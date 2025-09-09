Entretenimiento

Leonardo DiCaprio admite que está “bajando un poco el ritmo”, pero hay películas a las que “no puede decir que no”

El intérprete de ‘Titanic’ considera que es tiempo de priorizar la calidad sobre la cantidad

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Aunque ha decidido bajar su
Aunque ha decidido bajar su carga laboral, el actor afirmó que no planea retirarse en un futuro cercano (REUTERS/Mike Blake)

A sus 50 años, Leonardo DiCaprio abre un nuevo capítulo en su vida profesional. Esta vez, llega a los cines con One Battle After Another (Una batalla tras otra), una película dirigida por Paul Thomas Anderson.

El intérprete de Titanic y El renacido se presentó en el estreno mundial del filme en el TCL Chinese Theatre de Hollywood el pasado 8 de septiembre, donde compartió detalles de su personaje y reflexionó sobre el rumbo que tomará en los próximos años.

En una entrevista exclusiva con People, el ganador del Óscar admitió que ha decidido ser más selectivo con los proyectos que acepta. “Estoy bajando un poco el ritmo”, aseguró. Sin embargo, aclaró que no piensa retirarse o abandonar la actuación.

Para el actor, aceptar el papel en One Battle After Another fue una decisión inevitable. “Cuando estas oportunidades aparecen, no puedo decir que no”, alegó en referencia a trabajar con Anderson, uno de los cineastas que más admira.

One Battle After Another marca
One Battle After Another marca el esperado reencuentro de DiCaprio con un viejo anhelo: trabajar con Paul Thomas Anderson (REUTERS/Mario Anzuoni)

DiCaprio explicó que entrar en sus 50 lo llevó a valorar lo esencial, por encima de los resultados comerciales o los trofeos.

“Los premios van y vienen”, reflexionó. “Los reconocimientos, la taquilla, pueden ir y venir, pero esas piezas de arte, de las que todavía hablas, en las que todavía piensas y que todavía te cuestionas… esas son las películas que buscamos como actores. Y Paul el tipo que las hace en nuestra generación”, argumentó.

Anderson y DiCaprio había estado a punto de trabajar juntos en 1997, cuando se le ofreció a Leo el papel principal de Boogie Nights. En ese entonces, le fue imposible aceptar el personaje ya que estaba comprometido con Titanic.

Mi mayor arrepentimiento es no haber hecho Boogie Nights. Fue una película profunda de mi generación”, confesó en agosto a The Hollywood Reporter. También elogíó el casting y la visión de Anderson en esa historia.

Boogie Nights, película que Leonardo
Boogie Nights, película que Leonardo DiCaprio rechazó (IMBD)

“No puedo imaginar a nadie más que Mark [Wahlberg] en ella. Cuando finalmente vi esa película, pensé que era una obra maestra”, sentenció.

Ahora, con One Battle After Another, ambos cumplieron un anhelo largamente esperado.

“Cualquier momento habría sido el adecuado, para ser honesto”, dijo DiCaprio a People. “Desde que conocí a Paul temprano y vi Boogie Nights, he sido un fan obsesivo de su trabajo, vi todas sus películas. Sus filmes permanecen en mi mente, son temas de conversación con mis amigos”.

¿Quién es Leonardo DiCaprio en ‘Una batalla tras otra’?

En la nueva cinta, Anderson presenta a DiCaprio en una faceta muy distinta a la habitual. El actor interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario desaliñado que ha dejado atrás sus años de gloria y que ahora pasa los días fumando marihuana. La trama sigue a Ferguson y a sus antiguos compañeros en una misión desesperada por rescatar a su hija.

El reparto incluye a Teyana Taylor, Benicio del Toro, Regina Hall y Sean Penn.

DiCaprio asegura que habría aceptado
DiCaprio asegura que habría aceptado cualquier película de Anderson, sin importar el tema (Warner Bros Pictures)

“Siempre me pongo nervioso el primer día, de verdad”, dijo DiCaprio a Variety en la premiere el filme. “Pero para la hora del almuerzo ya lo tengo dominado, porque, ya sabes, estás en rodaje, no tienes tiempo de estar nervioso”.

Sobre la construcción de su personaje, explicó que se inspiró en Jeff Bridges y su icónico Dude de The Big Lebowski.

Esa actitud relajada le dio un matiz especial al papel, incluso en las escenas de acción, que describió como “una serie de fracasos”.

Aunque el personaje pasa gran parte del tiempo fumando, DiCaprio aclaró que no recurrió al método de inhalar hierba para meterse en el rol. “No puedo hacerlo. No puedo actuar así”, aseguró al medio.

