Entretenimiento

Se reveló la causa de muerte de Dan Rivera, el cuidador de Annabelle

El investigador paranormal murió en Gettysburg a los 54 años mientras estaba de gira con la muñeca.

Virginia García

Por Virginia García

La muerte de Dan Rivera, custodio de la muñeca Annabelle , finalmente fue esclarecida por las autoridades. (NESPR)

Nuevos detalles sobre la repentina muerte de Dan Rivera, investigador de lo paranormal y miembro destacado de la New England Society of Psychic Research (NESPR), salieron a la luz esta semana.

Rivera, de 54 años, fue hallado sin vida el pasado 13 de julio en su habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania, mientras realizaba una gira en la que participaba la famosa muñeca Annabelle, fuente de inspiración de la saga cinematográfica El Conjuro.

De acuerdo con el informe oficial del forense del condado de Adams, la causa de muerte fue natural y relacionada con problemas cardíacos preexistentes.

“El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual es consistente con los hallazgos”, escribió Francis Dutrow, forense a cargo del caso.

Las autoridades aseguraron que Dan Rivera falleció de causas naturales. (Instagram/Dan Rivera)

Además, aclaró que Annabelle no se encontraba en la habitación en el momento del fallecimiento y que “nada inusual o sospechoso fue observado en la escena”.

La coincidencia entre la muerte de Rivera y su participación en la gira con Annabelle desató una oleada de especulaciones en redes sociales, donde algunos seguidores vincularon el hecho con supuestas maldiciones asociadas a la muñeca.

Sin embargo, tanto las autoridades como colegas cercanos al investigador rechazaron estas versiones.

El propio Jason Hawes, protagonista de Ghost Hunters, pidió respeto para la familia. “Hace poco el mundo perdió a un buen hombre. Dan Rivera fue un veterano del Ejército, un padre de cuatro hijos, un esposo y alguien que realmente se preocupaba por los demás”, expresó.

Jason Hawes criticó a quienes aseguraron que Dan Rivera murió a causa de la muñeca Anabelle. (Instagram/Jason Hawes)

Y añadió: “Lo más difícil ahora es ver publicaciones que culpan a su muerte de cosas como la muñeca Annabelle. Eso es simplemente repugnante. Fue un hombre de familia, un investigador respetado, y se fue demasiado pronto. Enfoquémonos en recordarlo por quien fue realmente”.

Una vida dedicada a lo paranormal

Nacido y criado en Connecticut, Rivera se integró a la NESPR hace más de una década y se convirtió en un colaborador cercano de Lorraine y Ed Warren, célebres investigadores de fenómenos paranormales y antiguos dueños de la muñeca Annabelle.

La organización lo describió como una “presencia constante”, siempre dispuesto a ofrecer apoyo y estabilidad.

Dan Rivera participó en programas como Most Haunted Places de Travel Channel y en la producción de 28 Days Haunted para Netflix. Más allá de la televisión, dedicó años a educar al público sobre lo sobrenatural.

Dan Rivera se hizo viral en redes sociales gracias a sus investigaciones paranormales. (Instagram/Dan Rivera)

“Dan creía realmente en compartir sus experiencias y en enseñar a la gente sobre lo paranormal. Su bondad y pasión tocaron a todos los que lo conocieron”, recordó la NESPR en un comunicado.

Encuentros con Annabelle

El propio Dan Rivera relató en entrevistas lo delicado que resultaba manipular la famosa muñeca. En 2022 declaró a la estación i95Rock que debía prepararse espiritualmente antes de moverla.

Tengo que ir a la iglesia, confesarme, y recibir la bendición de un sacerdote antes de siquiera tocarla”, dijo.

Dan Rivera declaró que debía recibir la bendición de un sacerdote para tocar a Anabelle. (Instagram/Dan Rivera)

En una ocasión, aseguró haber sentido escalofríos y temblores después de trasladarla, lo que lo obligó a abandonar el museo esa misma noche.

Aunque Annabelle ha sido fuente de fascinación y terror desde que los Warren la retiraron de un apartamento en los años 70, los expertos insisten en que la muerte de Rivera no guarda relación con ella.

