Martha Plimpton, estrella de ‘Los Goonies’, tardó 50 años en saber que padecía un trastorno mental

La actriz contó que recibir un diagnóstico de TDAH le permitió comprender aspectos de su vida.

Por Virginia García

Martha Plimpton se sinceró sobre
Martha Plimpton se sinceró sobre su salud mental. (Instagram/Martha Plimpton)

A los 54 años, Martha Plimpton ha decidido hablar abiertamente sobre un aspecto poco conocido de su vida personal: su diagnóstico tardío de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

La estrella de Los Goonies compartió que recibió la noticia hace apenas cuatro años, cuando cumplió 50 años, y que lejos de vivirlo con vergüenza, lo ha asumido como una liberación.

“Soy un caso de diagnóstico tardío de TDAH, como millones de otras personas. Fue un enorme alivio recibir la noticia”, confesó la actriz durante el estreno en Nueva York de su nueva miniserie de HBO, Task.

Martha Plimpton aseveró que fue
Martha Plimpton aseveró que fue diagnostica con TDAH a los 50 años. (Instagram/Martha Plimpton)

El TDAH, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, se caracteriza por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere de manera significativa en la vida de quienes lo padecen.

En el caso de Plimpton, el diagnóstico fue la clave para comprender aspectos de sí misma que no lograba encajar. “De pronto, tantas pequeñas cosas empezaron a tener sentido. Cosas que antes no lo tenían”, explicó.

Lejos de ocultar su condición, Martha Plimpton la ha convertido en una bandera personal.

En la alfombra roja neoyorquina lució un collar con incrustaciones de diamante que decía “ADHD” (siglas en inglés del TDAH), diseñado por Mad Fine Jewelry, además de un anillo con la inscripción ‘Wellbutrin’, nombre comercial del bupropión, un antidepresivo que también se receta en algunos casos de TDAH.

Martha Plimpton utilizó un collar
Martha Plimpton utilizó un collar que hace referencia al TDAH. (Instagram/Martha Plimpton)

Estoy contenta de compartir mi TDAH con el mundo. No me avergüenzo, me siento finalmente libre. Estoy orgullosa de lo que soy. Y si hablar de ello puede ayudar a otros a sentirse menos solos, entonces vale la pena”, declaró a Page Six.

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood también aprovechó el estreno de Task para reiterar su compromiso con causas sociales, en particular el derecho al aborto.

Nunca pierdo la esperanza, porque eso es lo que ellos quieren. Es absolutamente posible utilizar las herramientas y mecanismos para autogestionar un aborto.”, declaró, en referencia a las restricciones que han proliferado en varios estados de Estados Unidos.

Martha Plimpton se pronunció en
Martha Plimpton se pronunció en favor del aborto. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Y añadió: “Es muy importante difundir el mensaje de que la mifepristona y el misoprostol siguen siendo legales en este país, que siguen siendo accesibles y que son una forma segura y confiable de interrumpir un embarazo”.

El regreso a la televisión de Martha Plimpton

Martha Plimpton, que ha desarrollado una extensa carrera en cine, televisión y teatro, vuelve a la pantalla chica como parte de Task, donde interpreta a una supervisora del FBI. En la serie comparte créditos con Mark Ruffalo, quien encarna a un agente bajo su mando.

“Ella es una agente especial a cargo, y es una mujer que ha tenido que trabajar mucho para llegar a donde está. Eso significa que ha tenido que lidiar con mucha mierda en el camino. Es alguien que sabe cortar por lo sano y hacer el trabajo”, explicó la actriz.

Martha Plimpton regresó a la
Martha Plimpton regresó a la televisión gracias a "Task". (Captura de video)

La producción, que se estrenará este domingo en HBO y HBO Max, marca el regreso de Plimpton a un papel central en televisión tras haber ganado un Emmy por Raising Hope y haber sido aclamada en Broadway.

