Diego Boneta sorprende con su transformación en Fidel Castro para la película Killing Castro

Con este papel, el actor le da un giro de 180° a su carrera en la búsqueda de demostrar su valor actoral. (Cortesía)

La transformación de Diego Boneta en Fidel Castro ha generado expectación tras la publicación de imágenes inéditas de la película Killing Castro. El actor mexicano, conocido internacionalmente por su interpretación de Luis Miguel, presentó en sus redes sociales su caracterización como el líder cubano, resaltando el desafío actoral y la importancia histórica del proyecto. La cinta aborda un episodio fundamental del siglo XX, con el objetivo de captar la atención de audiencias en América Latina y Estados Unidos.

Boneta difundió fotografías tomadas en el set de filmación, donde aparece con barba tupida, uniforme militar y una expresión intensa, elementos que evocan la imagen reconocible de Fidel Castro. En su mensaje, el actor expresó: “Realmente uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes hasta la fecha como actor. ¡Qué honor producir esta película con un equipo tan increíble!”, y agradeció a Entertainment Weekly por la difusión del adelanto.

La reacción de los seguidores fue inmediata. Muchos, que aún asocian a Boneta con su papel de Luis Miguel, manifestaron sorpresa ante la transformación física y el compromiso mostrado en este nuevo reto profesional. La caracterización ha sido uno de los aspectos más comentados, destacando la versatilidad del actor.

Las primeras imágenes del mexicano interpretando al dictador cubano generaron controversia por la caracterización. (Cortesía)

Una reunión histórica

La dirección de Killing Castro está a cargo de Eif Rivera, quien aporta un enfoque dramático a la narración de un momento histórico: el encuentro entre Fidel Castro y Malcolm X en el Hotel Theresa, ubicado en Harlem, Nueva York, en 1960. Este episodio, considerado un símbolo de la convergencia entre dos figuras revolucionarias de diferentes contextos, constituye el eje central de la película.

El filme revive en pantalla la reunión entre el líder cubano y el activista afroamericano, un acontecimiento que marcó la historia política y social de la época. La producción busca ofrecer una mirada profunda sobre el significado de este encuentro y su impacto en las relaciones internacionales y los movimientos sociales.

Con Boneta al frente del elenco, Killing Castro se perfila como una propuesta cinematográfica con potencial para atraer el interés tanto del público latinoamericano como del estadounidense, al abordar un capítulo relevante de la historia contemporánea desde una perspectiva novedosa.

Killing Castro y su espectacular reparto

Además del mexicano, Rivera apostó a lo más alto de Hollywood con una serie de actores reconocidos en todo el mundo que, además de aportar visibilidad a la producción, también le ayudó a plasmar de manera contundente el mensaje que quería dar en su película.

Entre las estrellas que trabajaron con Boneta se encuentran: Kendrick Sampson, Xolo Maridueña, Al Pacino, KiKi Layne, Alexander Ludwig, y Logan Marshall-Green. La apuesta del estadounidense por un reparto de renombre lo catapultaron como uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del cine histórico.