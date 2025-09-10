“No hay un lugar donde no me digan ‘estoy cansado de tu canción’”, la confesión de Dwayne Johnson sobre su paso por Moana

El actor bromea sobre su peculiar estilo de canto y la reacción de padres agotados por la música de la película

Dwayne Johnson compartió en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) la magnitud que alcanzó la música de Moana en hogares de todo el mundo.

Durante una charla en el Royal Alexandra Theater de Toronto, relató que padres de diversos países le expresaron estar agotados por escuchar una y otra vez la canción que interpreta en la película a pedido de sus hijos.

“No hay un lugar al que vaya en el mundo donde no se me acerquen familias y me digan: ‘Dios mío, estoy tan cansado de escuchar tu canción. Mis hijos la ponen todos los días’”, señaló Johnson ante el público, según publicó Entertainment Weekly.

Entre el humor y la autocrítica: el arte de cantar en tonos “que no existen”

Dwayne Johnson revela el impacto global de las canciones de Moana en familias de todo el mundo (Disney)

Con 53 años, el actor abordó con humor la reacción de los padres y el fenómeno musical que supuso la cinta. “Una de las cosas más geniales de lo que hacemos es que, de vez en cuando, surge una película capaz de atravesar la conversación cultural y conectar con familias de todo el mundo”, explicó.

En su papel de Maui, Johnson interpreta temas como “You’re Welcome” y “Can I Get a Chee Hoo?”, que se convirtieron en parte habitual del repertorio de muchos niños. Es por eso que, durante el evento, bromeó acerca de sus aptitudes para el canto: “Tengo la tendencia de cantar en tonos que no existen”, una frase que, según Entertainment Weekly, provocó risas en la sala.

Johnson explicó que advirtió desde el inicio a Disney y a Lin-Manuel Miranda sobre su particular modo de cantar: “Les dije a Disney, a Lin y a todos los involucrados: ‘Tengo la tendencia de cantar en tonos que no existen. Puede sonar bien al oído, pero no sé si realmente existen’, y logré salirme con la mía”.

Identidad y representación polinesia en la gran pantalla

Johnson destaca la importancia de la representación polinesia en Moana y su conexión personal con Maui (Disney)

Más allá de la popularidad de las canciones, Johnson subrayó el sentido personal y cultural que implica dar vida a Maui. “Es mi cultura. Soy mitad negro, mitad samoano. Moana es un abrazo global a la cultura polinesia”, destacó el actor, resaltando la importancia de la representación en el cine.

La película narra el viaje de una joven que cruza el océano para devolver un relicario a la diosa Te Fiti y fue reconocida por su respeto a las tradiciones polinesias.

La colaboración con Lin-Manuel Miranda y la conexión con las raíces

El encuentro con Lin-Manuel Miranda constituyó para Johnson uno de los aspectos que más lo entusiasmó del proyecto. Al recibir la propuesta para encarnar a Maui, se mostró ilusionado por colaborar con Miranda, quien entonces triunfaba con “Hamilton”.

El regreso de Dwayne Johnson como Maui en la versión en acción real de Moana genera gran expectativa (REUTERS/Marco Garcia)

Johnson explicó que la posibilidad de cantar fue un reto apasionante y que el personaje de Maui, inspirado en la mitología polinesia, le permitió compartir su herencia cultural con el público internacional.

El regreso en acción real y nuevos desafíos en la actuación

Luego de dar voz a Maui en las dos entregas animadas, Johnson confirmó que volverá a interpretar al semidiós en la próxima versión en acción real de Moana, cuyo estreno está programado para 2026. Según Entertainment Weekly, la noticia provocó gran expectativa entre los seguidores de la franquicia de Disney.

Su participación en el TIFF incluyó además la presentación de The Smashing Machine, su primer gran drama, donde encarna al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr. Este giro hacia el drama despertó interés en la crítica y perfiló a Johnson como posible candidato en la próxima temporada de premios.

En reflexión sobre su nueva etapa, Johnson compartió con Entertainment Weekly que, al igual que su personaje Mark Kerr, conoce el deseo de alcanzar grandes metas y la frustración al no alcanzarlas, recordando su sueño frustrado de convertirse en jugador profesional de fútbol americano.