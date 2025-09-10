Channing Tatum lamentó haber rechazado esta película de Guillermo del Toro: “El mayor error de mi carrera”

La propuesta de Guillermo del Toro para una versión única de "La Bella y la Bestia" quedó pendiente, mientras Channing Tatum lamenta haber dejado pasar esa experiencia (REUTERS)

Channing Tatum reconoció que rechazar el papel principal en el remake de La Bella y la Bestia dirigido por Guillermo del Toro fue uno de los mayores errores de mi carrera.

El actor detalló que recibió la propuesta para interpretar a la Bestia en esta versión, pero que tras convertirse en padre y encontrarse exhausto por el rodaje de otra película, sumado a que el guion no estaba completamente desarrollado, eligió no sumarse al proyecto.

“Uno de los mayores errores de mi carrera: Guillermo del Toro quería hacer Beauty and the Beast, su versión de la Bestia”, relató sobre su decisión.

Explicó que necesitaba priorizar su vida personal y que en ese momento no se sintió capaz de asumir la responsabilidad de un nuevo personaje tan exigente.

Según él, esta oportunidad perdió peso ante sus circunstancias de vida, por lo que finalmente la descartó.

Channing Tatum acababa de convertirse en padre cuando decidió rechazar el papel de la Besti (Instagram/Channing Tatum)

La estrella manifestó su admiración por Del Toro, y destacó cuánto habría significado filmar con el director: “Soy el mayor fan de Guillermo que existe. Y creo que ver a Guillermo haciendo Beauty and the Beast habría sido la película más impresionante de todas”.

Aunque el proyecto no avanzó, Tatum expresó su deseo de trabajar algún día con el cineasta mexicano.

“Él tiene miles de proyectos en mente. Es un creador incansable. Probablemente jamás me lo perdone, aunque espero que algún día podamos trabajar juntos”, señaló.

Guillermo del Toro se encuentra actualmente dedicado a nuevas producciones, entre ellas Frankenstein, cuyo estreno mundial atrajo la atención por la interpretación de Oscar Isaac y Jacob Elordi.

La película generó ovaciones en el Festival de Venecia y fue objeto de debates críticos respecto a su enfoque sobre los personajes clásicos de la literatura.

Para Tatum, el arrepentimiento por perder la oportunidad de trabajar con Del Toro convive con el deseo de colaborar en futuros proyectos del cineasta mexicano (REUTERS/Mark Blinch)

La transformación física de Channing Tatum

En otro frente, Channing Tatum encendió alarmas tras perder más de 32 kilogramos para encarnar a Jeffrey Manchester en Roofman, un drama que relata la vida de este fugitivo real, quien se ocultó durante meses dentro de una tienda tras huir de prisión.

El artista reveló que durante su trabajo anterior en Josephine alcanzó los 109 kilogramos, pero para este nuevo papel se propuso como meta llegar a 84 kilogramos, y terminó pesando 78 kilogramos, resultado que preocupó al equipo de producción.

El asistente de dirección Mary Ellis llamó la atención sobre su estado físico e insistió en modificar la alimentación del actor de inmediato.

El director Derek Cianfrance también admitió las dificultades que implicaba el papel, debido a las características del personaje: debía poder moverse y sobrevivir en espacios muy reducidos.

El cambio físico extremo para "Roofman" sorprendió incluso a sus colegas, quienes debieron intervenir para que recuperara hábitos de alimentación saludables durante el rodaje (Paramount Pictures)

Tatum relató el impacto emocional de la transformación: “La tristeza y el vacío del personaje me atravesaron también a nivel personal. Me veía desmoronando frente al espejo. La película fue atravesar esa experiencia de soledad de forma constante”.

Reconoció que las consecuencias mentales del proceso fueron tan intensas como el desgaste físico y anticipó que renuncia a futuros papeles que requieran cambios tan drásticos en su cuerpo.

“No haré más papeles que requieran subir o bajar tanto de peso. Es demasiado duro para el cuerpo y después resulta difícil recuperarse”, concluyó.

En sus redes sociales, Channing Tatum compartió un vistazo al proceso de pérdida de peso para su rol como Jeffrey Manchester. En un carrusel de fotografías se puede apreciar cuál era su estado físico antes de comenzar a filmar y finalmente cómo se ve su cuerpo tras llegar a pesar 78 kg.

El caso de Tatum revive la discusión sobre los métodos de transformación en Hollywood (Instagram/@channingtatum)

No es la primera vez que un actor se somete a estos cambios extremos, de hecho, Dwayne Johnson también apareció recientemente mucho más delgado por su trabajo en la película The Smashing Machine, donde da vida al exluchador y luchador de MMA Mark Kerr.