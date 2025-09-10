Entretenimiento

El novio de Jennifer Aniston demostró su apoyo a la actriz durante un alfombra roja

El flamante romance fue confirmado por su aparición conjunta en importantes eventos, viajes y publicaciones personales

Por Antonela Rabanal

Jennifer Aniston fue acompañada por Jim Curtis durante el estreno de la cuarta temporada de "The Morning Show" en Nueva York, mostrando gran cercanía (REUTERS/Instagram)

La aparición de Jim Curtis como acompañante de Jennifer Aniston durante la presentación de la cuarta temporada de The Morning Show en Nueva York marcó una clara demostración pública de apoyo y cercanía en su relación.

El coach y escritor estadounidense permaneció sonriente cerca de la alfombra roja, mientras la actriz posaba con sus colegas en el Museo de Arte Moderno.

La asistencia de Curtis al evento, celebrado el martes 9 de septiembre, fue interpretada como un gesto de respaldo hacia Aniston en uno de los momentos destacados de su agenda profesional.

Fuentes consultadas por People señalaron que la celebridad reconoció ante allegados la tranquilidad que le genera la presencia de su pareja.

“Tiene esta energía calma y segura. Jen lo valora”, aseguró una persona vinculada al entorno de la actriz en declaraciones al medio estadounidense. Según el mismo reporte, “ella se siente muy segura con él”.

Amigos y colegas presenciaron el apoyo de Curtis a Aniston en la alfombra roja, generando comentarios en el círculo de la actriz (REUTERS/Kylie Cooper)

El vínculo entre Aniston y Curtis comenzó unos meses atrás, después de una presentación realizada por un amigo en común.

La relación surgió inicialmente por intereses compartidos en el ámbito del bienestar y la autoayuda, ya que la actriz había leído previamente el libro del coach.

“Fueron presentados por un amigo, empezaron como amigos”, detalló una fuente a la revista.

La dinámica entre ambos fue descrita como distinta respecto a las anteriores parejas de Aniston. En palabras de un allegado, “ella ha estado feliz sola, pero tiene la disposición de compartir su vida siempre que la persona sea adecuada”.

El mismo testimonio remarcó que la ganadora del Emmy atraviesa una etapa profesional y personal estable.

Jennifer Aniston eligió un perfil discreto respecto a su vida privada tras sus matrimonios, aunque su vínculo con Jim Curtis llamó la atención de los medios (REUTERS/Mario Anzuoni)

En agosto, Curtis la acompañó en unas vacaciones con amigos en la isla española de Mallorca, donde también estuvieron presentes Jason Bateman y Amanda Anka.

Fotografías captadas durante la travesía los muestran tomados de la mano y compartiendo gestos cariñosos a bordo de un yate.

Otro testigo aseguró haberlos visto en actitud afectuosa en la localidad californiana de Big Sur el mes anterior.

Sobre el impacto positivo de la relación, allegados sostienen que Curtis ha incentivado cambios en la rutina de Aniston, alentándola a “apreciar y sentir orgullo por lo que ha construido”.

Personas cercanas mencionaron que el vínculo se mantiene en una etapa incipiente, aunque ambos disfrutan el presente sin establecer compromisos a largo plazo.

Jim Curtis, además de apoyar a Jennifer Aniston, promueve mensajes de superación personal en sus canales y ha influenciado positivamente la rutina de la estrella televisiva (Instagram/@jimcurtis1)

Están saliendo y pasándola bien”, resumió una fuente consultada por People.

En redes sociales, Jim Curtis comparte con frecuencia mensajes centrados en la autosuperación. Días después de sus vacaciones en España, publicó en un boletín personal una reflexión sobre los “momentos difíciles” y las “nuevas oportunidades emocionales”.

“Cuando estaba enfermo, triste y estancado, nunca pensé que llegaría a vivir la abundancia, alegría y amor que ahora experimento cotidianamente. Solo di un paso, tomé una decisión y lo demás siguió”, expresó.

Por otro lado, Jennifer Aniston incluyó la portada del libro de su novio, Shift, coescrito por Sara Hadir, en una publicación realizada en mayo, lo que incrementó las especulaciones sobre su vínculo.

Además, en septiembre, compartió en Instagram una imagen de un hombre de espaldas durante un atardecer, lo cual fue interpretado por sus seguidores como una insinuación de su noviazgo.

La cuarta temporada de "The Morning Show" llegará pronto a streaming (Apple TV+)

Hasta el momento, ni Aniston ni Curtis han brindado declaraciones públicas sobre la relación. Ambos mantienen un perfil reservado y han evitado confirmaciones formales a la prensa.

Cabe destacar que la estrella televisiva decidió adoptar una postura más privada tras sus matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux.

En el ámbito laboral, Jennifer Aniston continúa con una agenda activa. El estreno de la nueva temporada de The Morning Show está previsto para el próximo 17 de septiembre a través de Apple TV+.

