocen”, dijo.

Meghan McCain aseguró que la muerte de Charlie Kirk nos hará retroceder a sus simpatizantes. (X/Meghan McCain)

El expresidente Donald Trump, quien era cercano a Charlie Kirk y a su organización Turning Point USA, reaccionó a la noticia a través de Truth Social.

“El gran, incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que él. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te amamos!”, escribió.

Otros personajes también se sumaron al duelo como es el caso del fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, escribió: “Que en paz descanse Charlie Kirk. No importa tu opinión sobre él o su política: si no ves esto como uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos, eres parte del problema”.

El boxeador e influencer Jake Paul señaló que Charlie Kirk “fue asesinado por decir la verdad". “Qué época tan enferma vivimos. Necesitamos a Dios más que nunca. Orando por su familia y porque estas personas malvadas sanen”, afirmó.

Jake Paul aseguró que Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad. (X/Jake Paul)

Desde Inglaterra, el periodista Piers Morgan calificó el tiroteo como “una agresión espantosa contra la libertad de expresión y la democracia.

”Charlie siempre dio la bienvenida al debate con cualquiera. Esto es repugnante y desgarrador. Descansa en paz”, expresó.

Incluso el escritor Stephen King opinó sobre el suceso, destacando que se trataba de otro ejemplo de violencia armada en Estados Unidos.

“La motivación del hombre que disparó no está clara, aunque probablemente esté mentalmente inestable. Lo que sí está claro es que fue otro ejemplo de la violencia con armas en Estados Unidos”, comentó.

Stephen King señaló la violencia que se vive en Estados Unidos tras la muerte de Charles Kirk. (X/Stephen King)

La investigación sobre el atacante y sus motivaciones continúa, mientras familiares, seguidores y detractores coinciden en que el tiroteo marca un nuevo episodio oscuro en la historia reciente de la violencia armada en el país.