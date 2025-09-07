Matthew McConaughey ocultó la identidad de su hijo durante una audición para la película ‘The Lost Bus’

Matthew McConaughey y su hijo Levi posan juntos en la alfombra roja durante el estreno mundial de "The Lost Bus" en Toronto (REUTERS/Mark Blinch)

En el estreno mundial de The Lost Bus celebrado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Matthew McConaughey compartió que decidió ocultar la identidad de su hijo durante una audición para la película, con el objetivo de que fuera evaluado por su talento y no por su apellido.

Esta revelación se dio durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación del filme, cuando el actor estuvo acompañado por su esposa Camila y su hijo Levi, quien realizó su debut en el cine.

Según relató McConaughey durante el encuentro, su hijo demostró iniciativa al preguntar si podía audicionar para el papel del hijo del personaje principal, después de que el actor presentara el guion a su familia.

“No tenía idea de que este joven, mi hijo, estaba interesado [en la actuación]. Cuando presenté el guion a la familia, como siempre hago antes de entrar a un proyecto, la parte sobre que Kevin [McKay] tiene un hijo le llamó la atención”, afirmó en declaraciones recogidas por People.

Y agregó: “Un día me preguntó, ‘¿Cuántos años tiene?’. Le respondí, ‘Es de tu edad’. Entonces me dijo, ‘¿Crees que podría hacer una audición para ese papel?’”.

La madre de Matthew McConaughey, Kay, también formó parte del reparto y se presentó junto a su familia en la función de gala (REUTERS/Mark Blinch)

El ganador del Oscar aseguró que no le concedió la oportunidad de inmediato. “No fue suficiente para que yo dijera ‘quizá’. Volvió cuatro veces más a preguntar y ahí sí vi que estaba haciendo un esfuerzo real”, explicó durante la presentación en Toronto.

Ante la insistencia de Levi, Matthew McConaughey decidió grabar una escena para enviar al director de casting, Francine Maisler.

“Sabía que no habían elegido aún al actor para el papel. Grabamos una escena y la envié a Francine. Incluso le dejé una nota: ‘Creo que podría ser suficiente para que le llamen de vuelta’. Ella respondió: ‘Creo que es lo bastante bueno como para mostrárselo a Paul [Greengrass]’”, recordó.

El actor tomó la precaución de pedir a la directora de casting: “Cuando lo hagas, ¿puedes quitar el apellido para que no tenga el nombre McConaughey?”.

Detalló que la profesional accedió a la solicitud. “Sí, me dijo que lo haría”, afirmó el actor. Tras la evaluación, el director del filme comunicó su decisión.

“¿Crees que podría hacer una audición para ese papel?”, preguntó el hijo mayor del actor antes de que su padre grabara la escena enviada a la directora de casting (Suzanne Cordeiro/Shutterstock)

“La siguiente llamada que recibí fue de Paul, quien dijo: ‘Ese es el chico, ese es el hijo’. Al saber quién era, su reacción fue: ‘Aún mejor’”, contó McConaughey.

El cineasta Paul Greengrass seleccionó al joven sin conocer inicialmente su relación de parentesco. “Toda mi familia está en esta película gracias a este hombre”, añadió el actor, refiriéndose a Greengrass.

Durante la misma intervención, McConaughey contextualizó su propio proceso de involucrarse en el proyecto.

Según sus palabras recogidas por Variety, tuvo dudas iniciales sobre el guion, aunque el interés por colaborar con Greengrass, reconocido por su trabajo en Captain Phillips y Vuelo 93, fue determinante.

El papel de Kevin McKay, un conductor de autobús escolar que rescata a 22 niños, le permitió explorar el dolor y la dificultad de comunicarse con su hijo ficticio, elementos que, a su juicio, definieron la profundidad del personaje.

Además de Levi McConaughey, Matthew y Camila son padres de Vida y Livingston (Grosby)

“Paul me dijo una frase que lo resumió todo para mí: ‘Fui demasiado tarde como hijo y ahora llegué demasiado tarde como padre’, y ahí lo entendí”, confesó el actor en entrevista publicada por Variety.

A la función de gala asistieron también la madre de McConaughey, Kay, de 93 años, y diversas figuras del elenco, entre ellas America Ferrera, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson y Spencer Watson. La producción de la película estuvo a cargo de Jamie Lee Curtis.

El estreno de The Lost Bus implica también el regreso de Matthew McConaughey a la gran pantalla tras seis años alejado de los sets, periodo en el que se dedicó a escribir un libro de memorias.

Consultado por Variety sobre el impacto de este paréntesis en su carrera, sostuvo: “La vida real me inspira. El arte imita la vida más que al revés. Así que el drama auténtico, la responsabilidad verdadera, la risa genuina, el dolor y los triunfos reales alimentan mi trabajo”.

El filme "The Lost Bus" está basado en el incendio de Paradise, California, donde un conductor y una maestra lucharon por salvar a 22 niños del fuego (Apple Tv+)

De qué trata “The Lost Bus”

The Lost Bus se inspira en hechos reales ocurridos durante el devastador Camp Fire de 2018 en la ciudad de Paradise, considerado uno de los incendios más mortales y destructivos en la historia de California.

La película narra cómo un conductor de autobús escolar interpretado por McConaughey, junto a una profesora (America Ferrera), enfrentan el avance del fuego mientras intentan salvar a 22 menores atrapados por el incendio.

El director Paul Greengrass señaló a Vanity Fair que procuró evitar un tono pesimista en el filme: “He hecho películas sobre asuntos difíciles, pero siempre busco que transmitan esperanza, porque si no, ¿cuál es el objetivo?”.