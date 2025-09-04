Entretenimiento

Desde Naomi Campbell hasta Julia Roberts: las celebridades reaccionaron a la muerte de Giorgio Armani

El diseñador italiano fue despedido por algunas de las celebridades que vistió durante sus cinco décadas de trayectoria.

Virginia García

Por Virginia García

Las celebridades lamentaron la muerte de Giorgio Armani. (Créditos: Instagram/Naomi Campbell. Instagram/Julia Roberts)

El legendario diseñador italiano Giorgio Armani falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años. La noticia fue confirmada por su casa de moda a través de un comunicado oficial.

“Armani partió en paz, rodeado de sus seres queridos. Trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la compañía, a las colecciones y a los muchos proyectos en curso y futuros”, señaló la firma en su declaración.

Nacido en Piacenza en 1934, Girogio Armani fundó su propia firma en 1975. Su visión redefinió la moda masculina y femenina, con un estilo minimalista, atemporal y cargado de sofisticación.

Giorgio Armani fundó su propia casa de moda de 1975. (REUTERS/Remo Casilli)

En los años 80 conquistó Hollywood, convirtiéndose en el diseñador de referencia para actores en alfombras rojas y películas icónicas.

Tributos desde la moda y Hollywood

La noticia provocó una ola de reacciones entre diseñadores, modelos y figuras del entretenimiento.

Donatella Versace compartió en redes sociales una fotografía en blanco y negro de Giorgio Armani, con un mensaje contundente: “El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre”.

En sus historias de Instagram, Victoria Beckham, quien compartió una gran amistad con Armani, se sumó a los homenajes al calificarlo como “un verdadero visionario”.

Victoria Beckham recordó su amistad con Giorgio Armani. (Instagram/Victoria Beckham)

“El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda en Giorgio Armani, un diseñador visionario cuyo legado perdurará para siempre. Me siento honrada de haberlo considerado amigo”, escribió.

Asimismo, el esposo de la exintegrante de Space Girls, David Beckham, elogió la personalidad del fallecido diseñador.

“Un día muy triste al despedirnos de un hombre muy especial... Amable, generoso, humilde y un verdadero caballero. Giorgio Armani, único en su clase”, expresó.

Julia Roberts, quien en 1990 ganó su primer Globo de Oro vestida con un traje de Armani, publicó una imagen junto al diseñador en la alfombra roja y lo llamó “un verdadero amigo” y “una leyenda”.

Julia Roberts llamó a Giorgio Armani "un verdadero amigo". (Instagram/Julia Roberts)

La actriz Michelle Pfeiffer también compartió recuerdos de su relación profesional con el italiano.

“Estoy desconsolada al enterarme de su partida. Fue un pionero de la elegancia, un hombre leal y generoso. Un honor haber trabajado con él en tantos momentos trascendentales de mi vida”, señaló.

El recuerdo de su genialidad se reflejó también en las palabras de Leonardo DiCaprio, quien lo describió como “una fuerza legendaria que inspiró a generaciones y cuyo legado seguirá moldeando al mundo por años”.

La supermodelo Naomi Campbell evocó sus primeros pasos en Milán bajo el ala del maestro.

Naomi Campbell destacó las cualidades de Giorgio Armani y recordó los momentos en los que trabajó con él. (Instagram/Naomi Campbell)

“Hoy perdimos a un verdadero visionario. Su nombre sigue brillando sobre Milán y su legado seguirá inspirando por siempre. Su pasión era inquebrantable, su precisión incomparable. Armani fue un perfeccionista en el sentido más puro”, dijo.

El actor Russell Crowe, por su parte, relató cómo en el Festival de Cannes de 1997 nació su propia fascinación por los trajes de la firma, mientras que Morgan Freeman recordó que, en pantalla y fuera de ella, tuvo el honor de portar su estilo.

La actriz Diane Kruger, a quien Armani eligió como la imagen del perfume Acqua di Gio cuando tenía 16 años, también calificó a Armani como “una de las personas más amables y mentoras” con las que ha trabajado y dijo que estaba “increíblemente triste al enterarse del fallecimiento”.

La artista añadió en su publicación de Instagram: “Pienso en Roberta, su familia y todos los que trabajaron con él”.

Diane Kruger mostró su preocupación por la familia de Giorgio Armani tras su muerte. (Instagram/Diane Kruger)

Asimismo, Elizabeth Hurley compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella y Giorgio Armani caminando del brazo, sosteniendo ramos de flores. Calificó la muerte del diseñador como “una verdadera pérdida” y añadió que Armani era “un hombre amable, encantador y visionario”.

Incluso colegas de la industria como Valentino Garavani y Diane Von Furstenberg coincidieron en despedirse con admiración. “Siempre lo consideré un amigo, nunca un rival. Solo puedo inclinarme ante su inmenso talento”, dijo Garavani.

