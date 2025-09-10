Britney Spears defendió a Justin Bieber tras la polémica por las fotos con su hijo

Britney Spears defendió a Justin Bieber por las críticas que recibió sobre las fotos de su hijo (AP)

La intervención de Britney Spears en apoyo a Justin Bieber renovó el debate sobre la exposición de menores en redes sociales y la presión que enfrentan las celebridades al compartir aspectos de su vida privada.

La actriz, de 43 años, manifestó públicamente su respaldo al cantante luego de que este recibiera críticas por publicar imágenes con su hijo, Jack Blues Bieber, en el contexto de la promoción de Swag II, su más reciente álbum. La artista expresó su apoyo su colega y criticó a quienes lo juzgaron por mostrar momentos íntimos con su familia en la plataforma.

El canadiense, en busca de seguir dándole difusión a su más reciente proyecto musical, compartió imágenes de su hijo, de apenas un año, en Instagram. Las fotos muestran a Bieber sin camisa y vestido con vaqueros sobre pantalones deportivos, sosteniendo a Jack Blues de espaldas a la cámara. No obstante, el niño aparece en las fotos sin que se vea su rostro, una práctica habitual del cantante para proteger su privacidad.

En tanto, Spears compartió el martes 9 de septiembre una de las fotografías en blanco y negro difundidas por el cantante y escribió: “Vergüenza deberían darles a quienes juzgaron mi casa en pijama. ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡Tan hermosa!”. Con estas palabras, la intérprete de Gimme More respaldó la decisión de compartir imágenes familiares y aludió a las críticas que ella misma ha recibido por su vida privada.

Recientemente, Justin publicó en redes sociales varias instantáneas en las que ambos aparecen en un kayak, de espaldas y contemplando el agua. En estas imágenes, el artista lleva un gorro y un abrigo rojos, mientras Jack se sienta en su regazo.

La decisión de ocultar el rostro de su hijo responde a una política personal de privacidad. Sin embargo, esto no evitó la aparición de críticas ni la apertura de un debate sobre la conveniencia de compartir imágenes familiares en redes sociales. La discusión generó posiciones encontradas entre usuarios que apoyaron la postura y otros que la cuestionaron.

La reflexión de Britney Spears

La intervención de Spears en defensa de Bieber se produjo poco después de que la propia cantante reflexionara sobre su vida personal y los desafíos que ha enfrentado en el ámbito familiar.

En una publicación en redes sociales, que posteriormente eliminó, Spears escribió: “Somos personas tan frágiles y humanas. Los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron durante esos tres años. No pude llamar ni escribir, y recuerdo, en estado de shock, que mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas. Es extraño que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi parecía una distracción falsa para ayudarme a lidiar con ello”.

Britney Spears es madre de Jayden James y Sean Preston, fruto de su relación con su exmarido Kevin Federline. Su matrimonio más reciente, con Sam Asghari, se extendió durante 14 meses, hasta que él solicitó el divorcio en agosto de 2023, proceso que concluyó en mayo de 2024.

Justin Bieber y su nuevo álbum musical

El pasado 4 de septiembre, a solo semanas del lanzamiento de Swag, el cantante canadiense anunció su nuevo proyecto musical. Swag ll, álbum que ya se encuentra en las plataformas de streaming, constituye un nuevo capítulo dentro de su extensa carrera.

En julio de este año, el artista regresó a la música tras cuatro años sin promocionar canciones, desde Justice en 2021. Varios temas de la primera versión fueron inspirados en su relación con Hailey Bieber y su hijo, Jack Blues, como lo son Daisies y Devotion.

Con las recientes incorporaciones a su discografía, Justin Bieber se asegura su participación en la edición de los Grammys de 2026, ya que fue publicado antes del cierre del periodo de elegibilidad. Asimismo, tendrá la oportunidad de competir en la edición de 2027, evitando un enfrentamiento contra sí mismo y asegurando la presencia en dos años consecutivos.