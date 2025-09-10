Selena Gomez reveló que padece de artritis como consecuencia del lupus: “Puede ser frustrante”

Selena Gomez compartió que los problemas de destreza la motivaron a impulsar envases cómodos para todos los públicos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Selena Gomez confirmó recientemente que padece artritis como consecuencia del lupus, una enfermedad crónica que le fue diagnosticada en 2013.

Según relató en el podcast Good Hang with Amy Poehler, la falta de destreza en sus manos le llevó a diseñar envases accesibles para Rare Beauty, su marca de cosméticos.

“Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, explicó Gomez.

La cantante y empresaria de 33 años detalló que la búsqueda de productos accesibles surgió de su propia experiencia.

“Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, sostuvo.

Desde su lanzamiento en 2020, Rare Beauty ha sido reconocida por desarrollar propuestas pensadas para personas con dificultades de movilidad en las manos.

La cantante y actriz brindó detalles de su lucha personal con su salud en el podcast "Good Hang with Amy Poehler" (Good Hang)

El más reciente lanzamiento de la firma, un perfume cuyo envase no requiere extraer una tapa para su uso, refleja este enfoque.

“Sé que parece un detalle pequeño, pero en realidad ayuda mucho a cualquier persona de cualquier edad”, destacó la fundadora de la marca de belleza.

Selena Gomez indicó que cada producto responde a una necesidad personal: “Hasta nuestra fragancia, el dosificador es muy fácil de usar para mí”.

Desde que fue diagnosticada, la estrella de Only Murders in the Building ha compartido públicamente los efectos del lupus, una patología autoinmune que no tiene cura y que provoca dolor e inflamación articular.

La artista también reveló en su documental para Apple Tv+ que el inicio del día suele ser uno de los momentos más complicados: “Ahora simplemente me duele por las mañanas. Cuando despierto, comienzo a llorar inmediatamente porque duele, todo”.

“Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus", reveló la artista de 33 años (Instagram/@selenagomez)

En ese sentido, señaló que los trastornos de destreza asociados al lupus persisten pese a encontrarse en remisión.

“Me afectan muchos problemas de destreza y puede ser frustrante. Incluso abrir una lata puede doler”, aseguró durante su conversación con Amy Poehler.

El lupus supuso para Gomez diversos tratamientos y cambios físicos, entre ellos un trasplante de riñón realizado en 2017 y el uso de medicamentos que, según relató, suelen provocar fluctuaciones en su peso.

“Quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa. Hay días en los que uno puede sentirse mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicinas son importantes y creo que son las que me ayudan”, expresó a través de sus redes sociales.

A lo largo de los últimos años, Gomez ha tenido que afrontar comentarios negativos relacionados con su aspecto físico.

Los comentarios sobre su peso han impactado emocionalmente a Selena Gomez, quien trabaja para concientizar a sus seguidores sobre el lupus y sus efectos físicos (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

En una reciente conversación con la revista Allure, Selena Gomez reconoció que este tipo de opiniones le impactan profundamente. “He lidiado con muchos problemas de peso en mi vida y es algo a lo que soy muy sensible”, señaló.

Además, mencionó que la terapia conductual dialéctica (DBT) ha sido una herramienta fundamental para gestionar estas emociones.

“Me dolió que alguien dijera que estaba gorda. ¿Por qué surge esa emoción? Luego entiendo que proviene de una etapa en la que afrontaba problemas médicos y había aumentado de peso”, relató sobre el origen de sus reacciones.

El proceso terapéutico le permitió comprender el vínculo entre los comentarios externos y sus propios recuerdos, permitiéndole diferenciar entre su estado de salud y la percepción pública.

“Hay que estar dispuesta a trabajar en uno mismo y esa parte puede resultar difícil”, agregó Gomez.

Benny Blanco acompaña a Gomez en una etapa marcada por el compromiso, el apoyo y los desafíos que implica vivir con una enfermedad autoinmune (Instagram/@selenagomez)

En la actualidad, Selena Gomez afronta estos retos en compañía de su pareja, Benny Blanco, con quien se comprometió tras un año de relación.

La celebridad destacó su intención de continuar mejorando y viviendo nuevas etapas: “Quiero seguir evolucionando y mejorar en todos los aspectos de mi vida. Quiero experimentar todo, así que es importante mantenerme atenta a mí misma”.