La película que traería de vuelta a Michael Caine al cine tras retirarse de la actuación

El actor de 92 años podría volver a la pantalla grande en una cinta protagonizada junto a Vin Diesel.

Por Marco Antonio González Aguilera

El actor se encuentra en
El actor se encuentra en conversaciones para retomar uno de sus papeles más conocidos. (Lionsgate)

La revista Variety confirmó que el actor Michael Caine está en negociaciones para hacer una pausa en su jubilación y actuar de nuevo en la secuela de El Último Cazador de Brujas, la cual se estrenó en 2015.

De aceptar la propuesta la cinta sería la primera película del actor en más de dos años. Además el posible regreso de Caine marcará un hecho significativo en su carrera, especialmente luego de que anunció su retiro de la actuación en 2023.

He tenido una película donde he sido el protagonista y recibió críticas increíbles. Las únicas partes que probablemente consiga ahora son de hombres viejos, de 90 años, quizá de 85″, expresó en aquel momento y agregó que quizá era momento de retirarse.

Michael Caine anunció que se
Michael Caine anunció que se retiraba de la actuación en 2023. (Warner Bros.)

Y añadio: “Bueno, quizá debería irme con todo esto, he recibido críticas maravillosas. ¿Qué podría hacer para superar esto?“.

Los elogios que recibió por parte de la crítica fueron por su último papel protagónico en la cinta de Oliver Parker, El Último Escape (The Great Escaper en su idioma original) de 2023.

En la cinta, Michael Caine interpreta a Bernie, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que se escapa del asilo de ancianos para reunirse con sus camaradas de armas en Normandía y conmemorar en el aniversario número 70 del “Día D”.

La última película de Caine
La última película de Caine hasta el momento fue 'El Último Escape' de 2023 (Mike Marsland/WireImage)

Lo que se sabe de la secuela de “El último cazador de brujas”

Lionsgate se encargará de la producción de una continuación, en colaboración de la productora de Vin Diesel, One Race Films.

Aunque todavía no se ha concretado un acuerdo con Caine, se espera que este retome su papel como Dolan, un sacerdote que ayuda a Kaulder, interpretado por Diesel, a combatir una plaga propagada por una reina bruja.

A pesar de que en su lanzamiento sólo recaudó 27 millones de dólares en Norteamérica y según Rotten Tomatoes la calificó con un 44% de aprobación por parte del público y un 18% de la crítica, la cinta ha logrado un mejor desempeño a nivel mundial, recaudando más de 100 millones de dólares desde que llegó a las plataformas de streaming.

Adam Fogelson, presidente del catálogo de películas de Lionsgate, dijo que El Último Cazador de Brujas logró crecer desde su estreno, hasta convertirse en una de las películas más vistas por los fans del género.

La cinta ha recaudado 100
La cinta ha recaudado 100 millones de dólares con su llegada a las plataformas de streaiming. (Lionsgate)

“Con audiencias que continúan descubriendo y viéndola en todas las plataformas durante la última década. Ese entusiasmo dejó claro que hay apetito por más históricas ambientadas en este universo”, dijo el ejecutivo.

Entre tanto, este proyecto fue uno de los más populares para Vin Diesel fuera de sus icónicos papeles como Dominic Toretto y Riddick. De hecho, en 2020 Diesel anunció que existían planes para una secuela de la película y también dio a conocer que ya estaba en desarrollo un guion.

Luego de que el proyecto permaneció en silencio, el actor aclamado por su papel de Toretto, reanimó recientemente las expectativas de los fans.

Vin Diesel publicó en agosto
Vin Diesel publicó en agosto una foto que reanimó la expectativa de una nueva entrega de 'El Último Cazador de Brujas'. (Foto: Instagram/@vindiesel)

Esto ocurrió la semana pasada cuando hizo una publicación en Instagram con una foto de El Último Cazador de Brujas acompañada de la leyenda: “El verano de 2025 ha sido bastante productivo… ¡Kaulder!"

