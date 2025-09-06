‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

El director Michael Chaves reconoció que deseaban rendir homenaje a Rivera sin perder el tono del filme de terror.(Composición/Warner Bros. Latam)

La franquicia de terror más exitosa de los últimos años regresó a los cines con El conjuro: Los últimos ritos (The Conjuring: Last Rites), la despedida de Patrick Wilson y Vera Farmiga como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Además de la nueva aventura construida a partir de un célebre caso real, esta película sumó un gesto de homenaje a un personaje vinculado a los Warren: Dan Rivera, investigador y cuidador de la muñeca real Annabelle, quien falleció repentinamente en julio de este año.

En la parte final de los créditos, la producción decidió incluir un agradecimiento a Judy Warren y Tony Spera —hija y yerno de los Warren—, quienes incluso hacen un cameo en la cinta.

Pero también aparece un mensaje dedicado a Rivera, cuya muerte impactó a la comunidad del New England Society for Psychic Research (NESPR), y a los seguidores de la saga.

Los créditos de El conjuro: Los últimos ritos incluyen una dedicatoria especial a Dan Rivera, cuidador de la muñeca Annabelle (NESPR)

El director Michael Chaves explicó a Entertainment Weekly que su equipo caviló mucho para incluir el tributo con la mayor consideración posible.

“Fue realmente trágico y un giro inesperado”, dijo. “El pobre hombre. Creo que todos quedamos sorprendidos por lo que pasó. Queríamos manejarlo de la manera más respetuosa posible”.

“Esa fue la mayor dificultad. Es duro... las películas de terror son divertidas y tratan cosas oscuras, pero creo que simplemente poder separar esa experiencia vertiginosa de una muerte real y trágica, que tomó por sorpresa a su familia, fue complicado de manejar”.

¿Qué pasó con Dan Rivera?

Rivera, veterano del ejército y miembro del NESPR por más de una década, falleció el 13 de julio de 2025, mientras se encontraba en Gettysburg, Pensilvania, como parte de la gira Devils on the Run, organizada por su sociedad.

Según un reporte de la Policía Estatal de Pensilvania citado por PEOPLE, el investigador fue hallado en la habitación de su hotel, después de haber comunicado a sus colegas que se sentía mal y que prefería descansar.

Dan Rivera se hizo viral en redes sociales gracias a sus investigaciones paranormales. (Instagram/Dan Rivera)

Este 4 de septiembre, se anunció formalmente que la causa de muerte fue natural y vinculada a problemas del corazón.

“El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual fue consistente con los hallazgos”, afirmó el forense del condado de Adams a la prensa.

Como un dato extra, su declaración incluyó la precisión de que “Annabelle no fue hallada en la habitación en el momento de su fallecimiento”.

Rivera había trabajado de cerca con la muñeca original Raggedy Ann, custodiada por el NESPR desde finales de los años sesenta. Su papel consistía en preservar el objeto dentro de la vitrina de seguridad en la que permanece hasta hoy, además de participar en charlas y recorridos relacionados con el legado de los Warren.

La muñeca Annabelle es uno de los artículos más populares del cine de terror gracias a su aparición en la saga de El conjuro y sus propias películas derivadas.

Rivera falleció un día después de liderar una charla sobre la muñeca Annabelle en Gettysburg (Redes sociales)

En la realidad, se trata de una muñeca de trapo que, según los registros, fue entregada en 1968 como regalo a una estudiante de enfermería. Poco después, comenzaron a reportarse sucesos extraños y violentos atribuidos al objeto, lo que llevó a los Warren a intervenir y asegurarla en una caja de vidrio.

Por otro lado, El conjuro: Los últimos ritos, estrenada el 5 de septiembre, retoma la historia real de la familia Smurl, que en la década de 1980 denunció sucesos paranormales en su casa de Pensilvania.

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan por última vez como Ed y Lorraine Warren, en lo que han descrito como un cierre conmovedor a haber transitado más de una década en estos papeles.